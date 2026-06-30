ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથ: શાળામાં મધ્યાહન ભોજન માટે ફુગવાળી તુવેરદાળથી વિવાદ, હંગામો થતા તપાસ શરૂ

તાલુકા પંચાયતના મહિલા સભ્યના પ્રતિનિધિ હરેશભાઈ બલદાણીયાએ શાળાની મુલાકાત દરમિયાન અનાજનો જથ્થો હલકી ગુણવત્તાનો હોવાનું જણાવતા મામલો ગરમાયો હતો.

શાળામાં મધ્યાહન ભોજન માટે ફુગવાળી તુવેરદાળથી વિવાદ
શાળામાં મધ્યાહન ભોજન માટે ફુગવાળી તુવેરદાળથી વિવાદ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 10:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના નગડિયા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં મધ્યાહન ભોજન માટે આવેલા તુવેરદાળ સહિતના અનાજની ગુણવત્તા અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. તાલુકા પંચાયતના મહિલા સભ્યના પ્રતિનિધિ હરેશભાઈ બલદાણીયાએ શાળાની મુલાકાત દરમિયાન અનાજનો જથ્થો હલકી ગુણવત્તાનો હોવાનું જણાવતા મામલો ગરમાયો હતો. ત્યારબાદ મામલતદાર સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત દરમિયાન ઉગ્ર બોલાચાલી થતાં સમગ્ર ઘટનાએ ચર્ચા જગાવી છે.

શાળામાં અંદાજે 50 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. હરેશભાઈ બલદાણીયાના જણાવ્યા મુજબ, મધ્યાહન ભોજન માટે રાખવામાં આવેલી તુવેરદાળ સહિતની ખાદ્ય સામગ્રી એટલી નબળી ગુણવત્તાની હતી કે "આવું અનાજ તો પશુઓ પણ ન ખાય, બાળકોને ખવડાવવાથી તેમના આરોગ્ય પર ગંભીર અસર થઈ શકે."

શાળામાં મધ્યાહન ભોજન માટે ફુગવાળી તુવેરદાળથી વિવાદ (ETV Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે તેમણે અનાજ સપ્લાય કરનારા સરકારી ગોડાઉનનો સંપર્ક કર્યો હતો. ગોડાઉન તરફથી દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તમામ અનાજ લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ કરાયેલ અને સારી ગુણવત્તાનું જ મોકલવામાં આવે છે. જોકે, સ્થળ પરની સ્થિતિ જુદી હોવાનું જણાતા હરેશભાઈએ ગીર ગઢડાના મામલતદારને રજૂઆત કરી મધ્યાહન ભોજન તાત્કાલિક બંધ રાખી તપાસ કરવાની માંગ કરી હતી. આ દરમિયાન બંને વચ્ચે ટેલિફોનિક બોલાચાલી પણ થઈ હોવાનું જાણવા મળે છે.

મામલો ગંભીર બનતા મામલતદારે નાયબ મામલતદાર મેહુલભાઈ ચૌહાણને નગડિયા શાળામાં તપાસ માટે મોકલ્યા હતા. તેમણે સ્થળ પર પહોંચી અનાજના જથ્થાની તપાસ કરી અખાદ્ય હોવાનું પ્રાથમિક રીતે જણાતા જથ્થાને સીલ કરી પંચરોજકામ હાથ ધર્યું હતું. સાથે સમગ્ર મામલે વિગતવાર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

હરેશભાઈ બલદાણીયાએ સૂચના આપી છે કે, જો જવાબદાર અધિકારીઓ અને સપ્લાયરો સામે કડક કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો ગામના વિદ્યાર્થીઓ શાળાનો બહિષ્કાર કરશે અને વાલીઓ પણ આંદોલનનો માર્ગ અપનાવશે.

આ ઘટનાએ મધ્યાહન ભોજન યોજનાની ગુણવત્તા અને દેખરેખ અંગે ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. ગ્રામજનો અને વાલીઓએ બાળકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. હવે તપાસમાં શું બહાર આવે છે અને તંત્ર શું પગલાં ભરે છે તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરત: વજન ઘટાડવાની જાહેરાતમાં 1.77 કરોડનું ચક્કર; આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ
  2. અમદાવાદમાં 50 લાખની ફિલ્મી લૂંટનો પર્દાફાશ: કુખ્યાત 'છારા ગેંગ'ની માસ્ટરમાઇન્ડ મહિલા 25 લાખ સાથે પકડાઈ

TAGGED:

GIR SOMNATH NEWS
MID DAY MEAL IN SCHOOL
LOW QUALITY FOOD IN SCHOOL
ગીર ગઢડાના નગડિયા ગામ
GIR SOMNATH NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.