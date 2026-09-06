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ગીર સોમનાથ: ક્લાસ-2 અધિકારીએ 'ભૂલથી' એસિડ પી લીધું! સારવાર દરમિયાન થયું મોત

જિલ્લા પંચાયત કચેરીના DRDA વિભાગમાં મદદનીશ પ્રયોજના અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા સુનિલ ચૌધરી

જિલ્લા પંચાયત કચેરીના DRDA વિભાગમાં મદદનીશ પ્રયોજના અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા સુનિલ ચૌધરી
જિલ્લા પંચાયત કચેરીના DRDA વિભાગમાં મદદનીશ પ્રયોજના અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા સુનિલ ચૌધરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2026 at 8:26 PM IST

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ગીર સોમનાથ: જિલ્લા પંચાયતના DRDA વિભાગમાં મદદનીશ પ્રયોજના અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા ક્લાસ-2 અધિકારી સુનિલ ચૌધરીનું એસિડ પીધા બાદ રાજકોટ ખાતે સારવાર દરમિયાન મોત થતાં સરકારી તંત્રમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. વેરાવળના ડાભોર રોડ વિસ્તારમાં આવેલા ભાડાના મકાનમાં એસિડ પીવાની ઘટના બન્યા બાદ તેમને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. વેરાવળમાં સારવાર દરમિયાન પોલીસ અને નાયબ મામલતદાર સમક્ષ નોંધાયેલા મરણોત્તર નિવેદનમાં તેમણે ‘ભૂલથી એસિડ પીધું’ હોવાનું જણાવ્યું હોવાની માહિતી સામે આવી છે.

બે માસ પહેલાં ગીર સોમનાથમાં બદલી થઈ હતી

મળતી માહિતી મુજબ સુનિલ ચૌધરીની આશરે બે માસ પહેલાં અબડાસા તાલુકામાંથી ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં બદલી કરવામાં આવી હતી. નવી જવાબદારી હેઠળ તેઓ ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત કચેરીના DRDA વિભાગમાં મદદનીશ પ્રયોજના અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. ફરજ દરમિયાન તેઓ વેરાવળના ડાભોર રોડ વિસ્તારમાં ભાડાના મકાનમાં રહેતા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

4 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે એસિડ પીવાની ઘટના

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર ગત 4 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે તેમના નિવાસસ્થાને એસિડ પીવાની ઘટના બની હતી. એસિડ પીધા બાદ તેમની તબિયત અચાનક લથડતાં પરિવારજનો તથા આસપાસના લોકો દ્વારા તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે વેરાવળની આદિત્ય બિરલા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવ્યા બાદ તેમની સ્થિતિ ગંભીર જણાતાં વધુ સારવાર માટે રાજકોટની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. રાજકોટ ખાતે તબીબોની દેખરેખ હેઠળ સારવાર ચાલી રહી હતી, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું હતું.

મરણોત્તર નિવેદનમાં ‘ભૂલથી એસિડ પીધું’ હોવાનું જણાવ્યું

આ ઘટનામાં સૌથી મહત્વની બાબત એ સામે આવી છે કે વેરાવળમાં સારવાર દરમિયાન પોલીસ અને નાયબ મામલતદાર હિતેશ ખેરની હાજરીમાં સુનિલ ચૌધરીનું મરણોત્તર નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હતું. આ નિવેદનમાં તેમણે પોતે ભૂલથી એસિડ પીધું હોવાનું જણાવ્યું હોવાનું પોલીસ તરફથી જાણવા મળ્યું છે.

વેરાવળ સિટી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.એન. ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે આદિત્ય બિરલા હોસ્પિટલમાં પોલીસ તથા નાયબ મામલતદાર હિતેશ ખેર સમક્ષ મૃતક અધિકારીનું મરણોત્તર નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હતું. તેમાં તેમણે ભૂલથી એસિડ પીધું હોવાનું જણાવ્યું હતું.

રાજકોટમાં PM સહિતની કાર્યવાહી પૂર્ણ

સુનિલ ચૌધરીનું રાજકોટમાં સારવાર દરમિયાન અવસાન થયા બાદ તેમના પોસ્ટમોર્ટમ સહિતની જરૂરી કાર્યવાહી રાજકોટ ખાતે કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે. હવે રાજકોટથી પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો વેરાવળ પોલીસને મળ્યા બાદ કાયદેસરની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

મોત પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું? પોલીસ તપાસ ચાલુ

ક્લાસ-2 અધિકારીના એસિડ પીવાથી થયેલા મોતને લઈને અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. ઘટના કયા સંજોગોમાં બની, એસિડ તેમના રહેઠાણે કેવી રીતે પહોંચ્યું અને એસિડ પીવાની પરિસ્થિતિ શું હતી તે સહિતના મુદ્દાઓ અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

હાલમાં મરણોત્તર નિવેદનમાં ‘ભૂલથી એસિડ પીધું’ હોવાનું જણાવાયું છે, પરંતુ ઘટનાની સંપૂર્ણ હકીકત પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને પોલીસ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. રાજકોટથી જરૂરી દસ્તાવેજો મળ્યા બાદ વેરાવળ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનામાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

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