ગીર સોમનાથ: સોંદરડીમાં ચાંદીપુરાનો શંકાસ્પદ કેસ, 5 વર્ષના બાળકનું સારવાર દરમિયાન મોત, આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ
ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ કેસને લઈને સમગ્ર જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે.
Published : July 20, 2026 at 2:13 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના ઉના તાલુકાના સોંદરડી ગામમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ કેસને લઈને સમગ્ર જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. ગામના 5 વર્ષીય યુવરાજસિંહ ધીરુભાઈ ગોહિલમાં ચાંદીપુરા વાયરસ જેવા લક્ષણો જોવા મળતાં તેને વધુ સારવાર માટે ભાવનગરની સર ટી. હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક આઇસોલેશન વોર્ડમાં નિષ્ણાત તબીબોની દેખરેખ હેઠળ સારવાર ચાલી રહી હતી, પરંતુ વહેલી સવારે સારવાર દરમિયાન યુવરાજસિંહનું દુઃખદ અવસાન થયું હતું.
જોકે, આરોગ્ય વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલ આ કેસને માત્ર શંકાસ્પદ ચાંદીપુરા કેસ તરીકે જ જોવામાં આવી રહ્યો છે અને લેબોરેટરીમાંથી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ બાળકને ચાંદીપુરા વાયરસનો ચેપ હતો કે નહીં તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ શકશે.
મળતી માહિતી મુજબ, યુવરાજસિંહને શરૂઆતમાં સામાન્ય તાવ આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સતત તાવ, ઉલટી, પેટમાં દુખાવો અને તબિયત વધુ બગડતાં પરિવારજનોએ તેને પ્રથમ ટીંબીની સિવિલ હોસ્પિટલ તેમજ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ ગયા હતા. ત્યાંથી વધુ સારવાર માટે મહુવા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે, બાળકની સ્થિતિ ગંભીર બનતાં તબીબોએ તેને તાત્કાલિક ભાવનગરની સર ટી. હોસ્પિટલમાં રિફર કર્યો હતો, જ્યાં તમામ પ્રયાસો છતાં તેને બચાવી શકાયો નહોતો.
ઉના તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડૉ. વિપુલ દુમાતરે જણાવ્યું હતું કે, "આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કુલ 8 સર્વેલન્સ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. ટીમોએ સોંદરડી ગામમાં આરોગ્ય સર્વે શરૂ કર્યો છે. બાળકના સંપર્કમાં આવેલા લોકોની ઓળખ, આરોગ્ય તપાસ, જરૂરી નમૂનાઓ એકત્ર કરવાની કામગીરી તેમજ દવાનો છંટકાવ સહિતના નિવારક પગલાં હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. ગામમાં સતત આરોગ્ય મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે."
મૃતક યુવરાજસિંહના પરિવારમાં માતા-પિતા, એક મોટી બહેન અને એક નાનો ભાઈ તેમજ દાદા દાદી સહિત કુલ સાત સભ્યો છે. તેના પિતા ધીરુભાઈ ગોહિલ ખેત મજૂરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. માસૂમ પુત્રના અકાળ અવસાનથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે, જ્યારે સમગ્ર સોંદરડી ગામમાં પણ ગમગીનીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગે લોકોને અફવાઓથી દૂર રહી માત્ર સત્તાવાર માહિતી પર વિશ્વાસ રાખવાની અપીલ કરી છે. બાળકોમાં સતત તાવ, ઉલટી, ખેંચ આવવી, બેભાન થવું અથવા અન્ય ગંભીર લક્ષણો જણાય તો વિલંબ કર્યા વગર નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ સમગ્ર જિલ્લાનું આરોગ્ય તંત્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે અને હવે સૌની નજર લેબોરેટરીના અંતિમ રિપોર્ટ પર મંડાઈ છે, જે બાદ જ આ કેસ અંગેની સત્તાવાર સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.
આ પણ વાંચો...