ગીર સોમનાથ: તાલાલા તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપની સત્તા, કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે વાકયુદ્ધ

કોંગ્રેસ-AAP બંને પક્ષો એકબીજાને ભાજપને પરોક્ષ રીતે ફાયદો પહોંચાડવાના આરોપો લગાવી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 10:20 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના તાલાલા તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણી બાદ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ભાજપે સત્તા હાંસલ કરતા કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) વચ્ચે આક્ષેપ-પ્રત્યારોપનો દોર શરૂ થયો છે. બંને પક્ષો એકબીજાને ભાજપને પરોક્ષ રીતે ફાયદો પહોંચાડવાના આરોપો લગાવી રહ્યા છે.

તાલાલા તાલુકા પંચાયતની કુલ 18 બેઠકોમાંથી ભાજપને 9, આમ આદમી પાર્ટીને 7 અને કોંગ્રેસને 2 બેઠકો મળી હતી. કોઈપણ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી ન મળતા ગઠબંધનની શક્યતાઓ પર ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી. રાજકીય વર્તુળોમાં એવી અટકળો હતી કે કોંગ્રેસ અને AAP મળીને ભાજપને સત્તાથી દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરશે, પરંતુ અંતિમ ક્ષણે આ ગણિત સફળ ન રહ્યું અને ભાજપે સત્તા કબજે કરી લીધી.

ચૂંટણી બાદ AAPના પ્રદેશ નેતા પ્રવીણ રામ અને જૂનાગઢ લોકસભા બેઠકના પ્રભારી દેવેન્દ્ર સોલંકીએ કોંગ્રેસ પર સીધા પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ ભાજપની ‘બી ટીમ’ તરીકે કામ કરી રહી છે અને ભાજપને પરોક્ષ લાભ પહોંચાડ્યો છે.

આક્ષેપોના જવાબમાં ગીર સોમનાથ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજા વંશે પત્રકાર પરિષદ યોજી AAPના આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે," AAPએ કોંગ્રેસ સમક્ષ એવો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો કે જો ભાજપના એક સભ્યને પોતાની તરફ ખેંચવામાં સફળતા મળે તો કોંગ્રેસ ટેકો આપશે, પરંતુ AAP તેમાં નિષ્ફળ રહી હતી. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે AAPના પ્રદેશ નેતૃત્વ દ્વારા અંતિમ સમયે સબળ વિપક્ષ તરીકે બેસવાની વ્યૂહરચના અપનાવવામાં આવી હતી."

પુંજા વંશે વળતો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, "કોંગ્રેસ દાયકાઓ જૂની વિચારધારાત્મક પાર્ટી છે અને ક્યારેય ભાજપની ‘બી ટીમ’ બની શકે નહીં. તેમણે દાવો કર્યો કે અનેક પ્રસંગોએ AAP જ ભાજપને પરોક્ષ રીતે ફાયદો પહોંચાડતી આવી છે."

તાલાલા તાલુકા પંચાયતની આ રાજકીય ટક્કર હવે જિલ્લામાં નવા રાજકીય સમીકરણો ઉભા કરે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

