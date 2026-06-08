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ગીર સોમનાથ: જમજીર ધોધ પર રિલ્સ બનાવવી પડી ભારે, 5 શખ્સો સામે ફરિયાદ દાખલ

કેટલાક યુવાનો દ્વારા નિયમોની અવગણના કરી ધોધના જોખમી વિસ્તારમાં જઈ વીડિયો બનાવવામાં આવ્યા હતા.

કોડીનાર તાલુકાની જમજીર ધોધ પર રિલ્સ બનાવવી પડી
કોડીનાર તાલુકાની જમજીર ધોધ પર રિલ્સ બનાવવી પડી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 6:45 PM IST

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ગીર સોમનાથ : કોડીનાર તાલુકાની શિંગોડા નદી પર આવેલા પ્રખ્યાત જમજીર ધોધ ખાતે પ્રતિબંધ હોવા છતાં સોશિયલ મીડિયા માટે જોખમી વીડિયો (રિલ્સ) બનાવનાર પાંચ શખ્સો સામે તંત્ર દ્વારા ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. સાથે જ સમગ્ર મામલે તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. તંત્રએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પ્રતિબંધિત વિસ્તારોમાં પ્રવેશ કરનાર અથવા નિયમોનો ભંગ કરનાર સામે આગામી સમયમાં પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

જમજીર ધોધ પર ભૂતકાળમાં અનેક દુર્ઘટનાઓ બની ચૂકી છે અને ઘણા લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. આ કારણે લોકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા ધોધ નજીક જવા, પાણીમાં પ્રવેશ કરવા અને ન્હાવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાં કેટલાક યુવાનો દ્વારા નિયમોની અવગણના કરી ધોધના જોખમી વિસ્તારમાં જઈ વીડિયો બનાવવામાં આવ્યા હતા.

કોડીનાર તાલુકાની જમજીર ધોધ પર રિલ્સ બનાવવી પડી (ETV Bharat Gujarat)

મળતી માહિતી મુજબ, સોયેબ રફીક દરજાદા, મુસ્તાક ઉર્ફે મુન્નો કરીમભાઈ મકવાણા, શિરાજ શકીલતભાઈ બ્લોચ, શાહીદ મહમદ યુનુસ બ્લોચ અને સાબિર જુમાભાઈ ચાવડા ધોધની નજીક ન્હાતા હોય તેવા વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કર્યા હતા. આ વીડિયો તંત્રના ધ્યાનમાં આવતા મામલાને ગંભીરતાથી લેવામાં આવ્યો હતો.

ગીર સોમનાથના અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ રાજેશ આલ દ્વારા પાંચેય વ્યક્તિઓ સામે ધોરણસરની ફરિયાદ દાખલ કરી તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. તંત્રનું માનવું છે કે આવા વીડિયો અન્ય લોકોને પણ જોખમી સ્થળોએ જવા પ્રેરિત કરી શકે છે, જેના કારણે અનેક વખત અકસ્માતો સર્જાઈ શકે છે.

જમજીર ધોધ
જમજીર ધોધ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાના અનુસંધાને જિલ્લા કલેક્ટરે નાગરિકોને ખાસ અપીલ કરી છે કે સોશિયલ મીડિયામાં લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે પોતાના જીવને જોખમમાં ન મૂકે. જમજીર ધોધ સહિત તમામ જોખમી સ્થળોએ જાહેરનામા અને સુરક્ષા નિયમોનું પાલન કરવું દરેક નાગરિકની જવાબદારી છે. તંત્રએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પ્રતિબંધિત વિસ્તારોમાં પ્રવેશ કરનાર અથવા નિયમોનો ભંગ કરનાર સામે આગામી સમયમાં પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

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TAGGED:

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