ગીર સોમનાથ: વેરાવળના ગોવિંદપરામાં મનરેગા કૌભાંડનો પર્દાફાશ, પોલીસે શરુ કરી તપાસ
સરપંચ ગનીભાઈ નુરભાઈ સુમરા અને ઉપસરપંચ ઈસાભાઈ ઇબ્રાહિમભાઈ ચૌહાણ વિરુદ્ધ ગંભીર ગુનો નોંધાયો છે.
Published : May 22, 2026 at 3:37 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના વેરાવળ તાલુકાના ગોવિંદપરા ગામમાં મનરેગા યોજનામાં થયેલા કૌભાંડનો મોટો ભાંડો ફૂટ્યો છે. વેરાવળ તાલુકા પંચાયતના તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) રાજેશ ટીલાવત દ્વારા પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવાયેલી ફરિયાદના આધારે તત્કાલીન સરપંચ ગનીભાઈ નુરભાઈ સુમરા અને ઉપસરપંચ ઈસાભાઈ ઇબ્રાહિમભાઈ ચૌહાણ વિરુદ્ધ ગંભીર ગુનો નોંધાયો છે.
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, વર્ષ 2012 થી 2016 દરમિયાન મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના (મનરેગા) હેઠળ ગોવિંદપરા ગામમાં વ્યાપક ગેરરીતિ આચરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું કે મૃતકો, વિદેશમાં વસવાટ કરતા લોકો, અન્યત્ર નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ તેમજ ક્યારેય કામ પર હાજર ન રહેલા લોકોના નામે ખોટી હાજરી દર્શાવી સરકારી નાણાં ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા.
આરોપીઓએ ખોટા જોબકાર્ડ બનાવી હાજરી રજીસ્ટરમાં ગેરહાજર વ્યક્તિઓની ખોટી નોંધો કરી કાવતરું રચ્યું હતું. આ ગેરરીતિના કારણે સરકારને કુલ રૂ. 71,684નું આર્થિક નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ખાસ કરીને કેટલાક મૃતકો તેમજ પાકિસ્તાનમાં વસવાટ કરતા લોકોના નામે પણ જોબકાર્ડ બનાવી ચૂકવણી કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપોથી સમગ્ર મામલો વધુ ગંભીર બન્યો છે. ગ્રામ્ય વિકાસ યોજનાઓમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી અંગે ફરી સવાલો ઊભા થયા છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે વર્ષ 2012 થી 2016 દરમિયાન મનરેગા યોજનામાં મૃત વ્યક્તિઓ તેમજ પાકિસ્તાનમાં વસવાટ કરતા લોકોના નામે ખોટા જોબકાર્ડ બનાવી નાણાં ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન તત્કાલીન સરપંચ અને ઉપસરપંચની સંડોવણી સામે આવતા પોલીસ દ્વારા ગુન્હો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. - રાજેશ ટિલાવત, તાલુકા વિકાસ અધિકારી વેરાવળ
પ્રભાસ પાટણ પોલીસે ફરિયાદના આધારે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 406, 409, 420, 468, 471 અને 114 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હાલ પોલીસે નાણાકીય વ્યવહારો, હાજરી રજીસ્ટરો તેમજ મનરેગા સંબંધિત દસ્તાવેજોની ઝીણવટભરી તપાસ શરૂ કરી છે.
