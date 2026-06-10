ઉનામાં રેસ્ક્યુ બાદ સ્નેક કેચરે ઝેરી સાપને પાણી પીવડાવ્યું, સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ
સ્નેક કેચર દ્વારા સમયસર રેસ્ક્યુ થતાં કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા થઈ નહોતી.
Published : June 10, 2026 at 8:30 AM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના ઉના તાલુકાના રામેશ્વરના પાટિયા વિસ્તારમાં એક રહેણાંક મકાનમાંથી ઝેરી કોબ્રા સાપ મળી આવતાં પરિવારજનોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. મનુભાઈ રબારીના મકાનમાં કોબ્રા દેખાતા જ પરિવારજનોએ ઉનાના જાણીતા સ્નેક કેચર અશોકભાઈ ચૌહાણનો સંપર્ક કર્યો હતો. માહિતી મળતાં જ અશોકભાઈ ચૌહાણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને જરૂરી સાવચેતી સાથે ઝેરી કોબ્રાનું સફળતા પૂર્વક રેસ્ક્યુ કર્યું હતું.
આવ રેસ્ક્યુ બાદ એક અનોખો અને માનવતા ભર્યો દ્રશ્ય જોવા મળ્યો હતો. કાળઝાળ ગરમીના કારણે કોબ્રા તરસ્યો હોવાનું જણાતાં અશોકભાઈએ પાણીની બોટલ વડે તેને પાણી પીવડાવ્યું હતું. કોબ્રાએ પણ નિરાંતે બોટલ માંથી પાણી પીધું હતું. લગભગ પાંચ મિનિટ સુધી ચાલેલા આ દ્રશ્યોને લોકોએ પોતાના મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કર્યા હતા.
આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં લોકોમાં પણ ભારે રસ જાગ્યો છે. પાણી પીધા બાદ કોબ્રાને સુરક્ષિત રીતે બરણીમાં રાખી નજીકના જંગલ વિસ્તારમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. સમયસર રેસ્ક્યુ થતાં કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા થઈ નહોતી.
નોંધનીય છે કે અશોકભાઈ ચૌહાણ અગાઉ પણ ઉના અને આસપાસના વિસ્તારો માંથી અનેક ઝેરી તેમજ બિનઝેરી સાપોનું સફળ રેસ્ક્યુ કરી તેમને સુરક્ષિત રીતે કુદરતી વસવાટમાં મુક્ત કરી ચૂક્યા છે. વન્યજીવોના સંરક્ષણ અને જીવદયા પ્રત્યેની તેમની કામગીરીને સ્થાનિક લોકો દ્વારા સતત બિરદાવવામાં આવે છે.
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