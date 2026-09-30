ગીર સોમનાથ: ST બસ અને ટ્રક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત; 2ના મોત, 13 ઈજાગ્રસ્ત
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીરગઢડા તાલુકામાં બુધવારે સવારે ગંભીર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે...
Published : September 30, 2026 at 1:32 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીરગઢડા તાલુકામાં બુધવારે સવારે ગંભીર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. બેડીયા ગામથી સોનારિયા ગામ વચ્ચે, બેડીયા ગામના પેટ્રોલ પંપ નજીક ST બસ અને ટ્રક વચ્ચે ધડાકાભેર ટક્કર સર્જાતા બે લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે બસના ડ્રાઈવર સહિત 13 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. અકસ્માતની ગંભીરતા એટલી હતી કે ટ્રકનો એક તરફનો ભાગ કપાઈ ગયો હતો અને બસમાં સવાર મુસાફરોમાં પણ અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, નડિયાદ ડેપોની GJ-18-Z-4481 નંબરની ઝાલોદ-ઉના ST બસ ઝાલોદથી ઉના તરફ આવી રહી હતી. દરમિયાન બેડીયા ગામથી સોનારિયા ગામ વચ્ચે આવેલા પેટ્રોલ પંપ નજીક સામેથી આવતા ટ્રક સાથે ST બસની જોરદાર ટક્કર થઈ હતી. ટક્કર બાદ બંને વાહનોને ભારે નુકસાન થયું હતું.
ટ્રકમાં સવાર બે લોકોના મોત
આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં ટ્રક ચાલક રાજુભાઈ સામતભાઈ રાઠોડ, રહે. ઉના અને ટ્રકમાં સવાર શ્રમિક રવિભાઈ જીવાભાઈ પરમાર, રહે. ભાચાનું મોત થયું છે. ટ્રકમાં મજૂરો સવાર હતા અને કપાસ ભરવા માટે ખાંભા તરફ જઈ રહ્યા હતા. અકસ્માતમાં ટ્રકનો સાઈડનો ભાગ કપાઈ જતા ટ્રકમાં સવાર લોકો ફસાયા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
ST બસના ડ્રાઈવરને ગંભીર ઈજા
અકસ્મતમાં ST બસના ડ્રાઈવર જીતુભાઈ સોઢા, રહે. ભડિયાદને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જેઓ જીવન મરણ વરચે ઝોલા ખાઇ રહ્યા છે. જ્યારે અન્ય ઈજાગ્રસ્તોને ઉના સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આ લોકો થયા ઈજાગ્રસ્ત
- જીતુભાઈ સોઢા બસ ડ્રાઈવર, રહે. ભડિયાદ
- નારણભાઈ ગોવિંદભાઈ ચૌહાણ રહે. સોનારી
- ઈલેશ કાળુભાઈ વાઘેલા રહે. ભાચા
- મુન્નાભાઈ ભગવાનભાઈ રહે. ભાચા
- સરલા વીરસિંગ ભાભોર રહે. ઝાલોદ
- અશોક સોમાભાઈ ચૌહાણ રહે. ભાચા
- ઉર્મિલાબેન સતારભાઈ ચૌહાણ રહે. ઉના
- પિન્ટુભાઈ રામસિંગભાઈ બારૈયા રહે. પંચમહાલ
- દલીબેન પારસેનભાઈ ભાભોર રહે. ઝાલોદ
- બાવસિંગ બલાસ બગડ રહે. દાહોદ
- હિતેષભાઈ ભાણાભાઈ બાંભણિયા રહે. ભાચા
- ભાણીબેન નારણભાઈ ચૌહાણ રહે. સોનારી
- જીલુભાઈ ભીખાભાઈ ગોહિલ રહે. ભાચા
અકસ્મતાની જાણ થતાં લોકો દોડી આવ્યા
અકસ્મતાની જાણ થતાં આસપાસના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. બસ અને ટ્રક વચ્ચે ટક્કર બાદ અનેક મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં જોવા મળ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોએ ઈજાગ્રસ્તોને વાહનોમાંથી બહાર કાઢવામાં મદદ કરી હતી અને તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચાડવા માટે કામગીરી હાથ ધરી હતી.
અકસ્મતાના કારણે બેડીયા-સોનારિયા રોડ પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી અને ટ્રાફિક જામના દૃશ્યો સર્જાયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સંભાળવાની સાથે અકસ્માતગ્રસ્ત વાહનોને રોડ પરથી હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
બસની ઝડપને લઈને મુસાફરનું નિવેદન
ટ્રકમાં સવાર એક મુસાફરના જણાવ્યા મુજબ, સામેથી ST બસ આવતી હોવાથી ટ્રકને રોડની સાઈડમાં ઉતારવામાં આવ્યો હતો. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે ST બસ પૂરઝડપે આવી રહી હતી અને બસના ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા ટ્રક સાથે જોરદાર ટક્કર થઈ હતી.
પોલીસ અને ST વિભાગના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે
અકસ્મતાની જાણ થતાં પોલીસની સાથે ST વિભાગના અધિકારીઓની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ પહોંચાડવા તેમજ અકસ્માત બાદ સર્જાયેલી ટ્રાફિક સમસ્યા દૂર કરવા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
અકસ્મતમાં બે લોકોના મોત થતાં તેમના પરિવારજનોમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે. બીજી તરફ ઈજાગ્રસ્તોની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. અકસ્માત કેવી રીતે સર્જાયો અને તેમાં કોની બેદરકારી હતી તે અંગે પોલીસની તપાસ બાદ વધુ વિગતો સામે આવશે.
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