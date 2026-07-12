ગીર પૂર્વ વન વિભાગની મોટી કાર્યવાહી, સિંહને પજવનારા વેરાવળ પ્રભાસ પાટણના 8 આરોપીઓની અટકાયત
સ્થાનિક પોલીસના સહયોગથી વેરાવળ શહેરમાં કાર્યવાહી કરી કુલ 8 આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
Published : July 12, 2026 at 1:33 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 2:22 PM IST
ગીર સોમનાથ : સોશિયલ મીડિયા પર ગીરના સિંહોને પજવવાના તેમજ પ્રતિબંધિત વન વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કરી વીડિયો બનાવી વાયરલ કરવાના કિસ્સાઓ સામે ગીર (પૂર્વ) વન વિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વાયરલ થયેલા વીડિયો અને રીલ્સને ગંભીરતાથી લઈ ગીર (પૂર્વ) વન વિભાગના નાયબ વન સંરક્ષક વિકાસ યાદવ તથા મદદનીશ વન સંરક્ષક કપિલ ભાટિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ જસાધાર રેન્જ દ્વારા વિશેષ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
છેલ્લા 15થી 20 દિવસ દરમિયાન હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન સ્થાનિક પોલીસના સહયોગથી વેરાવળ શહેરમાં કાર્યવાહી કરી કુલ 8 આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તમામ આરોપીઓ વેરાવળ અને પ્રભાસ પાટણ વિસ્તારના રહેવાસી હોવાનું વન વિભાગે જણાવ્યું છે.
આ પકડાયેલા આરોપીઓમાં પંજા મોહમદ અમીનભાઈ, મહમદજાબીલ અબુલ કાલાવાણીયા, કાજી ફારૂકનાઝ હુસૈન ઝાકીરહુસૈન, બ્લોચ અયાઝ અનવર, કાલવત ઝેનુલ આબેદીન મહમદ, ભાદરકા સોફિયાન ઇકબાલભાઈ, સબિરહુસૈન ઈસા મોહમદ ભાદરકા અને ભાદરકા સોહિલ સુલેમાનનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ દરમિયાન તેમના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા તમામ ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી પણ સામે આવ્યા હતા.
વન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે સિંહો સહિતના વન્યજીવોને હેરાન કરવી, તેમની નજીક જઈ વીડિયો બનાવવા અથવા પ્રતિબંધિત વન વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કરવો ગંભીર અને દંડનીય ગુનો છે.
વન વિભાગે તમામ આરોપીઓ સામે વન્યજીવ સંરક્ષણ સંબંધિત કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ સમગ્ર કામગીરીમાં જસાધાર રેન્જના વનપાલ એમ. એચ. સોંદરવા, એચ. પી. માડમ, આર. બી. વાળા તેમજ વનરક્ષક જી.વી. પાથર, એસ.કે. કસોટિયા અને ડી.એન. વાઢેળે મહત્વપૂર્ણ કામગીરી બજાવી હતી.
ગીર (પૂર્વ) વન વિભાગે જાહેર અપીલ કરી છે કે, સોશિયલ મીડિયા પર સિંહોને પજવતા કે વન્યજીવોને હેરાન કરતા વીડિયો શેર કે વાયરલ ન કરવામાં આવે. આવા વીડિયો અથવા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ધ્યાને આવે તો તાત્કાલિક નજીકના વન વિભાગને જાણ કરવી. વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ગીરના અમૂલ્ય વન્યજીવ વારસાના સંરક્ષણ માટે આગામી સમયમાં પણ સઘન પેટ્રોલિંગ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આવી પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી સતત ચાલુ રહેશે.
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