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ગીર સોમનાથ: મોહર્રમ પર્વને લઈ વેરાવળ પોલીસ સજ્જ, સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ

રાવળ સીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વિભાગીય પોલીસ અધિકારી (DySP) ચેતન ખટાણાની અધ્યક્ષતામાં શાંતિ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી.

મોહર્રમ પર્વને લઈ વેરાવળ પોલીસ સજ્જ
મોહર્રમ પર્વને લઈ વેરાવળ પોલીસ સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 8:32 AM IST

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ગીર સોમનાથ : આગામી મોહર્રમ પર્વ શાંતિપૂર્ણ, સૌહાર્દપૂર્ણ અને કાયદો-વ્યવસ્થાના માહોલમાં ઉજવાય તે માટે વેરાવળ પોલીસ તંત્ર દ્વારા આગોતરી તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સંદર્ભે વેરાવળ સીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વિભાગીય પોલીસ અધિકારી (DySP) ચેતન ખટાણાની અધ્યક્ષતામાં શાંતિ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો, વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ તથા શહેરના જવાબદાર નાગરિકોએ ઉપસ્થિત રહી શાંતિ અને ભાઈચારાનું વાતાવરણ જાળવવા માટે સહયોગ આપવાની ખાતરી વ્યક્ત કરી હતી.

આ બેઠકમાં શહેર PI જે. એન. ગઢવી, PSI એમ. જે. પટેલ, રાયજદા, પ્રજાપતિ, ચાવડા સહિતના પોલીસ અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. પોલીસ અધિકારીઓએ ઉપસ્થિત આગેવાનોને મોહર્રમના કાર્યક્રમો દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થાનું પાલન કરવા, અફવાઓથી દૂર રહેવા તેમજ કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ અંગે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવાની અપીલ કરી હતી. તહેવાર સૌહાર્દ અને ભાઈચારાની ભાવના સાથે ઉજવાય તે માટે તમામ સમાજના લોકોનો સહયોગ જરૂરી હોવાનું પણ જણાવાયું હતું.

મોહર્રમ પર્વને લઈ વેરાવળ પોલીસ સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)

શાંતિ સમિતિની બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ વેરાવળ શહેરના સંવેદનશીલ વિસ્તારો, મુખ્ય બજારો તેમજ રાજમાર્ગો પર પોલીસ દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પોલીસ અધિકારીઓએ વેપારીઓ, સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને રાહદારીઓ સાથે સંવાદ કરી સુરક્ષાનો વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો.

અસામાજિક તત્વોને કડક ચેતવણી આપતાં પોલીસે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો હતો કે, "કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો." મોહર્રમ દરમિયાન શાંતિ ભંગ કરવાનો કે અફવાઓ ફેલાવવાનો કોઈપણ પ્રયાસ સહન કરવામાં આવશે નહીં અને આવા તત્વો સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વેરાવળ પોલીસની આ આગોતરી તૈયારીઓને કારણે શહેરમાં મોહર્રમ પર્વ શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉજવાશે અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

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TAGGED:

GIR SOMNATH POLICE
POLICE FOOT PATROLLING
GIR SOMNATH NEWS
મોહર્રમ પર્વ
MUHARRAM FESTIVAL 2026

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