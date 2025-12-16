વેરાવળમાં યોજાઈ જિલ્લાકક્ષાની વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ, 271 કરોડના MOU થયા
કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર રિજિયોનલ કોન્ફરન્સની ફ્લેગશીપ ઇવેન્ટ તરીકે વેરાવળમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ યોજાઇ
Published : December 16, 2025 at 10:38 AM IST
ગીર સોમનાથ: રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિકસિત ભારત @2047ના વિઝનને સાકાર કરવા માટે રાજ્યના ચાર અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC)નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર રિજિયોનલ કોન્ફરન્સની ફ્લેગશીપ ઇવેન્ટ તરીકે વેરાવળની આસોપાલવ લૉન્સ ખાતે જિલ્લા કક્ષાની વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ યોજાઇ હતી જેમાં વિવિધ ઔદ્યોગિક એકમો સાથે 270 કરોડથી વધુના MOU થકી ગીર સોમનાથના વિકાસને વેગવંતો બનાવવા ઉદ્યોગકારો સંકલ્પબદ્ધ થયાં હતા.
આ કોન્ફરન્સમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મંજુલાબેન મુછારે જણાવ્યું કે, આ સમિટના બીજ આજે વટવૃક્ષ બની અને રોકાણના વૈશ્વિક મંચ તરીકે વિસ્તર્યા છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ‘વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ’ અંતર્ગત માછલી અને કેસર કેરી મુખ્ય છે. અંદાજિત 120 જેટલા ઔદ્યોગિક એકમો વેરાવળમાં કાર્યરત છે. તેમજ, આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રભાવ ધરાવતી ગીર સોમનાથની આ ભૂમિ નાળિયેરીના ઉત્પાદનમાં પણ અગ્રેસર છે. કૃષિ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે આ જિલ્લામાં અપાર તકો રહેલી છે.
ધોલેરા SIRના સી.ઈ.ઓ. કુલદીપ આર્યાએ જણાવ્યું હતું કે, 20 વર્ષ પહેલા શરૂ થયેલી વાઈબ્રન્ટ સમિટની શ્રુંખલાને સથવારે આજે ગુજરાત ઉદ્યોગોનું પ્રિફર્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન બન્યું છે. આ વર્ષથી વાઈબ્રન્ટ સમિટ ગાંધીનગરના બદલે રાજ્યના ચાર ઝોનમાં આયોજીત થઈ રહી છે. જેમાં મહેસાણા ખાતે એક રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ પૂર્ણ થઈ છે અને આગામી તા.10-12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રાજકોટ ખાતે બીજી રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ યોજાનાર છે. જેના ભાગરૂપે વેરાવળ ખાતે જિલ્લાકક્ષાની સમિટ યોજાઈ છે.આગામી 15 વર્ષ ભારત માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ રહેવાના છે.ટકાઉ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે ખૂબ જ મોટા પ્રોજેક્ટ દેશમાં આકાર લઈ રહ્યાં છે.તેની સાથે ઉદ્યોગોને સાનુકૂળ માનવબળના નિર્માણના પ્રયત્નો પણ હાથ ધરવામાં આવ્યાં છે. હાઈ એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પણ ભારત આગળ વધી રહ્યું છે.જેમાં ધોલેરા ખાતે ટાટા ઉદ્યોગ દ્વારા સેમિકન્ડક્ટર ચીપનું ઉત્પાદન કરવામાં આવનાર છે.ઈઝ ઓફ ડૂઇંગ બિઝનેસ સરળ બનાવવાની ચર્ચા તેમજ સૌ સાથે મળીને કેવી રીતે આગળ વધી શકાય તે માટેનું મનોમંથન આજની સમિટમાં કરવામાં આવ્યું છે.
કલેક્ટર એન.વી.ઉપાધ્યાયે જિલ્લાકક્ષાની સમિટ યોજવાનો હેતુ તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કેરીથી લઈ મત્સ્યોદ્યોગ સુધીની વિકાસ સંભાવનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ભવિષ્યમાં કેવા પ્રકારનું આયોજન હાથ ધરી શકાય તે અંગેનો વિચારવિમર્શ અને મનોમંથન આ સમિટમાં થશે. જેનો લાભ મેળવીને જિલ્લાના ઉદ્યોગકારો અપાર તકને ઝડપી લઈ અને પોતાના સાથે રાજ્યના વિકાસમાં યોગદાન આપે તે માટેની કામના વ્યક્ત કરી હતી.
ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, ગીર સોમનાથ જિલ્લાને દરિયો, કેસર કેરી અને નાળિયેરના બગીચા તેમજ વિવિધ પાકો થકી ફળદ્રુપતા મળી છે. આ ફળદ્રુપતામાં હવે પ્રાકૃતિકનો નવો આયામ ઉમેરાયો છે. ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી થકી અનેકવિધ ઉત્પાદનોનું ઓર્ગેનિક વેચાણ કરતા થયા છે. આમ કહી ધારાસભ્યએ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક એકમ વધુ વિકસે અને સ્થાનિક લોકોને વધુને વધુ રોજગારી પ્રાપ્ત થાય એવી શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરી હતી.
ઔદ્યોગિક એકમ કલ્પતરુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પિયુષભાઈ ફોફંડીએ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં અનેક ઉદ્યોગો વિકસી રહ્યાં છે, ત્યારે મુખ્યત્વે દરિયા કિનારો ધરાવતા આ જિલ્લામાં એક્વાકલ્ચર ઉદ્યોગની શક્યતાઓ વિશે વિસ્તૃતમાં તેમના વિચાર રજૂ કર્યા હતાં.
આ કોન્ફરન્સમાં ઈન્ડિયન પોટાશ લિમિટેડ દ્વારા રૂ.250 કરોડ, રાઈચુરા એનર્જી દ્વારા રૂ.10 કરોડ અને અલ ફૈઝલ ડ્રાય ફિશ દ્વારા રૂ.11 કરોડના એમ કુલ રૂ.271 કરોડના એમ.ઓ.યુ. થકી ઉદ્યોગકારો ગીર સોમનાથના વિકાસને વેગવંતો બનાવવા અને સ્થાનિક લોકોને રોજગારી પૂરી પાડવા સંકલ્પબદ્ધ થયાં હતાં.વધુમાં, આ સેમિનારમાં વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના અને દત્તોપંત ઠેગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના અંતર્ગત વિવિધ લાભાર્થીઓને મહાનુભાવોના હસ્તે રૂ. 01,07,260ની સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સમાં ઉદ્યોગકારો અને સ્ટાર્ટઅપકર્તાઓને ઉપયોગી નિવડે અને લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગકારોનો વ્યાપાર વિસ્તરણ થાય એ હેતુસર ઉદ્યોગ સાહસિકતા, ફૂડ ફ્રોઝોન અને ડિહાઈડ્રેશન ટેક્નોલોજી, સી ફૂડ પ્રોસેસિંગ મશિનરી, એગ્રીકલ્ચર કેન્દ્રીય નીતિ સહિત આઈ.પી.ઓ. લાવવો, આર્ટિફિશ્યલ ટેક્નોલોજી થકી બિઝનેસ વિસ્તરણ સહિતના વિવિધ વિષયો પર સેમિનાર થકી માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું.
