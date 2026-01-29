ETV Bharat / state

CDR, SDR, IPD તથા IMEI જેવી મહત્વની માહિતી મેળવી આરોપીની ઓળખ કરવામાં આવી હતી.

ગીર સોમનાથ: ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફેક આઇડી બનાવી ધાર્મિક વૈમનસ્ય ફેલાવનાર આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
January 29, 2026

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સોશિયલ મીડિયા પર ફેક આઇડી બનાવી ધાર્મિક વૈમનસ્ય ફેલાવવાના પ્રયાસ સામે પોલીસની વધુ એક કડક અને ઝડપી કાર્યવાહી સામે આવી છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અન્ય વ્યક્તિના નામે ફેક આઇડી બનાવી હિન્દુ તથા મુસ્લિમ બે કોમ વચ્ચે તણાવ ઊભો થાય તેમજ ધાર્મિક લાગણીઓને દુભાવે તેવી ઉશ્કેરણીજનક પોસ્ટ વાયરલ કરનાર આરોપીને ગીર સોમનાથ પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં ઝડપી લીધો છે.

જુનાગઢ રેન્જના પોલીસ મહાનિરીક્ષક નિલેશ જાંજડીયા, ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદિપસિંહ જાડેજા તથા ઉના વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એમ.એફ.ચૌધરી દ્વારા જિલ્લામાં સોશિયલ મીડિયા પર કોઇ પણ પ્રકારની ધાર્મિક લાગણી દુભાય, સમાજમાં વૈમનસ્ય ફેલાય અથવા કોઇ કોમનું અપમાન થાય તેવી પ્રવૃત્તિઓ પર કડક નજર રાખવા માટે સોશિયલ મીડિયા સ્કોડને સખત સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.

આ સૂચનાઓના અનુસંધાને કોડીનાર પોલીસ સ્ટાફ પેટ્રોલિંગ અને સોશિયલ મીડિયા સર્વેલન્સમાં સક્રિય હતો. તે દરમિયાન ઇન્સ્ટાગ્રામ આઇ.ડી firoj68971 (Firoj kharai) પરથી હિન્દુ અને મુસ્લિમ કોમ વચ્ચે ધિક્કાર અને તણાવ ઉભો થાય તેવી તસવીરો અને પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતી હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું હતું.

પોસ્ટની ગંભીરતા ધ્યાનમાં લઈ પો.હેડ કોન્સ્ટેબલ મુકેશભાઇ જેસીંગભાઇ તથા આઇ.ટી. એક્સપર્ટ વિશાલભાઇ વાળા દ્વારા ટેકનિકલ એનાલિસિસ હાથ ધરવામાં આવ્યું. CDR, SDR, IPD તથા IMEI જેવી મહત્વની માહિતી મેળવી આરોપીની ઓળખ કરવામાં આવી હતી.

ટેકનિકલ તપાસમાં ખુલ્યું કે, આરોપી અજગર અનવર ખરાઈ, રહે. મૂળ દ્વારકા વાળો, અન્ય વ્યક્તિનું ખોવાયેલું સીમકાર્ડ ઉપયોગમાં લઈ ફેક ઇન્સ્ટાગ્રામ આઇડી બનાવી પોસ્ટ વાયરલ કરતો હતો. આ આધારે કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુ.ર.નં. 1118600226104/2026 મુજબ ભારતીય ન્યાય સંહિતા–2023ની કલમ 196(1)(એ), 196(1)(બી), 299, 353(1)(બી), 353(1)(સી), 353(ર) તેમજ આઇ.ટી. એક્ટ–66(સી) હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીને ગણતરીની કલાકોમાં ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે.

