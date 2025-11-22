ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાના 216 BLO શિક્ષકોએ SIR ની કામગીરી કરી બંધ, ‘ઓન-ડ્યુટી’ની માંગ ઉગ્ર
SIR પ્રક્રિયામાં ઉદ્દભવતા અનેક અવરોધોને પગલે ઉના તાલુકાના કુલ 216 BLO શિક્ષકો એ ઉના પ્રાંત અધિકારી કચેરી ખાતે આવેદન પત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી.
ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકામાં BLO કામગીરીને લઈને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી શિક્ષકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. અનેક વહીવટી પ્રશ્નો, કામગીરી દરમિયાન થતા બોજા અને SIR પ્રક્રિયામાં ઉદ્દભવતા અનેક અવરોધોને પગલે ઉના તાલુકાના કુલ 216 BLO શિક્ષકો એ ઉના પ્રાંત અધિકારી કચેરી ખાતે વિશાળ સંખ્યામાં એકઠા થઈ આવેદન પત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી.
આવેદન પત્ર આપવા આવેલા શિક્ષકોએ જણાવ્યું હતું કે, BLO તરીકે તેઓ અનેક ચૂંટણી સંબંધિત કામગીરીનો બોજ સહન કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે મતદાર યાદી સુધારણા, ઘર–ઘર સર્વે, ડેટા એન્ટ્રી, નિરીક્ષણ અને SIR જેવી જવાબદારીઓ ભારે દબાણ સાથે બજાવવામાં આવે છે. તેમજ શિક્ષકોની કામગીરીનો કોઈ પણ પ્રકારનો સમય નક્કી નથી કરવાના આવતો તેમજ BLO મહિલા શિક્ષકો હોય છે તેના મોબાઈલ નંબર જાહેર કરવામા આવતા અનેક લોકો મહિલા શિક્ષકોને ખોટી રીતે ફોન કરી પજવણી પણ કરે છે. જેમના સામે શિક્ષાત્મક પગલા લેવામાં આવે તેમજ BLO શિક્ષકોની આ કામગીરી દરમિયાન તેમને ‘ઓન-ડ્યુટી’નો દરજ્જો આપવામાં આવતો નથી, જેથી તેઓ સતત માનસિક અને શારીરિક રીતે હેરાન થઈ રહ્યા છે.
શિક્ષકો દ્વારા રજૂ કરાયેલા મુખ્ય મુદ્દાઓ
- SIR કામગીરી દરમિયાન BLO શિક્ષકોને ઓન-ડ્યુટી જાહેર કરવામાં આવે, જેથી શૈક્ષણિક કાર્યમાં અડચણ ન પડે.
- શાળાની નિયમિત શિક્ષણ પ્રવૃત્તિ સાથે BLO કામગીરીનું સંતુલન સાધવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે, તેથી વહીવટી સહયોગ વધારવાની માંગ.
- BLO જવાબદારીઓ માટે જરૂરી માર્ગદર્શન, સમયની વ્યવસ્થા સ્પષ્ટ કરવામાં આવે.
- BLO કામગીરીને શિક્ષકની કામગીરી અને હાજરી પર અસર ન પડે તે માટે નિયમનમાં સુધારા કરવામાં આવે.
શિક્ષકોની ચેતવણી
આવેદન પત્રમાં શિક્ષકોએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે “જ્યાં સુધી BLO શિક્ષકોને ‘ઓન-ડ્યુટી’ જાહેર કરવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી આજથી તેઓ SIR સંબંધિત કોઈપણ કામગીરી હાથ ધરશે નહીં.”
શિક્ષકોના જણાવ્યા મુજબ, BLO તરીકે કામ કરતી વખતે ઘણી વાર વારંવાર ફિલ્ડ પર જવું પડે છે, સમય વેડફાય છે, અને શાળા શિક્ષણ કામગીરી પણ અટકી પડે છે. તેમ છતાં, તેમને કોઈપણ પ્રકારની સત્તાવાર ડ્યુટી ગણતરી નહીં મળતી હોવાથી આ પ્રકારના નિર્ણય અંગે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે.
216 શિક્ષકો એક સાથે એક જ પ્રશ્નને લઈને રજૂઆત કરવા આવ્યા તે ઉના તાલુકામાં પહેલીવાર બન્યું હોવાના કારણે પ્રાંત કચેરી સહિત વહીવટી તંત્રમાં ચર્ચા અને ચિંતા બંને જોવા મળી રહી છે. આ માંગ તાત્કાલિક સ્વીકારી શકાય તે અંગે હજુ સ્પષ્ટતા નથી, પરંતુ શિક્ષકોના એક જુથને કારણે હવે આ મુદ્દો ગંભીર બન્યો છે.
સમગ્ર BLO શિક્ષકો દ્વારા આશા વ્યક્ત થઈ રહી છે કે વહીવટી તંત્ર શિક્ષકોની યોગ્ય નિર્ણય લઈ માંગ પર સકારાત્મક નિર્ણય લેશે. જો માંગોને અવગણવામાં આવશે તો શિક્ષકો દ્વારા SIR કામગીરી રોકવાની જાહેરાતથી પરિસ્થિતિ વધુ તંગ બનવાની શક્યતા છે.
આવેદન પત્રના મુદ્દાઓ:
- BLO ઘરે જાય છે ત્યારે દિવસના કોઈ લોકો ઘરે મળતા નથી.
- શાળા સમય દરમિયાન ઓન ડ્યુટી મળતી નથી તો ઓન ડ્યુટી આપવામાં આવે.
- SIRની કામગીરી ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય જેથી સમય લંબાવવામાં આવે.
- મતદારોને આપવી પડતી નોટીસો ટપાલ દ્વારા મોકલવામાં આવે.
- BLO ભાઈ બહેનો હોય તો પણ રાત્રિના મોડે સમય સુધી કચેરીમાં બોલાવવામાં આવે તો તેમના ઘરે રહી કામ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.
- SIRના લીધે ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ જેટલા BLO એ આત્મહત્યા કરી છે. જેથી BLOની તંત્રએ વ્યથા સમજી કામ કરવા માટે વધુ સમય આપવામાં આવે.
