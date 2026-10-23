ગીર સોમનાથ: ગામમાં ગટરના કામ મુદ્દે વિવાદ, સરપંચ પર જીવલેણ હુમલો, બે સામે ફરિયાદ નોંધાઈ
પસવાળા ગામના સરપંચ પર છરીના ઘા ઝિંકાયા, ફેફસા અને લીવરના ભાગે ગંભીર ઈજા થતાં રાજકોટ ખસેડાયા
Published : October 23, 2026 at 9:36 AM IST
ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને લઈને ફરી સવાલો ઊભા થયા છે. સામાન્ય બોલાચાલીથી શરૂ થતા વિવાદો ગંભીર હુમલા સુધી પહોંચતા હોવાની ઘટનાઓ વચ્ચે હવે પસવાળા ગામના સરપંચ ભીમભાઈ વિસાભાઈ જાદવ પર છરી વડે જીવલેણ હુમલો થયાની ઘટના સામે આવી છે. ગામના રસ્તા પર નાળા પાસે ગટરનું કામ બાકી હોવાના મુદ્દે થયેલી બોલાચાલી બાદ સરપંચ પર હુમલો કરાયાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જાહેર માર્ગ પર બનેલી આ ઘટનાએ સ્થાનિક સ્તરે ચકચાર જગાવી છે અને નાગરિકોની સુરક્ષા તથા ગુનાખોરી પર અંકુશના મુદ્દે ચર્ચા જગાવી છે.
સમાધાનના કામે ઉના આવ્યા, પરત ફરતી વખતે બની ઘટના
ફરિયાદી વિરાભાઈ હાજાભાઈ (ઉંમર 63 વર્ષ), રહે. પસવાળા ગામ, દ્વારા ઉનાની હોસ્પિટલમાં નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ મુજબ, તેઓ ખેતી કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. બનાવના દિવસે તેઓ પસવાળા ગામના સરપંચ ભીમભાઈ વિસાભાઈ જાદવ સાથે બાઈક પર ઉના આવ્યા હતા. ગામના કાળુભાઈ આતુભાઈ લેવાણી દીકરીના સમાધાનના લખાણના કામે બંને બપોરે ઉના આવ્યા હતા.
સમાધાનના લખાણનું કામ પૂર્ણ કર્યા બાદ બંને સાંજના સમયે પસવાળા ગામે પરત ફરી રહ્યા હતા. બાઈક સરપંચ ભીમભાઈ ચલાવતા હતા અને વિરાભાઈ પાછળ બેઠા હતા. આ દરમિયાન ગાંગડા ગામ નજીક નેશનલ હાઈવે પર ઘેલા બાપાની ડેરી સામે આવેલા વળાંક પાસે બાઈક પર આવેલા બે શખ્સોએ તેમની સાથે વાતચીત શરૂ કરી હતી.
ગટરનું કામ કોના હસ્તક છે તે મુદ્દે બોલાચાલી
ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, સામેવાળા શખ્સોએ સરપંચને ગામના રસ્તા પર નાળા પાસે ગટરનું કામ બાકી હોવા અંગે સવાલ કર્યો હતો. સરપંચે આ કામ PWD વિભાગનું હોવાનું અને તે તેમના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતું ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ એક શખ્સે તેમને જોઈ લેવાની ધમકી આપી હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
ફરિયાદી વિરાભાઈએ સરપંચને પૂછતાં તેમણે બાઈક પર આવેલા એક શખ્સની ઓળખ ગાંગડા ગામના પ્રવીણભાઈ જીલુભાઈ મકવાણા તરીકે આપી હતી. તેની પાછળ બેઠેલા અન્ય શખ્સને તેઓ ઓળખતા ન હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
પાછળથી ફરી આવી છરીનો ઘા માર્યાની ફરિયાદ
ફરિયાદ મુજબ, થોડા સમય બાદ બંને શખ્સો ફરી બાઈક લઈને સરપંચની બાઈક પાસે આવ્યા હતા. આ દરમિયાન પ્રવીણભાઈ મકવાણાના કહેવાથી પાછળ બેઠેલા અજાણ્યા શખ્સે પોતાની પાસે સંતાડેલી છરી કાઢીને સરપંચ ભીમભાઈ જાદવના જમણા પડખાના ભાગે એક ઘા માર્યો હોવાનો આક્ષેપ છે.
હુમલા બાદ બંને શખ્સો બાઈક પર ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા હોવાની ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. છરીનો ઘા વાગતાં સરપંચને ગંભીર ઈજા થઈ હતી અને લોહી નીકળવા લાગ્યું હતું. તેમની સાથે રહેલા વિરાભાઈએ તેમને સંભાળ્યા હતા અને નજીકમાં આવેલી જય માતાજી હોટલ પાસે બાઈક ઊભી રાખી હતી.
આ દરમિયાન સનખડા ગામના સરપંચ રવિભાઈ સહિત અન્ય લોકો ત્યાં પહોંચ્યા હતા. 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવતાં ઈજાગ્રસ્ત ભીમભાઈને તાત્કાલિક સારવાર માટે ઉનાની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ફેફસા અને લીવરના ભાગે ગંભીર ઈજા, રાજકોટ રિફર
હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર દરમિયાન સરપંચની સ્થિતિ ગંભીર જણાતાં સીટી સ્કેન કરાવવામાં આવ્યું હતું. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, તપાસ બાદ તબીબોએ ફેફસા અને લીવરના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે સરપંચને રાજકોટ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સરપંચ પર થયેલા હુમલાની જાણ થતાં ઉનાના ધારાસભ્ય કાળુભાઈ રાઠોડ સહિત સ્થાનિક આગેવાનો હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને ઈજાગ્રસ્તની સ્થિતિ અંગે માહિતી મેળવી હતી. ઘટનાને પગલે પસવાળા સહિત આસપાસના વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
હુમલા ખોર પ્રવીણ મકવાણા સહિત બે શખ્સો સામે ફરિયાદ
આ બનાવ અંગે ફરિયાદી વિરાભાઈ હાજાભાઈ લેવાએ ગાંગડા ગામના પ્રવીણ જીલુભાઈ મકવાણા અને એક અજાણ્યા શખ્સ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 109(1), 118(2), 351(2), 54 તથા ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ 135નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદમાં સરપંચને મારી નાખવાના ઇરાદે છરીનો ઘા મારવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. પોલીસે ફરિયાદના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉનામાં પોલીસનો ડર છે કે નહીં? જાહેર સુરક્ષા સામે મોટો સવાલ
ગામના રસ્તા પર ગટરનું કામ બાકી હોવા જેવા સ્થાનિક મુદ્દે શરૂ થયેલો વિવાદ સરપંચ પર છરીના હુમલા સુધી પહોંચે, તે ચિંતાજનક બાબત છે. જાહેર માર્ગ પર આવી ઘટના બનતાં સામાન્ય નાગરિકોની સુરક્ષા અંગે પણ સવાલો ઊભા થાય છે. ખાસ કરીને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ પર જ આ પ્રકારનો હુમલો થયાની ફરિયાદ સામે આવતાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગે પણ સવાલો ઉભા થયા છે
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