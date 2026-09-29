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ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વિદ્યાર્થીઓના ભોજન અને સ્વચ્છતા મુદ્દે તંત્રની કડક ડ્રાઈવ, 19 હોસ્ટેલને ઈમ્પ્રુવમેન્ટ નોટીસ

વેરાવળ, ઉના, સુત્રાપાડા, કોડીનાર અને તાલાલા સહિતના વિસ્તારોમાં આવેલી હોસ્ટેલની મુલાકાત લઈ સ્થળ પરની વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું

કુલ 34માંથી 19 હોસ્ટેલને ઈમ્પ્રુવમેન્ટ નોટીસ આપવામાં આવી
કુલ 34માંથી 19 હોસ્ટેલને ઈમ્પ્રુવમેન્ટ નોટીસ આપવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 8:11 PM IST

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ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય અને તેમને આપવામાં આવતા ભોજનની ગુણવત્તા અંગે તંત્ર દ્વારા તપાસ ડ્રાઈવ હાથ ધરવામાં આવી છે. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની ટીમ દ્વારા જિલ્લામાં આવેલી કુલ 34 હોસ્ટેલની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન હોસ્ટેલના રસોડાની સ્વચ્છતા, વિદ્યાર્થીઓને પીરસવામાં આવતા ખોરાકની ગુણવત્તા તેમજ સ્વચ્છતાના નિયમોનું પાલન થાય છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.

ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા વેરાવળ, ઉના, સુત્રાપાડા, કોડીનાર અને તાલાલા સહિતના વિસ્તારોમાં આવેલી હોસ્ટેલની મુલાકાત લઈ સ્થળ પરની વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન કેટલીક હોસ્ટેલમાં સ્વચ્છતા અને અન્ય જરૂરી બાબતોમાં સુધારાની જરૂરિયાત જણાતા કુલ 34માંથી 19 હોસ્ટેલને ઈમ્પ્રુવમેન્ટ નોટીસ આપવામાં આવી છે.

તંત્ર દ્વારા હોસ્ટેલ સંચાલકોને વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાયુક્ત અને સ્વચ્છ ખોરાક આપવા તાકીદ કરવામાં આવી છે.
તંત્ર દ્વારા હોસ્ટેલ સંચાલકોને વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાયુક્ત અને સ્વચ્છ ખોરાક આપવા તાકીદ કરવામાં આવી છે. (Etv Bharat Gujarat)

જ્યારે બીજી તરફ 15 હોસ્ટેલમાં ચોખ્ખાઈ અને સ્વચ્છતાનું યોગ્ય પાલન જોવા મળ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. તપાસ દરમિયાન ખાસ કરીને રસોડાની સફાઈ, ખાદ્ય સામગ્રીના સંગ્રહની વ્યવસ્થા તથા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતા ભોજનની ગુણવત્તા અંગે સંચાલકોને જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.

ગુણવત્તાયુક્ત અને સ્વચ્છ ખોરાક આપવા તાકીદ કરવામાં આવી
ગુણવત્તાયુક્ત અને સ્વચ્છ ખોરાક આપવા તાકીદ કરવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)

તંત્ર દ્વારા હોસ્ટેલ સંચાલકોને વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાયુક્ત અને સ્વચ્છ ખોરાક આપવા તાકીદ કરવામાં આવી છે. તેમજ રસોડામાં નિયમિત સફાઈ જાળવવા અને ખાદ્ય સામગ્રીની ગુણવત્તા અંગે બેદરકારી ન રાખવા સૂચના અપાઈ છે.

રસોડામાં નિયમિત સફાઈ જાળવવા અને ખાદ્ય સામગ્રીની ગુણવત્તા અંગે બેદરકારી ન રાખવા સૂચના અપાઈ
રસોડામાં નિયમિત સફાઈ જાળવવા અને ખાદ્ય સામગ્રીની ગુણવત્તા અંગે બેદરકારી ન રાખવા સૂચના અપાઈ (Etv Bharat Gujarat)

ઈમ્પ્રુવમેન્ટ નોટીસ મેળવનાર હોસ્ટેલ સંચાલકોને જરૂરી સુધારા કરવા માટે પણ તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં હોસ્ટેલમાં રહેતા હોવાથી તેમના આરોગ્ય સાથે કોઈપણ પ્રકારની બાંધછોડ ન થાય તે માટે આ પ્રકારની તપાસ આગળ પણ ચાલુ રાખવામાં આવશે તેમ તંત્રની કાર્યવાહી પરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

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