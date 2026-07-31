ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડાના બેડીયા ગામમાં ઘરમાં ઘૂસ્યો 8 ફૂટનો મગર, વન વિભાગે કલાકોમાં કર્યું સફળ રેસ્ક્યુ

જોકે વન વિભાગની સમયસર કામગીરીના કારણે કોઈ જાનહાનિ કે ઇજાની ઘટના બની નહોતી.

ગીર ગઢડાના બેડીયા ગામમાં ઘરમાં ઘૂસ્યો 8 ફૂટનો મગર
ગીર ગઢડાના બેડીયા ગામમાં ઘરમાં ઘૂસ્યો 8 ફૂટનો મગર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : ગીર ગઢડા તાલુકાના બેડીયા ગામમાં શુક્રવારે વહેલી સવારે એક રહેણાંક મકાનમાંથી આશરે 8 ફૂટ લાંબા મગરનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. મગર ઘરની ઓસરીમાં ખાટલા નીચે બેસી ગયો હોવાથી પરિવારજનોમાં અચાનક ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે વન વિભાગની સમયસર કામગીરીના કારણે કોઈ જાનહાનિ કે ઇજાની ઘટના બની નહોતી.

મળતી માહિતી મુજબ, ખાંભા રોડ પર આવેલા લાખાભાઈ વાણિયાના ઘરે રાત્રિના સમયે મગર ઘૂસી આવ્યો હતો. પરિવારને તેની હાજરીની જાણ ત્યારે થઈ જ્યારે વહેલી સવારે સાજીબેન વાણિયા ઊંઘમાંથી જાગીને ખાટલામાંથી નીચે ઉતરવા ગયા હતા. તે દરમિયાન ખાટલા નીચે રહેલા મગરે હલચલ કરતાં તેઓ ગભરાઈ ગયા અને પરિવારના અન્ય સભ્યોને જાણ કરી હતી.

ગીર ગઢડાના બેડીયા ગામમાં ઘરમાં ઘૂસ્યો 8 ફૂટનો મગર (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાની માહિતી મળતા આસપાસના લોકો સ્થળ પર એકત્ર થયા હતા. ત્યારબાદ જસાધાર રેન્જના વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવતા રેસ્ક્યુ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. જરૂરી સાવચેતી સાથે હાથ ધરાયેલી કામગીરી દરમિયાન મગરને કોઈ નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર સફળતાપૂર્વક કાબૂમાં લેવામાં આવ્યો હતો.

વન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, મગરને જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. આરોગ્ય તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ તેને યોગ્ય કુદરતી રહેઠાણમાં મુક્ત કરવામાં આવશે. બેડીયા ગામ જંગલ વિસ્તાર નજીક આવેલું હોવાથી વન્ય જીવોની અવર જવર સમયાંતરે જોવા મળે છે.

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ગામ નજીકથી પસાર થતી નહેર મારફતે મગર રહેણાંક વિસ્તારમાં પહોંચી ગયો હોવાની શક્યતા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી બેડીયા સહિત ગીર પંથકના અનેક ગામોમાં સિંહ, દીપડો અને અન્ય વન્ય જીવોના રહેણાંક વિસ્તારોમાં પ્રવેશની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે.

આવી સ્થિતિમાં ગ્રામજનોએ વન વિભાગ દ્વારા જંગલને અડીને આવેલા ગામોમાં રાત્રિ પેટ્રોલિંગ વધારવા તેમજ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સતત દેખરેખ રાખવાની માંગ કરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ભરૂચ : જૂના NH-08 પર વરસાદી પાણીમાં મગર દેખાતા લોકોમાં કુતૂહલ, વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
  2. ગીર ગઢડાની સાંગાવાડી નદી કાંઠે હાથ-પગ ધોઈ રહેલા 13 વર્ષના કિશોરને પિતાની નજર સામે મગર ખેંચી ગયો

TAGGED:

FOREST DEPARTMENT RESCUE
BEDIYA VILLAGE CROCODILE RESCUE
BEDIYA VILLAGE
બેડીયા ગામમાં મગરનું રેસ્ક્યુ
GIR SOMNATH NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.