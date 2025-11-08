ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથના ખેડૂતોના ખેતીના પાકોને મોટું નુકસાન, ગીરના ખેડૂતોની સહાય પેકેજ પર નારાજગી

રાજ્ય સરકારે ગઈકાલે 10 હજાર કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે, પરંતુ ખેડૂતોમાં આ પેકેજને લઈને નારાજગી વધી રહી છે.

ગીર સોમનાથ ખેડૂતોના ખેતીના પાકોને મોટું નુકસાન
ગીર સોમનાથ ખેડૂતોના ખેતીના પાકોને મોટું નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 10:14 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને મગફળી, સોયાબીન, કપાસ સહિતના પાકમાં ભારે નુકસાન થયુ છે. સતત 7 દિવસ વરસેલા વરસાદે ખેડૂતોએ કમર તોડી નાખી હતી. રાજ્ય સરકારે ગઈકાલે 10 હજાર કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે, પરંતુ ખેડૂતોમાં આ પેકેજને લઈને નારાજગી વધી રહી છે.

ઉના તાલુકાના ખેડૂતોએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે આ પેકેજ પૂરતું નથી. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આ વર્ષે કમોસમી વરસાદે વિપરીત અસર પાડી. સાત દિવસ સતત વરસેલા મેઘરાજાએ મગફળી, સોયાબીન, કપાસ સહિતના મુખ્ય પાકને ખુબ મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું. ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતાં ઉભા પાકમાં વ્યાપક અસર થઈ છે અને ખેડૂતોએ 4 મહિના મહેનત કરીને ઉભો કરેલો પાક એક જ વરસાદમાં બગડી ગયો.

પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતા રાજ્ય સરકાર તરત હરકતમાં આવી હતી અને બે મંત્રીઓએ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી, અને ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી પોતે ગીર સોમનાથ પહોચ્યા. મુખ્યમંત્રીએ ખેડૂતોને હિંમત આપતાં યોગ્ય સહાય આપવાના સંકેત આપ્યા હતા. આ પછી ગઈકાલે રાજ્ય સરકારે 10 હજાર કરોડનું સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું, પરંતુ આ પેકેજ ખેડૂતોને પૂરતું નથી, એમ ઘણા વિસ્તારોમાં અવાજ ઉઠી રહ્યો છે.

ઉના તાલુકાના મોટા ડેસર ગામના ખેડૂતે રાહત પેકેજ અંગે જણાવ્યું

ઉના તાલુકાના મોટા ડેસર ગામના ખેડૂત ભરત શિંગડે સરકારના પેકેજ પર સીધો સવાલ ઉઠાવ્યો. 10 હજાર કરોડનું પેકેજ દેખાવ માટે મોટું છે, પણ વાસ્તવમાં ખેડૂતોને મદદરૂપ નથી. ખેડૂતને વીઘા દીઠ 12–15 હજાર જેટલો ખર્ચ થાય છે, અને સરકારે ફક્ત 3520 રૂપિયા જ આપ્યા છે. વરસાદે પાક જ નહિ, પશુઓનો ચારો પણ બગાડી નાખ્યો છે, એટલે ખેડૂતને ડબલ માર પડ્યો છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સરકારે ખેડૂતો માટે 10 હજાર કરોડની જાહેરાત કરી છે. આ નામ મોટા અને દર્શન નાના જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ખેડૂતોને વિઘા દિઠ 10 થી 12 હજાર રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થાય છે, ત્યારે સરકારે પેકેજની જાહેરાત કરી છે, તેમાં આંકડો મોટો છે. સરકારે જાહેરાત કરી કે હેક્ટર દીઠ 22 હજાર રૂપિયા ખેડૂતોને સહાય આપવાના છે. આ સહાય વધુમાં 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં એટલે કે 44 હજાર જેટલી રકમ એક ખેડૂતને આપવામાં આવશે.

એક વિઘા એ ખેડૂતને 3520 રૂપિયા જેટલી રકમ મળવા પાત્ર છે, ત્યારે ખેડૂતોની સરકાર પાસે આશાઓ ખૂબ મોટી હતી કે સરકાર મોટું પેકેજ જાહેર કરશે, વધુમાં વધુ 1 હેક્ટર દીઠ 55 હજાર રૂપિયાની જાહેરાત કરી હોત તો ક્યાંકને ક્યાંક ખેડૂતોને જે ખર્ચ થયો છે, તે ઓછો થાત. આ પેકેજ માત્રને માત્ર લોલીપોપ છે. 3520 આપવાથી ખેડૂતો આવનારી સિઝનમાં નુકશાનીમાં છે. વાવેતર કરવા માટેના પૈસા નથી અને ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવામાં આવે અને હેક્ટર દીઠ 55 થી 60 હજાર રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હોત તો ખેડૂતોને ફાયદો થવાનો હતો."

મંત્રીઓ અને મુખ્યમંત્રીઓ ફોટા પડાવીને ભાગી ગયા - ડેસર ગામના ખેડૂત

આ વિસ્તારમાં સરકારના મંત્રીઓ આવ્યા ફોટા પડાવી ભાગી ગયા, મુખ્યમંત્રી આવ્યા તે પણ ફોટા પડાવી ભાગી ગયા અને જાહેરાત એવી કરી કે ખેડૂતોને ઘાસ ચારો મળવા પાત્ર છે, મળવો પણ જોઈએ સરકાર વિચારમાં હતી કે આ ખેડૂતોને ઘાસચારાની જરૂરિયાત હોય તેને ફોર્મ ભરવાનું ફોર્મ ભર્યા બાદ કાર્ડ મામલતદાર કચેરીમાંથી આપીશું, એક પશુ દીઠ 4 કિલો જેટલું ઘાસ મળવા પાત્ર છે.

પ્રથમ જાહેરાત કરી કે જસાધારથી મળશે પછી જાહેરાત કરી કે ખાંભાથી મળી રહેશે ત્રીજા દિવસે જાહેરાત કરી કે રબારીકાથી ઘાસ ચારો મળશે, એટલે તંત્ર ક્યાંય સ્પષ્ટ ન હતું કે ક્યાંથી ઘાસચારો આપવો તેમ દરરોજ નવા પરિપત્ર કરતા હતા. આજની તારીખ સુધીમાં ઉનાના મોટા ડેસર ગામે ખેડૂતો પશુ પાલકોને ઘાસ ચારા માટેના કાર્ડ આપવામાં આવ્યા નથી, એટલે આ લોકો માત્રને માત્ર વાતો અને જાહેરાતો કરે છે, ખરેખર ખેડૂતોને સ્થળ પર જે મળવું જોઈએ તે સમયસર નથી મળતું અને પુરતું નથી મળતું."

સરકારે 1 લાખ કરોડની ખેડૂતો માટે જાહેરાત કરી હોત આ પેકેજ માટે સરકાર હજુ પણ વિચાર કરે અને સહાય ની જરૂરિયાત મુજબ વધારો કરે તેમજ ખેડૂતોનું પાક ધિરાણ પણ માફ કરે અને નવું પાક ધિરાણ આપવામાં આવે.

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વિમા યોજના બંધ કરી દેવામાં આવી - ભરત શિંગડ, ખેડૂત

સરકાર દ્વારા ઉદ્યોગપતિઓના લાખો કરોડો રૂપિયા માફ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ખેડૂતો પોતાના હકનું માગે છે, ખેડૂતો વીમો ભરતા હતા, તે યોજનાઓ 2018-19માં બંધ કરી દેવામાં આવી. પ્રધાનમંત્રી ફસલ વિમા યોજના એ યોજનાને પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ આજની તારીખે ઘણા રાજ્યોમાં ભાજપના સરકારમાં મળે છે, તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં. આજે પણ 2018-19ના વીમા મેળવવા માટે ખેડૂતો કોર્ટમાં લડે છે, તેમ છતાં આ સરકાર માત્ર ને માત્ર વાહ વાહી કરી જાહેરાતો કરે છે અને લોલીપોપ આપે છે, માટે સરકારે આ બાબતે ગંભીરતાથી વિચારવું જોઈએ.

ખેડૂતોને એક વીઘા જમીન તૈયાર કરવી, બીજ, ખાતર, દવાઓ, મજૂરી મળીને ખેડૂતનો ખર્ચ 12 થી 15 હજાર થાય છે.
એમાં પાક બગડે તો 3,500 રૂપિયાની સહાય કઠણ વેદનામાં મલમ જેવી લાગતી નથી. ઉપરથી પાક બગડતા પશુઓ માટે ચારો પણ મેળવવો મુશ્કેલ બન્યો છે.

ખેડૂતોની સ્થિતિ દયનીય છે. પાક ગયા, ચારો ગયો અને દેવાના બોજા વધી રહ્યા છે. સરકારનું 10 હજાર કરોડનું પેકેજ પૂરતું છે કે નહી તે ચર્ચાનો વિષય છે, પરંતુ ખેડૂતોની સીધી માંગણી છે કે સહાય વધારીને હેક્ટર દીઠ 55 થી 60 હજાર રૂપિયા આપવામાં આવે અથવા ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવામાં આવે.

