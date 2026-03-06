ગીર સોમનાથ: નાંદરખ ગામે તપાસ અર્થે ગયેલ પોલીસ પર હુમલો, 2ની ધરપકડ
Published : March 6, 2026 at 3:37 PM IST
ગીર સોમનાથ : ઉના તાલુકામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગે ફરી એકવાર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. તાજેતરમાં ઉના તાલુકાના નાંદરખ ગામે પોલીસ સાથે બોલાચાલી અને ઝપાઝપીની ઘટના સામે આવતા ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આ બનાવ બાદ લોકોમાં એવો સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે જો ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારીઓ જ સલામત ન હોય તો સામાન્ય નાગરિકોની સુરક્ષા કેવી રીતે સુનિશ્ચિત થશે?
મળતી માહિતી મુજબ, દારૂના વેચાણ અંગે પોલીસને મળેલી વર્ધીના આધારે ઉના પોલીસના પરસોતમભાઈ ખુમાણ અને અક્ષય જાની સહિતની ટીમ નાંદરખ ગામે તપાસ માટે પહોંચી હતી. આ તપાસ દરમિયાન ગામમાં રહેતા અનિરૂધ્ધસિંહ કરણસિંહ ગોહીલ, અજિતસિંહ કરણસિંહ ગોહિલ, અજિતસિંહની પત્ની અને માતા સહિત ઘરના કેટલાક સભ્યો સાથે પોલીસની ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. વાત એટલી વકરી ગઈ કે આ શખ્સોએ પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે ઝપાઝપી કરી હતી.
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, અનિરૂધ્ધસિંહ કરણસિંહ ગોહીલ અને અજિતસિંહ કરણસિંહ ગોહિલ સહિતના લોકોએ પોલીસ અધિકારીનો કોલર પકડી ગાળો આપી તેમજ જ્ઞાતિ પ્રત્યે અપમાન જનક શબ્દો બોલી ફરજમાં રૂકાવટ ઉભી કરી હતી. આ ઉપરાંત પોલીસને ધમકીઓ આપવામાં આવી હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ફરજ બજાવતા પોલીસ સાથે આવી ઘટના બનતા કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઉના તાલુકામાં પથ્થરમારો, મારામારી, દુષ્કર્મ, છેડતી અને ગંભીર ગુનાઓના બનાવો વારંવાર સામે આવી રહ્યા છે, જેના કારણે પોલીસની કામગીરી પર પણ સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે.
આ ઘટના અંગે DYSP મહાદેવ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે "આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે. આ બનાવે ફરી એકવાર ઉના તાલુકામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગે ગંભીર ચર્ચા જગાવી છે. "
આ મામલે ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં અનિરૂધ્ધસિંહ કરણસિંહ ગોહીલ, અજિતસિંહ કરણસિંહ ગોહિલ તેમજ તેમના પરિવારના સભ્યો સહિત કુલ 5 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ આરોપીઓ વિરુદ્ધ BNSની વિવિધ કલમો તેમજ એટ્રોસિટી એક્ટ અને ફરજમાં રૂકાવટ સંબંધિત કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસે 2 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે, જ્યારે અન્ય આરોપીઓને પકડવા માટે શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે.
