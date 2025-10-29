ઉનાના ચિખલી ગામનો માછીમાર પાકિસ્તાન જેલમાં કેદ, બીમાર પડતા ગામના આગેવાનને વીડિયો મોકલી જાણ કરી
જેમનો વીડિયો પાકિસ્તાનથી ગામના આગેવાનને વોટ્સએપમાં આવતા પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો છે.
Published : October 29, 2025 at 9:17 PM IST
ગીર સોમનાથ : ઉના તાલુકાના ચિખલી ગામનો માછીમાર છેલ્લા 5 વર્ષથી પાકિસ્તાનની જેલમાં કેદ હોય જે બીમાર પડતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં છે. જેમનો વીડિયો પાકિસ્તાનથી ગામના આગેવાનને વોટ્સએપમાં આવતા પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો છે.
ચિખલી ગામનો માછીમાર પાકિસ્તાન જેલમાં કેદ
ઉના તાલુકો છેવાડાનો તાલુકો છે અને અહીંયા ઉદ્યોગ પણ ના હોય અને આ વિસ્તારના અનેક પરિવારો કાળી મજૂરી કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હોય છે. દરિયાઈ પટ્ટીના ગામોના લોકો વધુ પડતા માછીમારીના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. આ માછીમારો ઓખા, સૈયદ રાજપરા, દિવ, દ્વારકા, જાફરાબાદ જેવા બંદરોમાં માછીમારી કરવા જોડાય છે અને બોટ લઈ દરિયામાં માછીમારી કરવા જાય છે, ત્યારે પાકિસ્તાન મરીન દ્વારા બોર્ડર ક્રોસ કર્યાના આરોપો લગાવી ભારતીય જળ સીમામાંથી માછીમારોને બોટ સાથે ઉઠાવી પાકિસ્તાનમાં લઇ જતા હોય છે.
આ પકડાયેલ માછીમારો વર્ષો સુધી જેલમાં બંધ રહેતા હોય છે, અમુક નસીબદાર માછીમારો વહેલા પણ આવી જાય છે તો અમુક માછીમારો પાંચ પાંચ વર્ષ સુધી છૂટતા નથી અને માત્ર પરિવારને પત્રો જ ભારત આવે છે. આવી જ એક ઘટના ઉના તાલુકાના ચિખલી ગામના માછીમારની બની છે. ચિખલી ગામના ભગાભાઇ પરબતભાઈ બાંભણિયા ઓખા બંદર પરથી માછીમારી માટે બંધાયા હતા. આ ભગાભાઇના પરિવારમાં પત્ની, માતા અને બે દીકરીઓ છે. ભગાભાઇ પાંચ વર્ષ પહેલા દરિયામાં માછીમારી કરવા જતા પાકિસ્તાન મરીન એજન્સીએ ઝડપી પાડ્યા હતા અને હાલ પણ પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ છે.
ગામના આગેવાનને વીડિયો મોકલી જાણ કરાઈ
જેમનો 2 દિવસ અગાઉ ઉના તાલુકાના ચિખલી ગામે રહેતા ઉના તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ધીરુભાઈ સોલંકીના મોબાઈલ ફોન પર વૉટ્સએપમાં 92ની સિરીઝ વાળા નંબર પરથી બપોરના સમયે ફોન આવ્યો હોય જે ફોન ધીરુભાઈ એ ઉપાડ્યો ન હોય જેની થોડી જ મિનિટોમાં પાકિસ્તાનની જે નંબર પરથી ફોન આવ્યો તે નંબર પરથી એક ઓડિયો ક્લિક આવે છે. જેમાં બોલે છે કે "તુમ્હારા બંદા હોસ્પિટલ મેં આયા હૈ..! આપશે બાત કરના ચાહતા હૈ. આપને ફોન નહીં ઉઠાયા ઇસ લિયે વીડિયો ભેજા હૈ"
બાદમાં મોબાઇલમાં આવેલ વીડિયો ચિખલી ગામના ધીરુભાઈ સોલંકી જોતા તેમના જ ગામના ભગાભાઈ પરબત ભાઈ બાંભણિયા નામના વ્યક્તિ પાકિસ્તાન જેલમાં બંધ છે તે જ હોવાનું જોવા મળ્યું હતું. જે વિડીયોમાં ભગાભાઇ પાકિસ્તાનની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર લઇ રહ્યા છે અને તેમના બંને પગોમાં લોખંડની સાંકળો બાંધેલી જોવા મળી રહી હતી, તેમજ ભગાભાઈ જેલમાં છે, તેઓ ગંભીર બીમારીનો ભોગ બન્યા હોય તેમ કણસતા (તડપતા) જોવા મળી રહ્યા છે.
ચિખલી ગામના 5 માછીમારો પાંચ વર્ષથી પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ
ઉના તાલુકાના ચિખલી ગામના ભગાભાઈ પરબત ભાઈ બાંભણિયા, કાનાભાઈ સાર્દુલભાઈ ચુડાસમા, કાનાભાઈ રામભાઈ બાંભણિયા, લખમણભાઈ અરશી ભાઈ સોલંકી સહિતના માછીમારો પાંચ પાંચ વર્ષ થી પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ છે. આના સિવાય પણ અન્ય માછીમારો પાકિસ્તાનમાં પકડાયેલા હતા તેઓ 2 વર્ષ પહેલા જ છૂટી ગયા છે. પાકિસ્તાન જેલમાં કેદ ઉના તાલુકાના માછીમારોના પરિવારની સ્થિતિ એક દમ ગરીબ હોય અને ઘરમાં કોઈ કમાવવા વાળુ નહીં હોવાથી નાના બાળકો અને મહિલાઓએ કાળી મજૂરી કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું પડે છે.
હાલ દિવાળીનો તહેવાર ગયો અને નવા વર્ષનું આગમના થયું છતાં પણ પાંચ પાંચ વર્ષ થી પાકિસ્તાન જેલમાં કેદ માછીમારો નહીં છૂટતા પરિવારમાં પણ નિરાશા અને ચિંતા જોવા મળી રહી છે, ત્યારે ઉના તાલુકાના ચિખલી ગામના ધીરુભાઈ સોલંકી એ અને પાકિસ્તાનની જેલમાં કેદ માછીમારના પરિવારે ઉના તાલુકાના માછીમારોને સરકાર વહેલી તકે પાકિસ્તાન જેલમાંથી છોડાવી વતન લાવવા માંગ કરી છે.
