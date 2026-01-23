ગીર-સોમનાથ: જિલ્લા પંચાયત ભવનમાં અચાનક કોબ્રા સાપ પ્રવેશતા હડકંપ, મોટી દુર્ઘટના ટળી
ઝેરી સાપને પરિસરમાં જોતા અફરા-તફરીનો માહોલ સર્જાયો
Published : January 23, 2026 at 12:36 PM IST
ગીર-સોમનાથ: ગુરુવારે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના જિલ્લા પંચાયત ભવનમાં ગુરુવારે એક મોટી દુર્ઘટના થતા ટળી ગઈ. પંચાયત ભવનના આરોગ્ય વિભાગ તરફના પાછળના ભાગેથી એક ઝેરી કોબ્રા સાપ ભવનની અંદર પ્રવેશતા કર્મચારીઓમાં ભારે હડકંપ મચી ગયો હતો. થોડા જ સમયમાં કોબ્રા મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર સુધી પહોંચી ગયો અને ત્યાં ફેણ ચડાવીને બેસી જતા સમગ્ર કચેરીમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.
આ સમયે પંચાયત ભવનમાં રોજની જેમ મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ તેમજ અરજદારો હાજર હતા. કર્મચારીઓની અવર-જવર વચ્ચે અચાનક સાપ દેખાતા અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. કેટલાક કર્મચારીઓ ભયના કારણે તરત જ ભવન બહાર દોડી ગયા હતા, જ્યારે કેટલાકે હિંમત દાખવી અન્ય કર્મચારીઓ અને અરજદારોને સાવચેત કર્યા હતા. ભવનની અંદર ઝેરી સાપ હોવાના સમાચાર ફેલાતાં થોડા સમય માટે કામગીરી ખોરવાઈ ગઈ હતી.
મોટી દુર્ઘટના ટળી
પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર ન બને તે માટે કેટલાક કર્મચારીઓએ હિંમતપૂર્વક લાકડી વડે કોબ્રાને ધીમે ધીમે ભવનની બહાર ખસેડ્યો હતો. બાદમાં કોબ્રા ભવનની બહાર આવેલા ઝાડી- ઝાંખરા વિસ્તારમાં ચાલ્યો ગયો હતો. આ ઘટનામાં કોઈને ઈજા કે જાનહાનિ ન થતાં સૌએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો અને મોટી દુર્ઘટના ટળી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે જિલ્લા પંચાયત ભવનનો પરિસર વિશાળ અને કેટલાક વિસ્તારોમાં ઝાંખરા તથા અવાવરું મેદાન હોવાના કારણે આવા ઝેરી સાપ અને જંગલી જીવજંતુઓ દેખાવાની શક્યતા વધી જાય છે.અહીં રોજે રોજ મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાની અરજીઓ અને કામકાજ માટે આવે છે, તેથી ફરી આવી ઘટના ન સર્જાય તે માટે કર્મચારીઓ તેમજ અરજદારોએ પંચાયત ભવનના પરિસરમાં નિયમિત સફાઈ, ઝાંખરા દૂર કરવા, યોગ્ય લાઈટિંગ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત બનાવવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની માંગ ઉઠાવી છે.
આ પણ વાંચો: