ગીર સોમનાથ: વેરાવળ નગરપાલિકામાં કોણ બનશે પ્રમુખ?, ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા એ નગરસેવકો સાથે ખાનગી બેઠક યોજી

પ્રમુખ પદને લઈને આંતરિક જૂથવાદ અને અસંતોષ ખુલ્લેઆમ સામે આવતો જોવા મળી રહ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 2:50 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના વેરાવળ નગરપાલિકામાં પ્રમુખ પદની ચૂંટણી પહેલા રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. નગરપાલિકામાં ભાજપ પાસે 24 બેઠકો સાથે સ્પષ્ટ બહુમતી હોવા છતાં પ્રમુખ પદને લઈને આંતરિક જૂથવાદ અને અસંતોષ ખુલ્લેઆમ સામે આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ પોતાના 20 નગરસેવકોને અકબંધ રાખવામાં સફળ રહી હોવાનું રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

ગઈરાતે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા દ્વારા ખાનગી ફાર્મ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસના તમામ નગરસેવકોની અગત્યની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં આગામી રણનીતિ, પ્રમુખ પદની ચૂંટણી દરમિયાન લેવાય તેવી રાજકીય ચાલો તેમજ સંભવિત રાજકીય સમીકરણોને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી હોવાનું સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળી રહ્યું છે.

ભાજપમાં પ્રમુખ પદ માટે અનેક દાવેદારો વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલી રહી હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. પક્ષ પાસે બહુમતી હોવા છતાં હજુ સુધી પ્રમુખ પદ માટેનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. છેલ્લી ઘડીએ ઉમેદવાર જાહેર કરવાની રણનીતિ અપનાવવામાં આવી રહી હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.

રાજકીય ગલિયારામાં એવી પણ ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે કે ભાજપના અમુક અસંતોષી સભ્યો કોંગ્રેસના સંપર્કમાં છે. જો આવું બને તો બહુમતી હોવા છતાં ભાજપ માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. ભાજપના આંતરિક ઘર્ષણને કોંગ્રેસ માટે "જેકપોટ" માનવામાં આવી રહ્યું છે.

હવે 19 તારીખે યોજાનારી પ્રમુખ પદની બેઠક પર સૌની નજર ટકેલી છે. વેરાવળની રાજનીતિમાં આગામી દિવસોમાં વધુ ઉથલપાથલ સર્જાય તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

"વેરાવળ નગરપાલિકાના પ્રમુખની વરણી થવાની હોય તે અનુસંધાને ભાજપના 24 નગરસેવકોની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં પરિચય અને એકબીજાના ઓળખાણ અને આગળના કાર્યો માટે બેઠક યોજાઈ. નિષ્પક્ષ નિર્ણય મુજબ જે જાહેરાત થશે તેની સાથે સૌ નગરસેવકો સહમત છે અને કોઈપણ જાતની નારાજગી પણ નથી." - શૈલેષ મેસવાણીયા, શહેર ભાજપ પ્રમુખ વેરાવળ

