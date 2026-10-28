ગીર સોમનાથ: અમદાવાદમાં રૂ.25 લાખના હનીટ્રેપ કેસમાં નાસતો ફરતો આરોપી કોડીનારમાંથી ઝડપાયો
ગીર સોમનાથ SOG પોલીસની સફળ કાર્યવાહી, બોટાદના 30 વર્ષીય વિનોદ અનુભાઈ અવશુરાને પાણી દરવાજા પાસે શિવાજી મહારાજના પૂતળા નજીકથી ઝડપી લેવાયો
Published : October 28, 2026 at 10:16 AM IST
ગીર સોમનાથ: અમદાવાદ શહેરના આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા રૂ.25 લાખના હનીટ્રેપ અને બ્લેકમેલિંગના ગુનામાં નાસતા ફરતા આરોપીને ગીર સોમનાથ SOG પોલીસે કોડીનારમાંથી ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસની ટીમે બાતમીના આધારે કોડીનાર શહેરના પાણી દરવાજા પાસે આવેલા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના પૂતળા નજીકથી આરોપીને ઝડપી લઈ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કામગીરી જૂનાગઢ રેન્જના ડી.આઈ.જી.પી. રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
નાસતા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસને સૂચના
પોલીસની વિગતો અનુસાર, જૂનાગઢ રેન્જના ડી.આઈ.જી.પી. રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા દ્વારા ગીર સોમનાથ જિલ્લા તેમજ અન્ય જિલ્લાઓના ગુનાઓમાં નાસતા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ સૂચનાના અનુસંધાને SOG પોલીસ દ્વારા પેટ્રોલિંગ અને બાતમીના આધારે આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી હતી.
કોડીનારમાં પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળી બાતમી
ગીર સોમનાથ SOGના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.આર. રાયજાદા અને પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.જે. સોલંકી સહિતનો પોલીસ સ્ટાફ કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન SOGના એ.એસ.આઈ. જીજ્ઞેશગીરી અમૃતગીરી અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કલ્પેશભાઈ કાનાભાઈને મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસ ટીમે કાર્યવાહી કરી હતી.
પોલીસે કોડીનાર શહેરના પાણી દરવાજા પાસે આવેલા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના પૂતળા નજીકથી આરોપી વિનોદ અનુભાઈ અવશુરાને ઝડપી પાડ્યો હતો.
બ્લેકમેલ કરી રૂ.25 લાખ પડાવવાના કેસમાં સંડોવણી
ઝડપાયેલા આરોપીનું નામ વિનોદ અનુભાઈ અવશુરા ઉં.30 છે. તે મૂળ બોટાદના પાળિયાદ રોડ વિસ્તારનો રહેવાસી હોવાનું અને વ્યવસાયે ડ્રાઇવિંગનું કામ કરતો હોવાનું પોલીસની વિગતોમાં જણાવાયું છે.
અમદાવાદ શહેરના આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ગુનામાં ફરિયાદીને બ્લેકમેલ કરીને રૂ.25 લાખ પડાવી લેવાના હનીટ્રેપના કેસમાં આરોપી નાસતો ફરતો હતો. આ ગુનામાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 319(2), 308(2), 308(6), 205, 61(2)(એ) અને 54 હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
ગીર સોમનાથ SOGની ટીમે સંયુક્ત કામગીરી કરી
આ કામગીરીમાં SOGના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.આર. રાયજાદા, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.જે. સોલંકી, એ.એસ.આઈ. જીજ્ઞેશગીરી અમૃતગીરી, એ.એસ.આઈ. સરમણભાઈ ભોપાભાઈ, હેડ કોન્સ્ટેબલ ધર્મેન્દ્રસિંહ હરાજભાઈ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કૈલાસસિંહ જેસાભાઈ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કનુભાઈ નાજાભાઈ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કલ્પેશભાઈ કાનાભાઈ તથા હેડ કોન્સ્ટેબલ (ડ્રાઇવર) ગોપાલભાઈ કાળુભાઈ જોડાયા હતા.
અમદાવાદ આનંદનગર પોલીસને જાણ કરાઈ
આરોપીને ઝડપી પાડ્યા બાદ ગીર સોમનાથ SOG પોલીસે તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આરોપીનો કબજો મેળવવા માટે અમદાવાદ શહેરના આનંદ નગર પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવી છે, જેથી સંબંધિત ગુનામાં આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાય.
આમ, અન્ય જિલ્લાના હનીટ્રેપના ગુનામાં નાસતા ફરતા આરોપીને કોડીનારમાંથી ઝડપી પાડીને ગીર સોમનાથ SOG પોલીસે મહત્વપૂર્ણ કામગીરી કરી છે.
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