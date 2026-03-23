ગીર સોમનાથ: પોક્સો અને બળાત્કાર જેવા ગંભીર ગુનામાં ગીરગઢડા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો
Published : March 23, 2026 at 8:47 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પોક્સો અને બળાત્કાર જેવા ગંભીર ગુનામાં ગીરગઢડા પોલીસ દ્વારા ઝડપભરી અને અસરકારક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ગણતરીની કલાકોમાં જ આરોપીને ઝડપી પાડી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ભોગ બનનાર પીડિતાની ફરિયાદ મુજબ સંજયભાઈ ઉર્ફે લવો ઉર્ફે વિશાલ મુળજીભાઈ બારૈયા (ઉંમર 25, રહે. ખીલાવડ ગામ) છેલ્લા સવા વર્ષથી પીડિતાના સંપર્કમાં હતો. આરોપીએ પીડિતા અને તેના પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપી છેલ્લા છ મહીનાથી અલગ-અલગ સ્થળોએ લઈ જઈ તેની મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક શોષણ કર્યું હતું. તેમજ પીડિતાને સવા ત્રણ મહિનાનો ગર્ભ રાખી દેવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
આ મામલે ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 64(2)(આઈ), 64(2)(એમ), 351(3) તેમજ પોક્સો એક્ટની કલમ 3(એ), 4, 5(એલ), 6, 7, 8, 9(એલ), 10 હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.
પોલીસે હ્યુમન સોર્સીસ અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સની મદદથી તપાસ આગળ વધારી હતી. દરમિયાન ચોક્કસ બાતમી મળતા આરોપી ખીલાવડ ગામના પ્લોટ વિસ્તારમાં હોવાની માહિતી મળી હતી, જેના આધારે ટીમે તાત્કાલિક પહોંચી આરોપીને ઝડપ્યો હતો.
હાલ આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈને જિલ્લામાં ચકચાર મચી છે.
