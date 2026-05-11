ગીરસોમનાથ: કૂવો ગાળતી વખતે દોરડું તૂટ્યું, 70 ફૂટ ઉંડા કૂવામાં પટકાતા 2 શ્રમિકના મોત

આ બનાવની જાણ થતાં મૃતકોના પરિવારજનો હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા.

ઉનાના ઉમેજ ગામે કૂવો ગાળતી વખતે ભયાનક દુર્ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 2:51 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ઉમેજ ગામની સીમમાં કૂવો ગાળવાની કામગીરી દરમિયાન સર્જાયેલા ગંભીર દુર્ઘટનામાં બે શ્રમિકોના કરૂણ મોત નિપજતાં સમગ્ર પંથકમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. કૂવામાં થાંભલો ખેંચતી વખતે દોરડું તૂટી જતા એક શ્રમિક 70 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબક્યા હતા અને નીચે કામ કરી રહેલા અન્ય શ્રમિક પર પડતા બંનેના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા.

મળતી માહિતી અનુસાર, ઉમેજ ગામની સીમમાં આવેલી કરણસિંહ દોલુભા વાળાની વાડીમાં નાંદરખ ગામના પાંચ જેટલા શ્રમિકો છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કૂવો ગાળવાનું કામ કરી રહ્યા હતા. આજે સવારે કામ દરમિયાન કલાભાઈ તેજાભાઈ સોલંકી કૂવાની બહાર ઊભા રહી દોરડાની મદદથી થાંભલો ખેંચી રહ્યા હતા. એ દરમિયાન અચાનક દોરડું તૂટી જતા તેઓ સીધા અંદાજે 70 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં પટકાયા હતા.

તે સમયે કૂવાની અંદર પ્રેમજીભાઈ ગોવિંદભાઈ બાંભણીયા, કાનજીભાઈ રાણાભાઈ ચોહાણ, સકુરભાઈ માલાભાઈ બાંભણીયા અને સિધરાજભાઈ બચુભાઈ ગોહિલ ગાળ કાઢવાની કામગીરી કરી રહ્યા હતા. અચાનક ઉપરથી કલાભાઈ કૂવામાં પટકાતા તેઓ સીધા પ્રેમજીભાઈ બાંભણીયા પર પડ્યા હતા. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે બંનેને માથા અને શરીરના ભાગે જીવલેણ ઈજાઓ પહોંચી હતી અને બંનેના ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યા હતા.

આ કરૂણ દૃશ્ય જોઈ કૂવામાં કામ કરી રહેલા અન્ય શ્રમિકો ગભરાઈ ગયા હતા. તેમણે તાત્કાલિક બૂમાબૂમ કરતા આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકો અને અન્ય શ્રમિકોની મદદથી ભારે જહેમત બાદ બંને મૃતદેહોને કૂવામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને સારવાર અર્થે ઉનાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ફરજ પરના તબીબે બંનેને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

બાદમાં બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ઉનાની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ બનાવની જાણ થતાં મૃતકોના પરિવારજનો હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. નાંદરખ ગામમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો હોસ્પિટલ પહોંચતા વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું. પરિવારજનોના આક્રંદથી હોસ્પિટલ પરિસર પણ ભાવવિભોર બન્યું હતું.

આ દુર્ઘટના બાદ શ્રમિકોની સુરક્ષા અંગે પણ અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. કૂવો ગાળવાની જોખમી કામગીરી દરમિયાન પૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને મજબૂત સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો કે નહીં તે મુદ્દે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ પણ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને અકસ્માત અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

