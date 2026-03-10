ગીર સોમનાથ: ઉનાના ખજુદ્રા ગામે જાહેરમાં જુગાર રમતા 6 જુગારીઓ ઝડપાયા
પોલીસ ટીમે તાત્કાલિક રેઇડ કરી છ જુગારીઓને જુગાર રમતા રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા હતા.
Published : March 10, 2026 at 8:41 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પ્રોહિબિશન અને જુગાર જેવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે સતત કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તે અનુસંધાને ઉના તાલુકાના ખજુદ્રા ગામેથી જાહેરમાં જુગાર રમતા છ જુગારીઓને પોલીસે રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસ દ્વારા આરોપીઓ પાસેથી કુલ રૂ. 64,360 રોકડ તથા જુગાર રમવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતું સાહિત્ય કબ્જે કરવામાં આવ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા જિલ્લામાં જુગાર અને પ્રોહિબિશન જેવા ગુનાઓને નેસ્ત નાબૂદ કરવા માટે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ખાનગી રાહે બાતમી મળી હતી કે ખજુદ્રા ગામે કેટલાક ઇસમો પૈસા પાનાથી જાહેરમાં હાર-જીતનો જુગાર રમી રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસ ટીમે તાત્કાલિક રેઇડ કરી છ જુગારીઓને જુગાર રમતા રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા હતા.
પકડાયેલા જુગારીઓમાં કાળુભાઈ ઉકાભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ. 36), રમેશભાઈ રામભાઈ શીયાળ (ઉ.વ. 40), મનુભાઈ ઉકાભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ. 44), બાલુભાઈ બોઘાભાઈ સોલંકી (ઉ.વ. 53), મુકેશભાઈ રામભાઈ બાંભણીયા (ઉ.વ. 33) અને ગોવિંદભાઈ પોલાભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ. 60)નો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ જુગારીઓ ખજુદ્રા ગામના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પોલીસે જુગારીઓ પાસેથી રોકડ રૂપિયા 64,360 તથા જુગાર રમવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતું સાહિત્ય કબ્જે કરી ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં જુગારધારા હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
