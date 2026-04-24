ગીર સોમનાથ: ઉના ફાયરિંગ કેસમાં મોટો ભાંડાફોડ!, આરોપીની ધરપકડ

ગીર સોમનાથ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી તટસ્થ અને ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં આ સમગ્ર ઘટના બનાવટી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 9:51 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના ઉના વિસ્તારમાં ચર્ચાસ્પદ બનેલા કથિત ફાયરિંગ કેસમાં પોલીસે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026 દરમિયાન વિરોધીઓને ગંભીર ગુનામાં ખોટી રીતે ફસાવવાના ઇરાદાથી રચાયેલ કાવતરું હવે સંપૂર્ણપણે બહાર આવ્યું છે.

પોલીસ તપાસ મુજબ, ઉનાના અજયભાઈ ભાણાભાઈ બાંભણિયા ઉ.વ. 38.એ પોતાની ઉપર હુમલો થયાનો નાટક રચી પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેણે દાવો કર્યો હતો કે બાઈક પર આવેલા અજાણ્યા શખ્સોએ તેની કાર પર ફાયરિંગ કરી તેની હત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ, ગીર સોમનાથ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી તટસ્થ અને ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં આ સમગ્ર ઘટના બનાવટી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

આ સમગ્ર કામગીરી નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા અને ડી.વાય.એસ.પી. એમ.એફ. ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તેમના માર્ગદર્શન મુજબ ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલ જાણવાજોગની તપાસ તાત્કાલિક અને નિષ્પક્ષ રીતે શરૂ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.કે. મોરીના નેતૃત્વમાં ઉના પોલીસ, એલ.સી.બી. અને એસ.ઓ.જી.ની સંયુક્ત ટીમોએ ટેક્નિકલ એવિડન્સ, હ્યુમન સોર્સિસ અને FSL રિપોર્ટના આધારે હકીકત બહાર લાવી હતી. તપાસમાં ખુલ્યું કે આરોપીએ જાતે જ ખોટા પુરાવા ઉભા કર્યા હતા અને પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેની પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે રાખવામાં આવેલ ફાયર આર્મ્સનું કારતુસ પણ મળી આવ્યું હતું.

આ કામગીરીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવનાર અધિકારીઓમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.કે. મોરી (ઉના પોલીસ સ્ટેશન), એસ.વી. રાજપૂત (એલ.સી.બી. ગીર સોમનાથ), ડી.એમ. કાગડા (ઇન્ચાર્જ પો.ઇન્સ., એસ.ઓ.જી.), એસ.વી. સિંધવ (પો.સબ.ઇન્સ., એલ.સી.બી.), એચ.એલ. જેબલિયા (પો.સબ.ઇન્સ., એલ.સી.બી.) અને એચ.પી. સરવૈયા (પો.સબ.ઇન્સ., ઉના પોલીસ સ્ટેશન) સહિત ઉના પોલીસ સ્ટાફ અને એલ.સી.બી./એસ.ઓ.જી.ની ટીમોએ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું.

આ કેસમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 212, 214, 217 તથા આર્મ્સ એક્ટ-1959ની કલમ 3 અને 25(1-A) હેઠળ ગુનો નોંધાઈ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે આરોપી સામે અગાઉ પણ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

નોંધનીય છે કે, અજય બાંભણિયા ઉના નગરપાલિકા આમ આદમી પાર્ટીના વોર્ડ નં 5 અને 7ના ઉમેદવાર છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ગાંધીનગરમાં કરોડોની ઘરફોડનો ભેદ ઉકેલાયો: નારોલ પોલીસે ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા આરોપીને ઝડપી પાડ્યો
  2. એક્ટિવા ચોરીનું રેકેટ ઝડપાયું: શોરૂમના કર્મચારી સહિત ત્રણ આરોપીની ધરપકડ, 26 એક્ટિવા રીકવર કર્યા

