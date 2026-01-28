ઉનાના વાંસોજ ગામે રેકોર્ડિંગ વાયરલ કરવાની ધમકીથી મહિલાએ જીવન ટૂંકાવ્યું, પોલીસે કરી ધરપકડ
આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર અને શોકનો માહોલ સર્જાયો છે.
Published : January 28, 2026 at 3:36 PM IST
ગીર સોમનાથ : ઉના તાલુકાના વાંસોજ ગામે એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. પડોશમાં રહેતા ત્રણ સગા ભાઈઓ દ્વારા સતત માનસિક ત્રાસ અને ફોટા–રેકોર્ડિંગ વાયરલ કરવાની ધમકીઓથી કંટાળીને ત્રણ માસની ગર્ભવતી મહિલાએ જીવન ટુંકાવ્યું છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર અને શોકનો માહોલ સર્જાયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, વાંસોજ ગામમાં રહેતા ભાવનાબેનને છેલ્લા 2 મહિનાથી આરોપીઓ દ્વારા આપવામાં આવતી ધમકીઓના કારણે ભારે માનસિક દબાણમાં હતી. આ આરોપીઓ દ્વારા ફોટા અને રેકોર્ડિંગ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરવાની ધમકી આપવામાં આવતી હતી, જેના કારણે ભાવનાબેન આબરૂ જવાની ભીતિમાં સતત ડર અને તણાવમાં રહેતા હતા. અંતે, આ અસહ્ય પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવાનો કોઈ માર્ગ ન દેખાતા ભાવનાબેને જીવન ટુંકાવ્યું.
આ દુર્ઘટનામાં માત્ર ભાવનાબેનનું જ નહીં પરંતુ તેના ગર્ભસ્થ બાળકનું પણ મોત થતાં પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. ભાવનાબેનની ત્રણ નાની દીકરીઓ છે, જેમણે માતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે. ઘટનાની જાણ થતા જ ગામમાં શોક અને રોષની લાગણી ફેલાઈ ગઈ હતી.
આ ઘટનાની જાણ થતાની સાથે નવાબંદર મરીન પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. મહિલાના પતિએ પોલીસમાં વિગતવાર ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આરોપીઓ ધીરુ, ઉમેશ અને સંજય જીવા બારૈયા — ત્રણેય સગા ભાઈઓ સામે ગુનો નોંધી તેમને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે ગંભીરતાથી તપાસ ચાલુ છે અને દોષિતોને કડક સજા મળે તેવી માંગ સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઉઠી રહી છે.
