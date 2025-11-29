ગીર સોમનાથ: કોડીનારના સુગાળા ગામમાં 6 સિંહનો પરિવાર પહોંચ્યો, દૃશ્યો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ
Published : November 29, 2025 at 6:26 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 6:52 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લો જાણે વન્ય પ્રાણીઓનું રહેઠાણ બન્યો હોય તેમ કોડીનાર તાલુકાના સુગાળા ગામમાં વહેલી સવારે એક અસામાન્ય અને ચિંતાજનક ઘટના બની હતી, જેમા 6 જેટલા સિંહનો એક આખો પરિવાર ગામના મધ્યમાં આવેલા નવદુર્ગા ચોક સુધી પહોંચી ગયો હતો. સિંહ પરિવારના આગમનથી ગ્રામજનોમાં ભય સાથે અચરજનું વાતાવરણ સર્જાયું છે અને આ દૃશ્યો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા છે.
સામાન્ય રીતે જંગલની બોર્ડરો પર કે ખેતરોમાં દેખાતાં સિંહો આ વખતે સીધા ગ્રામ્ય વસાહતની મધ્યમાં ઘૂસી આવ્યા હતા. વહેલી સવારની શાંતિમાં અચાનક કુતરાઓનો ભસવાનો અવાજ અને કેટલાક અજાણ્યા પડછાયા જોઈને ગ્રામજનો ઘરની બહાર નીકળ્યા, ત્યારે જ તેમને બે સિંહણ અને ચાર સિંહબાળ મળી કુલ છ સિંહનો પરિવાર ચોકમાં ફરતો જોવા મળ્યો હતો.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, ગામમાં એકસાથે છ સિંહનું ટોળું જોવું એ ભલે કુદરતી સૌંદર્યની ઝલક હોય, પરંતુ માનવ વસાહતની આટલું નજીક આવવાથી બાળકો અને લોકોની સલામતી અંગે ચિંતા વધી છે. સિંહોનું ટોળું ખૂબ જ શાંતિથી, ધીમા પગલે જાણે જંગલ હોય તેમ આખા ચોકનું પરિભ્રમણ કરી રહ્યું હતું.
જુનાગઢમાં ગઈકાલે 15 જેટલા સિંહનો પરિવાર એકસાથે જોવા મળ્યો હતો
ગીર જંગલમાં સિંહ દર્શન માટે આવતા પ્રવાસીઓ સિંહ જોવાનો લાભ તો દર વર્ષે મળતો હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે તો સમગ્ર સિંહ પરિવાર જોવા મળ્યો હતો. સમયાંતરે સાસણ જંગલ સફારીના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ પણ થતા હોય છે. સાસણ ગીર જંગલ સફારીનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેને વન વિભાગના જ કર્મચારીએ મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કર્યો હતો.
સિંહના ટોળા ન હોય પરંતુ પરિવાર ચોક્કસ
સામાન્ય એક કહેવત છે કે "સિંહના ટોળા ન હોય" આ કહેવત ખોટી નથી, પરંતુ જ્યારે સિંહનો આખો પરિવાર એક સાથે જોવા મળે ત્યારે તે સિંહના ટોળારૂપે જોવામાં આવતો હોય છે. જેમાં બે કરતાં વધારે સિંહણો નાના પાઠડા અને બચ્ચા કે જેની ઉંમર છ મહિનાથી લઈને એક વર્ષની આસપાસ હોય છે, આ સિવાય અન્ય કેટલાક નવજાત બચ્ચા પણ સિંહ પરિવારના હોય છે.
આ સમગ્ર પરિવાર પર એક અથવા તો બે નર સિંહ આધીપત્ય ધરાવતા હોય છે. સિંહનો સમગ્ર પરિવાર આ રીતે એક જગ્યા પર દિવસમાં કાયમ માટે એકત્ર થતો હોય છે. અને જ્યારે બચ્ચા નાના હોય ત્યારે પારિવારિક ભાવના અને આ જ પ્રકારે સંયુક્ત રીતે સિંહો જોવા મળતા હોય છે. જેનો વીડિયો મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કરવામાં વન વિભાગના કર્મચારીને સફળતા મળી છે.
