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જન્માષ્ટમીએ ગીર સોમનાથ બન્યું કૃષ્ણમય: સોમનાથમાં ‘કૃષ્ણ દર્શન’, ભાલકાતીર્થ-તુલસીશ્યામમાં ભક્તિનો મહાસાગર

રૂ. 2 કરોડના સુવર્ણ મુગટથી સજ્જ થયા સોમનાથ મહાદેવ; ભાલકાતીર્થ અને તુલસીશ્યામમાં ‘જય કનૈયા લાલ કી’ના નાદથી ગૂંજી ઊઠ્યાં યાત્રાધામો

જન્માષ્ટમીએ ગીર સોમનાથ બન્યું કૃષ્ણમય
જન્માષ્ટમીએ ગીર સોમનાથ બન્યું કૃષ્ણમય (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 7:21 AM IST

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ગીર સોમનાથ: શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વે ગીર સોમનાથ જિલ્લો ભક્તિ અને શ્રદ્ધાના રંગે રંગાયો હતો. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવથી લઈને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની અંતિમ લીલાભૂમિ ભાલકાતીર્થ અને મધ્યગીરના જંગલમાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ તુલસીશ્યામ ધામ સુધી જન્માષ્ટમીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ત્રણેય ધાર્મિક સ્થળોએ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા હતા અને સમગ્ર વાતાવરણ કૃષ્ણમય બન્યું હતું.

સોમનાથમાં ‘કૃષ્ણ દર્શન’ શૃંગાર

જન્માષ્ટમી નિમિત્તે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવને અલૌકિક ‘કૃષ્ણ દર્શન શૃંગાર’થી અલંકૃત કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યોતિર્લિંગ પર શ્રીકૃષ્ણની સોમ્ય મુદ્રાની વિશેષ પ્રતિકૃતિ રચવામાં આવી હતી.

સોમનાથમાં ‘કૃષ્ણ દર્શન’ (ETV Bharat Gujarat)

આ વિશેષ શૃંગારનું મુખ્ય આકર્ષણ અંદાજિત રૂ. 2 કરોડની કિંમતનો સુવર્ણ મુગટ રહ્યો હતો. લખી પરિવાર દ્વારા સોમનાથ મહાદેવના ચરણોમાં અર્પણ કરવામાં આવેલા આ સુવર્ણ મુગટને જન્માષ્ટમીના અવસરે મહાદેવને ધારણ કરાવવામાં આવ્યો હતો.

ગર્ભગૃહમાં શ્રીકૃષ્ણની બાળલીલાઓની પણ ભાવસભર ઝાંખી રજૂ કરવામાં આવી હતી. વસુદેવજી બાળ કૃષ્ણને યમુના પાર લઈ જતા હોય તેવો પ્રસંગ, ગાયોના સાનિધ્યમાં વાંસળી વગાડતા ગોપાળ કૃષ્ણ અને હિંડોળામાં ઝૂલતા બાળ કૃષ્ણની પ્રતિમૂર્તિઓ ભક્તો માટે વિશેષ આકર્ષણ બની હતી. સોમનાથ મહાદેવના જ્યોતિર્લિંગ પર શ્રીકૃષ્ણની પ્રતિમૂર્તિ સાથે કરાયેલા આ શૃંગારે હરિહર ઐક્યની દિવ્ય અનુભૂતિ કરાવી હતી.

ભાલકા તીર્થમાં ભક્તોનો ઘસારો

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની દેહોત્સર્ગ ભૂમિ તરીકે પ્રસિદ્ધ ભાલકાતીર્થમાં પણ જન્માષ્ટમીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મંદિર પરિસરને રંગબેરંગી રોશની અને ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટ્યા હતા.

મધરાત્રિના 12 વાગ્યે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવની વિશેષ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. વિશેષ આરતી અને પંચામૃત સ્નાન સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મ સમયે ‘નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી’ના નાદથી ભાલકાતીર્થ ગૂંજી ઊઠ્યું હતું. ભક્તોએ ભગવાનના જન્મના વધામણાં કરી આનંદ અને ભક્તિભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો.

તુલસીશ્યામમાં પણ કૃષ્ણ જન્મોત્સવનો રંગ

મધ્યગીરના જંગલ વચ્ચે આવેલા સુપ્રસિદ્ધ તુલસીશ્યામ ધામમાં પણ જન્માષ્ટમીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મંદિર પરિસરને રંગબેરંગી લાઇટિંગ અને આકર્ષક ડેકોરેશનથી શણગારવામાં આવ્યું હતું.

જન્માષ્ટમીના દિવસે ભગવાન શ્યામને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો અને ભક્તોએ મોટી સંખ્યામાં દર્શનનો લાભ લીધો હતો. મંદિર પરિસરમાં ભક્તિગીતો અને જયઘોષ વચ્ચે ઉત્સવનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

રાત્રિના 12 વાગ્યે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મ સમયે શંખનાદ, ઘંટારવ અને ‘નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી’ના જયઘોષ સાથે જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભગવાનના વધામણાં કરવા માટે ઉમટેલા ભાવિક ભક્તોથી મંદિર પરિસર ભક્તિમય બની ગયું હતું. તુલસીશ્યામ ગીર સોમનાથના મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક સ્થળોમાંનું એક છે અને ગીરના જંગલ વચ્ચે આવેલું આ પ્રાચીન મંદિર પ્રકૃતિ અને આસ્થાના અનોખા સંગમ માટે જાણીતું છે.

‘જય કનૈયા લાલ કી’ના નાદથી ગૂંજી ઊઠ્યુ ગીર સોમનાથ

જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વે સોમનાથ, ભાલકાતીર્થ અને તુલસીશ્યામ—ત્રણેય સ્થળોએ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. એક તરફ સોમનાથ મહાદેવના જ્યોતિર્લિંગ પર થયેલો ‘કૃષ્ણ દર્શન શૃંગાર’ ભક્તો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો, તો બીજી તરફ ભાલકાતીર્થ અને તુલસીશ્યામમાં મધરાતે થયેલા કૃષ્ણ જન્મોત્સવે ભક્તોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ હતી.

શંખનાદ, ઘંટારવ અને ‘નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી’ના નાદથી ગીર સોમનાથના આ યાત્રાધામો ગૂંજી ઊઠ્યા હતા. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મના વધામણાં સાથે ભક્તોએ ભક્તિભાવપૂર્વક જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી કરી હતી.

આમ, જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સોમનાથ મહાદેવના ‘કૃષ્ણ દર્શન’થી લઈને ભાલકા તીર્થની દેહોત્સર્ગ ભૂમિ અને તુલસીશ્યામના શ્યામ ધામ સુધી ચારેય તરફ કૃષ્ણ ભક્તિનો માહોલ છવાયો હતો અને જિલ્લો જાણે ‘જય કનૈયા લાલ કી’ના જયઘોષથી કૃષ્ણમય બની ગયો હતો.

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