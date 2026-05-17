ગીર સોમનાથ: ઉના-ગીર ગઢડામાં ડિઝલની અછતથી પેટ્રોલ પંપ પર લાંબી કતારો, વાહનચાલકો પરેશાન
પેટ્રોલ પંપ બહાર ટ્રક, ટેમ્પો, ખાનગી વાહનો, ટ્રેક્ટર અને અન્ય વાહનોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે.
Published : May 17, 2026 at 8:50 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના ઉના અને ગીર ગઢડા પંથકમાં ડિઝલની અછત હવે ગંભીર સમસ્યા બની રહી છે. શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોના અનેક પેટ્રોલ પંપ પર ડિઝલનો જથ્થો પૂર્ણ થઈ જતા લોકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને સવારથી જ પેટ્રોલ પંપ બહાર ટ્રક, ટેમ્પો, ખાનગી વાહનો, ટ્રેક્ટર અને અન્ય વાહનોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે.
પરિસ્થિતિ એવી બની છે કે અનેક લોકો અને ખેડૂતો ડિઝલ મેળવવા માટે કેરબા અને ડબ્બા લઈને પેટ્રોલ પંપ પર કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે. ક્યાંક ડિઝલનો ટેન્કર આવવાની માહિતી મળતા જ લોકો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થઈ રહ્યા છે. ઘણા લોકોને લાંબી રાહ જો્યા બાદ પણ ડિઝલ ન મળતા નિરાશ થઈ પરત ફરવું પડી રહ્યું છે. ઘણા પેટ્રોલ પંપ પર “ડિઝલ નો જથ્થો ઉપલબ્ધ નથી” પેટ્રોલ પંપ સંચાલકોના જણાવ્યા મુજબ કંપની દ્વારા હાલ ઓછો જથ્થો આપવામાં આવી રહ્યો હોવાથી માંગ પ્રમાણે પૂરતો સપ્લાય મળી રહ્યો નથી. જેના કારણે સમગ્ર પંથકમાં ડિઝલની તંગી વધુ ઊંડી બની રહી છે.
ખેડૂત જગદીશ ભાઈએજણાવ્યું હતું કે, "હાલ ઉના પેટ્રોલ પંપ પર વાહનમાં ડીઝલ ભરવા આવ્યા છીએ, પરંતુ હાલ ડીઝલ નથી. મારા વાહનની ટાંકીમાં પણ નથી. અમારે ઉનાથી 20 કિમી દૂર ધોકડવા ગામે જવાનું છે. પંપ વાળા દ્વારા જણાવાયું છે કે હાલ ડીઝલ નથી અને સાંજે ડીઝલ આવશે, બાદમાં વેચાણ કરવામાં આવશે. હાલ ઉનાળું પાક કાઢવાની કામગીરી શરૂ છે, પરંતુ ડીઝલ નહીં હોવાથી મુશ્કેલી સર્જાઈ છે. જેથી સરકાર ડીઝલનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે તેવા પ્રયાસ કરે તો વાહન ચાલકો અને ખેડૂતોને રોજિંદી કામગીરી ચાલુ રહે."
આ ડિઝલ સંકટનો સૌથી મોટો ફટકો ખેડૂતોને પડી રહ્યો છે. હાલમાં ખેતી માટેનો અત્યંત મહત્વનો સમય ચાલી રહ્યો છે. પાકની વાવણી, ખેતરની ખેડ, સિંચાઈ તેમજ અન્ય કૃષિ કામગીરી માટે ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર, પાણીના પંપ અને અન્ય કૃષિ સાધનો ચલાવવા માટે મોટા પ્રમાણમાં ડિઝલની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. પરંતુ અછતના કારણે સમયસર ડિઝલ ન મળતા ખેતીના કામકાજ પર સીધી અસર પડી રહી છે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો સમયસર ખેતરની ખેડ અને પાકની વાવણી નહીં થાય તો સમગ્ર પાક ઉત્પાદન પર ગંભીર અસર પડશે અને આખરે આર્થિક નુકસાન ખેડૂતોને જ ભોગવવું પડશે. બીજી તરફ વાહનચાલકોમાં પણ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. હવે કંપની દ્વારા પૂરતો જથ્થો ક્યારે પહોંચાડવામાં આવશે તે તરફ સૌની નજર મંડાઈ છે.
