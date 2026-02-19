ગીર સોમનાથ: કોડીનારના આદપોકાર ગામે કરુણ દુર્ઘટના, માતા અને બે દીકરીઓનું કુંડમાં ડૂબી જવાથી મોત

ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના આદપોકાર ગામે હૃદયદ્રાવક ઘટના બની છે. શિવ મંદિર નજીક આવેલા ખુલ્લા અને ઊંડા કુંડમાં ડૂબી જવાથી માતા અને તેની બે નાની દીકરીઓના મોત થયા છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર ગામમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

મૃતકોમાં ઇલાબેન રમેશભાઈ વંશ (ઉંમર 40), રિતિકા રમેશભાઈ વંશ (ઉંમર 10) અને એન્જલ રમેશભાઈ વંશ (ઉંમર 7)નો સમાવેશ થાય છે. ઇલાબેનના પતિ રમેશભાઈ વંશ GSRTCમાં ઉના ડેપોમાં ડ્રાઇવર તરીકે ફરજ બજાવે છે.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, ઇલાબેન પોતાની બે દીકરીઓ સાથે શિવ મંદિર તરફ ગયા હતા. મંદિર પાસે આવેલું જૂનું કુંડ ઊંડું અને આસપાસ સુરક્ષા જાળી વગરનું હોવાનું કહેવાય છે. અચાનક ત્રણેય કુંડમાં પડી ગયા હોવાની માહિતી ગામ લોકો દ્વારા આપવામાં આવી છે. બંને બાળકીઓનું ઘટનાસ્થળે જ પાણીમાં ડૂબી જવાથી મોત થયું હતું, જ્યારે ઇલાબેનને ગામજનો અને યુવાનોની મદદથી બહાર કાઢીને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમનું પણ અવસાન થયું હતું.

ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક તંત્ર અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ આ અકસ્માત હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે.

આ દુર્ઘટનાએ ગામમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ગંભીર ખામીઓને ઉજાગર કરી છે. કુંડની આસપાસ કોઈ રેલિંગ કે સુરક્ષા જાળી ન હોવાના કારણે જોખમ વધ્યું છે. ગામજનો દ્વારા તંત્ર પાસે તાત્કાલિક સુરક્ષા જાળી લગાવવા તેમજ લાઇટિંગની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવાની માંગ ઉઠી છે. એક જ પળમાં હસતું-રમતું પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઈ જતા સમગ્ર પંથકમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.

