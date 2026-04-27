ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ગરમીનો કહેર, જામવાળા અને ગીર ગઢડામાં પારો 42 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના અલગ-અલગ વિસ્તારો તાલાલા અને ગીર ગઢડામાં 42°C, ઉના 39°C, કોડીનાર 37°C; વેરાવળમાં 33°C તાપમાન નોંધાયું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 4:56 PM IST

ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં ઉનાળાની ગરમી હવે ચરમસીમા તરફ આગળ વધી રહી છે. જિલ્લાના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં તાપમાન 33°C થી લઈને 42°C સુધી નોંધાતા લોકો ભારે પરેશાની અનુભવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને બપોરના સમયે તડકો અત્યંત તીવ્ર બનતા સામાન્ય જનજીવન પર સ્પષ્ટ અસર જોવા મળી રહી છે.

તાલાલા પંથકમાં તાપમાન 41°C સુધી પહોંચતા ગરમીનો પ્રકોપ ખૂબ વધી ગયો છે. ખેતી અને દૈનિક કામ કરતા લોકોને ખાસ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જામવાળા વિસ્તારમાં પારો 42°C સુધી ચડી ગયો છે, જે જિલ્લામાં સૌથી ઊંચું તાપમાન ગણાઈ રહ્યું છે. ઉકળાટભર્યા વાતાવરણને કારણે લોકો બપોરે બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે. ગીર ગઢડા વિસ્તારમાં પણ તાપમાન 42°C નોંધાતા ગરમીનો પ્રભાવ યથાવત છે.

સુત્રાપાડા તાલુકાના પ્રાચી વિસ્તારમાં 40°C તાપમાન નોંધાયું છે. ઉના શહેરમાં 39°C તાપમાન સાથે ગરમીનો અહેસાસ વધુ તીવ્ર બન્યો છે. કોડીનારમાં પારો 37°C સુધી પહોંચ્યો છે, જ્યારે દરિયાકાંઠા નજીક આવેલા વેરાવળમાં 33°C તાપમાન હોવા છતાં ભેજના કારણે ઉકળાટ અનુભવાઈ રહ્યો છે. દરિયાઈ પવન છતાં ભેજનું પ્રમાણ ઊંચું રહેતા ગરમીનો પ્રભાવ ઘટ્યો નથી.

સમગ્ર જિલ્લામાં ઊંચા તાપમાનને કારણે બપોરના સમયે રસ્તાઓ સુમસામ જોવા મળી રહ્યા છે. લોકો ઘરમાં રહેવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે અને ઠંડક માટે વિવિધ ઉપાયો અપનાવી રહ્યા છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા લોકોને સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

વધતી ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલીક જરૂરી સાવચેતીઓ અપનાવવી ખૂબ અગત્યની બની છે. સૌથી પહેલા, બપોરના 12 થી 4 વાગ્યા વચ્ચે શક્ય હોય તેટલું બહાર નીકળવાનું ટાળવું. બહાર જવું જરૂરી હોય તો માથા પર ટોપી, કપડું અથવા છત્રી રાખવી અને સનગ્લાસનો ઉપયોગ કરવો. શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવા પુષ્કળ પાણી, છાશ, નાળિયેર પાણી અને લિંબુ પાણી જેવા પ્રવાહી લેવાં. કેફીનવાળા અને વધારે મીઠા-તેલવાળા ખોરાકથી દૂર રહીને હળવો અને સરળતાથી પચતો આહાર લેવો.

ઘરમાં ઠંડક જાળવવા બારણાં-બારીઓ પર પડદા લગાવવા અને બપોરે સીધો સૂર્યપ્રકાશ અંદર ન આવે તેની કાળજી લેવી. પંખા, કુલર અથવા એર કન્ડિશનનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો, અને લાંબા ગાળે વૃક્ષારોપણ પણ તાપમાન ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે. નાના બાળકો, વૃદ્ધો અને બીમાર વ્યક્તિઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, કારણ કે તેઓ ગરમીથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે. કોઈને ચક્કર, થાક, ઉલ્ટી કે બેહોશી જેવા લક્ષણો દેખાય તો તાત્કાલિક તબીબી સારવાર લેવી. આ સાવચેતીઓ અપનાવવાથી ગરમીના પ્રકોપથી બચી શકાય છે અને આરોગ્ય સુરક્ષિત રહે છે.

