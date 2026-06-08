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ગીર સોમનાથ: ગીરના જંગલમાં ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરવા ગયેલા બે શખ્સ ઝડપાયા, વનવિભાગે કરી કાર્યવાહી

ઉનાના માર્ગદર્શન હેઠળ જસાધાર રેન્જમાં રાત્રિ પેટ્રોલિંગ અને કોમ્બિંગ કામગીરી દરમિયાન બે શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.

ગીરના જંગલમાં ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરવા ગયેલા બે શખ્સ ઝડપાયા
ગીરના જંગલમાં ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરવા ગયેલા બે શખ્સ ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 1:45 PM IST

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ગીર સોમનાથ : ગીર પૂર્વ વનવિભાગ દ્વારા ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન અને જંગલ વિસ્તારમાં થતી ગેરપ્રવૃત્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. નાયબ વન સંરક્ષક વિકાસ યાદવ (ગીર પૂર્વ વનવિભાગ, ધારી) તેમજ મદદનીશ વન સંરક્ષક ઉનાના માર્ગદર્શન હેઠળ જસાધાર રેન્જમાં રાત્રિ પેટ્રોલિંગ અને કોમ્બિંગ કામગીરી દરમિયાન બે શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.

મળતી માહિતી મુજબ, જસાધાર રેન્જના ફોરેસ્ટર એમ.એચ. સોંદરવા અને વનરક્ષક એ.એ. વણજારા પેટ્રોલિંગમાં હતા ત્યારે ખિલાવડ ગામ નજીક આવેલા અભ્યારણ્ય જંગલ વિસ્તારમાં બે વ્યક્તિઓ ચોરીછૂપીથી પ્રવેશ કરી સિંહ દર્શન કરવા પહોંચ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. વન વિભાગની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને બંને ઇસમોને સ્થળ પરથી ઝડપી પાડ્યા હતા.

સિંહ દર્શન કરવા ગયેલા બે શખ્સ ઝડપાયા
સિંહ દર્શન કરવા ગયેલા બે શખ્સ ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગે તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓ કોઈપણ પ્રકારની મંજૂરી વિના જંગલ વિસ્તારમાં પ્રવેશ્યા હતા, જે વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ કાયદાનો ભંગ ગણાય છે. બંને સામે વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો અને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પકડાયેલા શખ્સો પાસેથી રૂ. 50,000ની એડવાન્સ રિકવરી પણ વસૂલ કરવામાં આવી હતી.

વન વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "ગીરના જંગલોમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ, સિંહ દર્શન અને વન્યજીવોને ખલેલ પહોંચાડતી પ્રવૃત્તિઓ કોઈપણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં અને આવા તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે."

પકડાયેલા શખ્સો સૈફુદીન યુસુફ ભાદરકા અને ઝુબૈર મામદ ભાદરકા જેઓ ઉનાના રહેવાસી છે. વન વિભાગની આ કાર્યવાહીને કારણે ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરાવતા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે, જ્યારે જંગલ અને વન્યજીવોની સુરક્ષા માટે વિભાગની સતર્ક કામગીરીને લોકો દ્વારા આવકારવામાં આવી રહ્યો છે.

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TAGGED:

GIR SOMNATH FOREST DEPARTMENT
GIR LIONS
TWO PEOPLE ARRESTED GIR
ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન
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