ગીર સોમનાથ: ચીખલી ગામે જમીનના જૂના વિવાદ મુદ્દે બે પક્ષ વચ્ચે જીવલેણ હુમલો, 15 લોકો ઇજાગ્રસ્ત

ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ તેમજ ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 1:32 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ચીખલી ગામે પ્લોટના જૂના વિવાદે હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કરતાં સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. ચીખલી ગામના બસ સ્ટેશન નજીક અગાઉ થયેલા બાંધકામ મુદ્દે ચાલતા મનદુઃખને લઈને બે પક્ષ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ જાહેરમાં જ મારામારી અને જીવલેણ હુમલાની ઘટના સામે આવી હતી. આ ઘટનામાં મહિલાઓ સહિત અંદાજે 15 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.

મળતી માહિતી મુજબ, ગત 13 મેના રોજ ચીખલી ગામે બંને પક્ષ સામસામે આવી જતા છરી, લોખંડના પાઇપ, ધારીયા અને પથ્થરો જેવા હથિયારો સાથે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. હુમલાના કારણે વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ તેમજ ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

આ ઘટનાની જાણ થતાં નવાબંદર મરીન પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે બંને પક્ષોની ફરિયાદના આધારે જીવલેણ હુમલો, મારામારી સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ અલગ-અલગ ગુનાઓ દાખલ કર્યા હતા.

નવાબંદર મરીન પોલીસ મથકના પીઆઇ જે.જે.પરમાર એ જણાવ્યું હતું કે, "આ સમગ્ર મારામારીની ઘટનામાં કુલ 15 લોકો વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધાયો છે. જેમાં 13 જેટલા શખ્સોને કોર્ટમાં રજુ કર્યા બાદ જુનાગઢ જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યા છે અને બે જેટલા શખ્સો હજુ સારવાર હેઠળ છે."

એક પક્ષના આરોપીઓના નામ: મહેશ કાના વંશ, કાના ભગવાન વંશ, સંજય કાના વંશ, સંજય લખમણ વંશ, રિવ ઉર્ફે ડફર વંશ, જયદીપ પીઠા વંશ, સુનિલ ભગત વંશ, એક સગીર વયનો યુવક, સોનલબેન ગોવિંદભાઈ બાંભણીયા, પાંચીબેન કાનાભાઈ વંશ

બીજા પક્ષના આરોપીઓના નામ: વિજય રામશી ચુડાસમા, કમલેશ સરમણ સોલંકી, રામશી ભગવાન ચુડાસમા, અજય રામશી ચુડાસમા, શાંતુબેન રામશીભાઈ ચુડાસમા

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદિપસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.જે. પરમાર તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એ. રાઠોડની ટીમોએ ઝડપી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. હ્યુમન રિસોર્સ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં 8 આરોપીઓને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પોલીસ તપાસમાં કેટલાક આરોપીઓ સામે અગાઉ પ્રોહિબિશન, જુગાર અને મારામારી જેવા ગુનાઓ પણ નોંધાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. સમગ્ર ઘટનાએ ચીખલી ગામ સહિત ઉના પંથકમાં ભારે ચકચાર મચાવી દીધી છે.

