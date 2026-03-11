ગીર સોમનાથ: શાણાવાંકિયા ગામે 7 વર્ષની બાળકી પર સિંહણે કર્યો હુમલો, માતાએ પથ્થર મારીને દીકરીને બચાવી
દીકરીની માતા સિંહણની પાછળ દોડી અને પથ્થર મારીને દીકરીને છોડાવવામાં સફળ રહ્યા હતા.
Published : March 11, 2026 at 8:58 AM IST
ગીર સોમનાથ : ગીરગઢડા તાલુકાના શાણાવાંકિયા ગામે સિંહણના હુમલાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. આંબાના બગીચામાં માતા સાથે કેરી વીણતી 7 વર્ષની બાળકી પર સિંહણએ હુમલો કરતા બાળકી ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ છે. જોકે માતાની બહાદુરીના કારણે બાળકીનો જીવ બચી ગયો હતો.
ગીરગઢડા તાલુકાના છેવાડાના શાણાવાંકિયા ગામે સિંહણના હુમલાની ગંભીર ઘટના બની હતી. ગામના ભૂતડાદાદા ધજા વિસ્તારમાં આવેલા આંબાના બગીચામાં 7 વર્ષની બાળકી પોતાની માતા સાથે કેરી વીણતી હતી, તે દરમિયાન બગીચામાં સિંહ બાળ સાથે રહેનારી સિંહણ અચાનક ત્યાં આવી પહોંચી હતી અને માતાની નજર સામે જ બાળકીને ઝપટે ચડી ગઈ હતી.
સિંહણએ બાળકીને ઉપાડી લઈ જવાનો પ્રયાસ કરતા માતા ગભરાયા વગર હિંમતપૂર્વક તેની પાછળ દોડી હતી. માતા હાથમાં પથ્થર લઈને સિંહણનો પીછો કર્યો અને બૂમા બૂમ સાથે પથ્થરના ઘા મારતા સિંહણએ બાળકીને તેના સકંજામાંથી છોડીને ભાગી ગઈ હતી. બાળકીને છોડાવતી વખતે તે લોહીલુહાણ હાલતમાં હતી.
આ ઘટના બાદ પરિવારજનો દ્વારા તાત્કાલિક બાળકીને સારવાર માટે ઉના સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. બાળકીના છાતી, પીઠ તેમજ શરીરના અન્ય ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારવાર માટે ઉનાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ કરવામાં આવી છે.
બાળકીની માતાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ પોતાની દીકરી સાથે બગીચામાં કેરી વીણતા હતા ત્યારે અચાનક સિંહણ આવીને દીકરીને ઉપાડી લઈ ભાગી હતી. દીકરીને બચાવવા માટે તેઓ સિંહણની પાછળ દોડી અને પથ્થર મારીને દીકરીને છોડાવવામાં સફળ રહ્યા હતા. જોકે હુમલામાં બાળકીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.
આ પણ વાંચો...