ગીર સોમનાથ: માલણ નદીમાં ગેરકાયદે રેતી ખનનનો આક્ષેપ, નાંદરખના ગ્રામજનો રસ્તા પર ઉતર્યા
ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે વર્ષોથી ચાલતા ગેરકાયદે રેતી ખનનના કારણે માલણ નદીની કુદરતી રચનાને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે.
Published : July 16, 2026 at 4:22 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના ઉના તાલુકાના નાંદરખ ગામમાં કથિત ગેરકાયદે રેતી ખનનના મુદ્દે ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગામમાંથી પસાર થતી માલણ નદીના કાંઠે મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનોએ એકત્ર થઈ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે વર્ષોથી ચાલતા ગેરકાયદે રેતી ખનનના કારણે માલણ નદીની કુદરતી રચનાને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે, નદીનું તળ ઊંડું થઈ ગયું છે અને રક્ષણાત્મક પાળો નબળો પડવા ઉપરાંત કેટલાક સ્થળોએ તોડી પાડવામાં આવ્યો છે. તેના કારણે જ તાજેતરના ભારે વરસાદ દરમિયાન નદીનું પાણી ગામમાં ઘૂસી આવતાં 60થી વધુ રહેણાંક મકાનોમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું અને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું.
ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, માલણ નદીમાં દિવસ-રાત ટ્રેક્ટર, ડમ્પર અને ચારથી વધુ JCB મશીનોની મદદથી મોટા પ્રમાણમાં ગેરકાયદે રેતીનું ખનન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ રેતીનું પરિવહન ઉના તાલુકાના વિવિધ વિસ્તારો ઉપરાંત દીવ સુધી કરવામાં આવતું હોવાનો પણ ગ્રામજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે. તેમના મતે ગેરકાયદે ખનનના કારણે માત્ર નદીના પાળા જ નબળા પડ્યા નથી, પરંતુ ભૂગર્ભ જળસ્તર પણ સતત નીચે જઈ રહ્યું છે. પરિણામે ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે તેમજ ગ્રામજનોને પીવાના પાણી માટે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સાથે જ નદીનું પર્યાવરણ, જળપ્રવાહ અને જૈવ વૈવિધ્ય પણ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થઈ રહ્યું હોવાનું તેઓ જણાવી રહ્યા છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, માત્ર નાંદરખ જ નહીં પરંતુ પાણખાણ, નેસડા અને પસવાળા, કાંધી ગામોની આસપાસ પણ કથિત રીતે મોટા પ્રમાણમાં ગેરકાયદે રેતી ખનન થઈ રહ્યું છે.
ગ્રામજનોનો વધુમાં આક્ષેપ છે કે ખનીજ વિભાગ, મામલતદાર કચેરી અને જિલ્લા તંત્ર સમક્ષ અનેક વખત લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવા છતાં આજદિન સુધી કોઈ કાયમી અને અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. રજૂઆત બાદ ક્યારેક બે-ચાર રેતી ભરેલા વાહનો ઝડપી કાર્યવાહીનો સંતોષ માનવામાં આવે છે, પરંતુ ગેરકાયદે ખનનના મુખ્ય સૂત્રધારો સામે કડક કાર્યવાહી થતી નથી.
ગ્રામજનોએ એમ પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, રેતીથી ભરેલા ઓવરલોડ ટ્રેક્ટર અને ડમ્પરો ગામના આંતરિક તેમજ મુખ્ય માર્ગો પરથી સતત અવરજવર કરતા હોવાથી અનેક રસ્તાઓ બેસી ગયા છે અને રોડને પણ ભારે નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. ઓવરલોડ વાહનોના કારણે સામાન્ય વાહનચાલકો અને રાહદારીઓ માટે અકસ્માતનો ભય પણ વધ્યો છે.
ઉના પ્રાંત અધિકારી કૌશિક પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "સમગ્ર મામલાની જાણ ખાણ અને ખનિજ વિભાગને કરવામાં આવી છે અને તપાસ માટે ટીમને સ્થળ પર મોકલવામાં આવી હતી. જોકે, સંબંધિત અધિકારીઓ ગાંધીનગર બેઠકમાં હોવાથી હાલમાં કાર્યવાહી અંગેની વિગત ઉપલબ્ધ નથી. તપાસનો અહેવાલ અને વિભાગ તરફથી મળતી માહિતીના આધારે આગળની કાર્યવાહી અંગે વિગતો જાહેર કરવામાં આવશે."
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ગ્રામજનોએ "ખનિજ માફિયા હાય... હાય...", "ભૂ-માફિયા હાય... હાય...", "ગેરકાયદે રેતી ખનન બંધ કરો...", "માલણ નદીને બચાવો..." અને "પર્યાવરણ બચાવો..." જેવા સુત્રોચ્ચારો સાથે તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. ગ્રામજનોએ ગેરકાયદે રેતી ખનન તાત્કાલિક બંધ કરાવવા, જવાબદારો સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા, ખનનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા JCB, ટ્રેક્ટર અને ડમ્પરો જપ્ત કરવા તેમજ પૂરથી નુકસાન પામેલા પરિવારોને યોગ્ય વળતર ચૂકવવાની માંગ કરી હતી.
આ દરમિયાન ઉનાના પૂર્વ ધારાસભ્ય પુંજા વંશ પણ નાંદરખ ગામે પહોંચ્યા હતા. તેમણે માલણ નદીના તૂટેલા પાળાની મુલાકાત લીધી હતી તેમજ પૂરથી અસરગ્રસ્ત પરિવારો સાથે મુલાકાત કરીને તેમની સ્થિતિ અંગે માહિતી મેળવી હતી. પૂર્વ ધારાસભ્યએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર મામલે સંબંધિત વિભાગો અને જિલ્લા તંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે તથા અસરગ્રસ્ત પરિવારોને યોગ્ય સહાય અને ગેરકાયદે ખનન અંગે નિષ્પક્ષ તપાસ કરી જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
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