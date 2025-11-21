ગીર સોમનાથ: BLOએ SIRની કામગીરીના દબાણથી આપઘાત કર્યાનો આરોપ, શિક્ષણમંત્રી પરિવારને મળવા પહોંચ્યા
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના દેવળી ગામે રહેતા અને છારા ગામની કન્યા શાળામાં ફરજ બજાવતા શિક્ષક અને BLOએ આજે સવારે આત્મ હત્યા કરી છે.
ગીર સોમનાથ: ચૂંટણી પંચના નિર્દેશ બાદ ગુજરાતમાં 4 નવેમ્બરથી SIRની કામગીરી શરૂ થઈ ચૂકી છે, જે આગામી 4 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. રાજ્યમાં SIRની કામગીરી કરી રહેલા BLOના હાર્ટ એટેકથી મોતની ઘટના બાદ રાજ્યમાં વધુ એક BLOનું મોત થયું છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના દેવળી ગામે રહેતા BLO શિક્ષક SIR ની કામગીરીના દબાણમાં જીવન ટૂંકાવ્યું છે. આપઘાત પહેલા શિક્ષકે સુસાઇડ નોટમાં BLOની કામગીરીથી માનસિક તણાવ અને થાક અનુભવતા હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના દેવળી ગામે રહેતા અને છારા ગામની કન્યા શાળામાં ફરજ બજાવતા શિક્ષક અને BLO અરવિંદ મૂળજી ભાઈ વાઢેર(ઉં.40) એ આજે સવારે આત્મ હત્યા કરી છે. શિક્ષક પોતાના ઘરે જ દેવળી ખાતે માનસિક તણાવ તેમજ ઉપલી કચેરીના કામના સતત દબાણના લીધે જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. અરવિંદ વાઢેરે આત્મહત્યા કરતા પહેલા પત્નીને સંબોધીને લખેલા સુસાઈડ નોટમાં ઉપલી કચેરીની SIR કામગીરી અને તેના વધુ પડતા દબાણના કારણે થાકી ગયા હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
BLOના આપઘાત બાદ પરિવારજનોએ ડેડ બોડી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમનો આરોપ છે કે ઉપલા અધિકારીએ ખોટી રીતે દબાણ આપે છે. ડેપ્યુટી કલેકટર અને કલેકટર સામે પરિવારે આક્ષેપ કર્યા છે અને તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા પરિવારની માંગ છે સાથે જ પરિવારના એક સદસ્યને નોકરી આપવા માંગ કરવામાં આવી છે.
શિક્ષણમંત્રીએ પરિવારની મુલાકાત લીધી
ગીર સોમનાથમાં BLOની આત્મહત્યાની ઘટના બાદ રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રીએ કોડીનાર પહોંચીને પરિવારના સભ્યો સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તેમને સાંત્વના આપી હતી. પરિવારજનોએ શિક્ષણ મંત્રી સાથેની મુલાકાત બાદ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો અને મૃતદેહ સ્વીકાર કરી અંતિમ ક્રિયા હાથ ધરશે. પરિવાર અને સરકારના મંત્રી દ્વારા માંગ પરત્વે કોઈ ચોક્કસ ખુલાસો કરાયો નહોતો. અંદાજે 45 મિનિટ સુધી પરિવાર સાથે શિક્ષણ મંત્રીએ બેઠક કરી હતી.
BLOની કામગીરીને લઈને ચાલતા વિવાદમાં કોડીનારના મામલતદારના મેસેજ વાળો સ્ક્રીન પણ શોટ વાયરલ થયો છે. જેમાં મામલતદાર દ્વારા કથિત રીતે BLOના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મેસેજ કરાયો હતો. જેમાં કલેકટરે રાત્રે 12 સુધીમાં BLO પાસેથી SIRની કામગીરી માંગશે તેમ કહેવાયું હતું.
ખાસ છે કે, શિક્ષક કોડીનાર તાલુકાના છારા ગામની કન્યા શાળામાં સરકારી શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા હોય ત્યારે આ ઘટનાથી શિક્ષણ વિભાગની સતત કામગીરીના ભાર અને તણાવની શિક્ષણ વર્ગ પર થતી અસર અંગે પણ ગંભીર પ્રકારના પ્રશ્નો થયા છે. શિક્ષકના આપઘાત પર પરિવાર અને શિક્ષણ સંઘે કહ્યું, BLOની કામગીરીને લઈને શિક્ષક ડિપ્રેશનમાં હતા.
ગીર સોમનાથ અખિલ ભારતિય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘના અધ્યક્ષ વિનોદ બારડે જણાવ્યું કે, દેવળી ગામના વતની અને છારા કન્યા શાળામાં ફરજ બજાવતા અને ખૂબ સારા શિક્ષક તરીકે કોડિનાર તાલુકામાં એમની છાપ હતી. આપઘાતનું કારણ માત્રને માત્ર SIRની જે કામગીરી આવી છે એના ભારણના કારણે મોડી રાતે 12 વાગ્યા સુધી તેઓ કામગીરી કરતા વહેલી સવારે 6 વાગે ઉઠીને પણ કામગીરી કરવા જતા OTP ન મળતા તેમણે આવું પગલું ભર્યું છે. બે વેકેશનમાં આવી કામગીરી કરાવી લેતા હોય, ચૂંટણી પંચનું આવું આયોજન હોઈ શકે કે વેકેશનમાં આવી કામગીરી કરાવે તો અમે ખભેથી ખભા મિલાવીને આવી કામગીરી કરવા માટે તૈયાર છીએ, પરંતુ અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘે BLOની અલગથી કેડર બનાવવામાં આવે તેવી રજૂઆત મુખ્યમંત્રીને કરવામાં આવી છે અને તંત્રને રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે. આ BLOનું ખૂબ મોટું પ્રેશર છે. કેમ કે 1200 ફોર્મ ફિલ્ડમાં વેચવા, 500 ઘર શોઘવા, ફરી એ ફોર્મ સબમિટ કરીને લેવા અને ઓનલાઈન કરવું અને સાથે સાથે શિક્ષણનું પણ કામ કરવાનું છે. એટલે આ શિક્ષકો માટે ખૂબ પ્રેશરવાળી કામગીરી છે. એટલે જ આ ઘટના બની છે. પરિવાર અને અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવે છે કે શિક્ષકને 1 કરોડનું વળતર આપવામાં આવે કારણ કે ઓનડ્યુટી કામગીરી કરતા જ તેણે આવું પગલું ભર્યું છે.
