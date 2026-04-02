ગીર સોમનાથમાં પોકસો સહિતના ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા 60 વર્ષના વૃદ્ધ ઝડપાયા
ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ પી.આઈ. એન.એ. વાધેલાની સુચનાથી પોલીસ ટીમે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન હ્યુમન સોર્સીસ તેમજ ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી હતી.
Published : April 2, 2026 at 11:57 AM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પોક્સો, અપહરણ, જાતીય સતામણી અને હુમલા જેવા ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા 60 વર્ષના વૃદ્ધને ગીરગઢડા પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં ઝડપી પાડીને નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે. ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ જિલ્લા પોલીસ તંત્ર તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યું હતું અને ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ ઝડપી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
માહિતી મુજબ, જુનાગઢ વિભાગના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા તથા ઉના વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એમ.એફ. ચૌધરી દ્વારા આવા ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓને ઝડપથી પકડી પાડવા સખત સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. આ સૂચનાઓને અનુસરી ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશન સતર્ક બની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ પી.આઈ. એન.એ. વાધેલાની સુચનાથી પોલીસ ટીમે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન હ્યુમન સોર્સીસ તેમજ ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે આરોપી ઝુડવડલી ગામના પ્લોટ વિસ્તારમાં હાજર છે.
આ બાતમીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી દરોડો પાડી આરોપી જેરામભાઈ ભાણાભાઈ જાદવને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે આરોપીની કાયદેસરની અટકાયત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આરોપી વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023 ની કલમ 137(2), 74, 75(2) અને 115(2) હેઠળ તેમજ પોકસો એક્ટની કલમ 10 અને 12 મુજબ ગુનો નોંધાયો છે, જે ગંભીર સ્વરૂપના ગુના તરીકે ગણાય છે.
હાલમાં આ સમગ્ર ઘટના મામલે વધુ તપાસ ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
