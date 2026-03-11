ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથ: ફુલકા ગામમાં આંગણવાડીના રસોડામાં ઝેરી સાપ ઘુસી જતા અફરાતફરી, રેસ્ક્યુ કરી સલામત સ્થળે ખસેડાયો

સરપંચ જાદવ વાઘેલાના સંપર્ક બાદ ઉનાથી સ્નેક કેચર અશોક ચૌહાણ સ્થળે પહોંચી, 15 મિનિટની ભારે જહેમત બાદ સાપનું રેસ્ક્યૂ કરીને જંગલમાં પાછો છોડ્યો.

આંગણવાડીમાં ઘૂસ્યો ઝેરી સાપ

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 7:10 PM IST

1 Min Read
ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના ફુલકા ગામની આંગણવાડીના રસોડામાં એક મોટો ઝેરી સાપ ઘુસી ગયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આ સાપ લગભગ 5 ફૂટ લાંબો હતો અને તે રસેલ વાઇપર પ્રજાતિનો હતો, જે ખૂબ જ ઝેરી ગણાય છે. આ ઘટનાથી આંગણવાડીમાં કામ કરતા સ્ટાફ અને ત્યાં હાજર બાળકોમાં ભારે ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો.

બપોરના સમયે આંગણવાડીના રસોડામાં સફાઈ કરી રહેલા લક્ષ્મીબેન વાઘેલાએ ગેસના બાટલા પાછળ એક મોટા સાપને અચાનક દેખાતાં તેઓ ખૂબ ગભરાઈ ગયા અને તરત જ બીજા સ્ટાફને જાણ કરી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ આંગણવાડીમાં રમતા બાળકોને તાત્કાલિક બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને તેમને સલામતીના કારણે આંગણવાડીમાંથી રજા આપી દેવામાં આવી હતી.

ઝેરી સાપનું રેસ્ક્યૂ (Etv Bharat Gujarat)

"આ સાપ રસેલ વાઇપર પ્રજાતિનો છે, જે ખૂબ જ ઝેરી હોય છે. જો સમયસર ધ્યાન ન આપ્યું હોત તો કોઈ મોટી દુર્ઘટના થઈ શકતી હતી. રેસ્ક્યુ પછી આ સાપને વન વિભાગના અધિકારીઓને સોંપવામાં આવ્યો છે. વન વિભાગ દ્વારા તેને જંગલના સુરક્ષિત વિસ્તારમાં મુક્ત કરવામાં આવશે." - અશોક ચૌહાણ, સ્નેક કેચર.

આ બાબતની જાણ સરપંચ પ્રતિનિધિ જાદવ વાઘેલાને કરવામાં આવતા તેમણે તરત જ ઉનાથી આવતા સ્નેક કેચર અશોક ચૌહાણને બોલાવ્યા હતા. અશોકભાઈ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા બાદ લગભગ 15 મિનિટની જહેમત બાદ તેમણે આ ઝેરી સાપને પકડી લીધો હતો અને એક ખાસ ડબ્બામાં સુરક્ષિત રીતે પૂર્યો હતો.

હાલ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ છે અને તાપમાન વધતાં સાપ અને અન્ય સરિસૃપો ગામડાંઓ અને વસાહતો તરફ વધુ આવતા જોવા મળે છે. આવી ઘટનાઓ વધી રહી છે તેથી લોકોએ ઘરમાં, રસોડામાં કે બાળકો રમતા હોય ત્યાં સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. કોઈ સાપ જોવા મળે તો તરત જ સ્નેક કેચર કે વન વિભાગને જાણ કરવી જોઈએ અને સ્વયં કોઈ જોખમ ન લેવું જોઈએ.

સંપાદકની પસંદ

