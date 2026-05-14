ગીર સોમનાથ: અરણેજમાં 8 વર્ષની બાળકી પર દીપડાએ કર્યો હુમલો, ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ

બે કલાકની ભારે શોધખોળ બાદ બાળકીનો મૃતદેહ ઘર નજીક આવેલા બાજરીના ખેતરમાંથી મળી આવ્યો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 5:20 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના અરણેજ ગામે દીપડાના હુમલાની કરુણ ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ભય અને શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. રાત્રિના સમયે દીપડાએ 8 વર્ષની બાળકી પર હુમલો કરી તેને ખેંચી લઈ જતા મોત નિપજ્યું હતું. આ ઘટનાએ ગ્રામજનોને હચમચાવી દીધા છે.

મળતી માહિતી મુજબ, અરણેજ ગામના બીડીનાપા વિસ્તારમાં રહેતા ખેડૂત મહેશભાઈ રામભાઈ ગોહિલની 8 વર્ષની દીકરી કોમલ પોતાની 12 વર્ષની મોટી બહેન વિશ્વા સાથે રાત્રે આશરે 8:30 વાગ્યે વાડી વિસ્તારમાં આવેલા પોતાના મકાનથી લગભગ 200 મીટર દૂર મોટા બાપાના ઘરે જઈ રહી હતી. તે સમયે વિશ્વા આગળ ચાલી રહી હતી જ્યારે કોમલ પાછળ હતી. અચાનક ઝાડીઓમાંથી બહાર આવેલા દીપડાએ કોમલ પર હુમલો કર્યો હતો.

દીપડાએ બાળકીને ઝડપીને નજીકના બાજરીના ખેતરમાં ખેંચી લઈ જતાં મોટી બહેન વિશ્વાએ બૂમાબૂમ મચાવી હતી. અવાજ સાંભળી પરિવારજનો અને ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં દોડી આવ્યા હતા અને ટોર્ચ તથા લાકડીઓ લઈને શોધખોળ શરૂ કરી હતી. ઘટનાની જાણ થતા જામવાળા વન વિભાગની ટીમો પણ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી.

આશરે બે કલાકની ભારે શોધખોળ બાદ બાળકીનો મૃતદેહ ઘર નજીક આવેલા બાજરીના ખેતરમાંથી મળી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

આ બનાવને પગલે અરણેજ ગામમાં ભારે દહેશતનો માહોલ ફેલાયો છે. ગ્રામજનોએ વન વિભાગ સામે રોષ વ્યક્ત કરી દીપડાને વહેલી તકે પકડવાની માંગ ઉઠાવી છે. વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડવા માટે પાંજરા ગોઠવી વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું છે.

