ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા કોલેજમાં અજગર, ઉનાના કાણકબરડા ગામે ઘરમાં કોબ્રાનું રેસ્ક્યુ
ઉનાના કાણકબરડા ગામે એક રહેણાંક મકાનના રસોડામાંથી ઝેરી કોબ્રા સાપ મળી આવ્યો હતો. બંને સ્થળે સમયસર રેસ્ક્યુ થવાથી મોટી અનિચ્છનીય ઘટના ટળી હતી.
Published : March 12, 2026 at 8:12 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લામાં આજે બે અલગ અલગ સ્થળે સાપ દેખાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. ગીર ગઢડાની કોલેજમાં 7 ફૂટ લાંબો અજગર ઘૂસી આવ્યો હતો, જ્યારે ઉનાના કાણકબરડા ગામે એક રહેણાંક મકાનના રસોડામાંથી ઝેરી કોબ્રા સાપ મળી આવ્યો હતો. બંને સ્થળે સમયસર રેસ્ક્યુ થવાથી મોટી અનિચ્છનીય ઘટના ટળી હતી.
ગીર ગઢડાના સનવાવ રોડ પર આવેલી સરસ્વતી કોલેજમાં સવારે અચાનક વિશાળ અજગર જોવા મળતા વિદ્યાર્થીઓમાં દહેશત ફેલાઈ ગઈ હતી. અંદાજે 7 ફૂટથી વધુ લંબાઈ ધરાવતા આ અજગરને જોઈ વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. કોલેજના સંચાલક વિક્રમભાઈ જોશીએ તાત્કાલિક જસાધર રેન્જના આર.એફ.ઓ. એલ.બી. ભરવાડને જાણ કરી હતી.
માહિતી મળતા જ ફોરેસ્ટર જીતેન્દ્ર બામભણીયા સહિતની વન વિભાગની ટીમ સ્થળ પર દોડી આવી હતી અને માત્ર 15 મિનિટમાં અજગરનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કર્યું હતું. રેસ્ક્યુ કરાયેલા અજગરને જસાધર એનિમલ કેર સેન્ટર ખસેડવામાં આવ્યો છે, જ્યાંથી તેને સુરક્ષિત રીતે જંગલમાં મુક્ત કરવામાં આવશે.
બીજી તરફ ઉનાના કાણકબરડા ગામે ગૌતમ મોહનભાઈ સોલંકીના ઘરના રસોડામાંથી લગભગ 6 ફૂટ લાંબો ઝેરી કોબ્રા સાપ મળી આવતા પરિવારજનોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. માહિતી મળતા જ સ્નેક કેચર અશોક ચૌહાણ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. તેમણે લગભગ 15 મિનિટ સુધી જીવના જોખમે કોબ્રાનું રેસ્ક્યુ કરી તેને સુરક્ષિત રીતે પકડી લીધો હતો. આ ઝેરી સાપને જંગલ વિસ્તારમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. સમયસર રેસ્ક્યુ થવાથી બંને સ્થળે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી અને લોકોમાં રાહતનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
