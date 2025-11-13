ઉનાના નવાબંદર ગામની મસ્જિદમાં 3 શંકાસ્પદ કાશ્મીરીઓને પોલીસે ઝડપ્યા, મસ્જિદના મૌલવી વિરુદ્ધ પોલીસની કાર્યવાહી
આ 3 કાશ્મીરીઓની અટકાયત કરી મસ્જિદમા આશ્રય આપનાર મૌલવી વિરુદ્ધ પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી.
Published : November 13, 2025 at 7:08 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 7:42 PM IST
ગીર સોમનાથ : ઉનાના નવાબંદર ગામની મસ્જિદમાં 3 જેટલા કાશ્મીરીઓ આવ્યા હોવાની પોલીસને બાતમી મળતા તપાસ હાથ ધરી હતી અને આ 3 કાશ્મીરીઓની અટકાયત કરી મસ્જિદમા આશ્રય આપનાર મૌલવી વિરુદ્ધ પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી.
શંકાસ્પદ કાશ્મીરીઓને નવાબંદર મરીન પોલીસે ઝડપ્યા
થોડા દિવસ અગાઉ દેશની રાજધાની દિલ્હી લાલ કિલ્લાના મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નં 1 પાસે પાર્ક કરેલ કારમાં થયેલ બોમ્બ બ્લાસ્ટને લઈ જિલ્લામાં કોઈ પણ પ્રકારનો અનિરછનીય બનાવ ન બને તે બાબતે પોલીસ દ્વારા દરિયાઈ માર્ગ સહિતના વિસ્તારોમાં સઘન પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, 3 જેટલા કાશ્મીરીઓ પ્રથમ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દિવના વણાકબારા અને દિવ બાદ સાંજના સમયે ઉનાના નવાબંદર ગામે ધાર્મિક જગ્યા માટે ફાળો લેવા માટે આવ્યા છે અને નવાબંદર ગામની મદીના મસ્જિદમાં રોકાયેલા છે. જેમાં નવાબંદર મરીન પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા મકસૂદ અહેમદ ખાલિદ હુશેન, મકસૂદ અહેમદ અબ્દુલ લતીફ, જાવેદ એહમદ મહમદ રસીદ ચૌહાણ કુલ 3 જેટલા શંકાસ્પદ લોકો નવાબંદર ગામની મસ્જિદમાંથી મળી આવ્યા હતા. જેની નવાબંદર મરીન પોલીસે અટકાયત કરી છે.
મરીન પોલીસ સ્ટેશનના PSI એ જણાવ્યું
આ પકડાયેલ 3 જેટલા શંકાસ્પદ કાશ્મીરીઓ બાબતે નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનના PSI એચ. એલ.જેબલિયાનો સંપર્ક કરતા જણાવ્યું કે, આ 3 લોકો પ્રથમ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દિવના વણાકબારામાં ગયા હતા, બાદમાં દિવ અને સાંજનાં સમયે નવાબંદર ગામે આવેલ મદીના મસ્જિદમાં રાત્રિ રોકાણ કર્યું હતું. જેની જાણ પોલીસને થતા મોડી રાત્રે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને 3 જેટલા લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ત્રણેય લોકોની બેંક ડિટેઇલ અને તેમના પરિવારમાંથી કોઈ આતંકી પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા છે કે કેમ? તેમજ ત્રણેયના પરિવારમાંથી કોઈ પાકિસ્તાન અથવા બાંગ્લાદેશમાં છે કે કેમ? અને કોઈએ અગાઉ ગુનાઓને અંજામ આપ્યો છે કે કેમ? સહિતની વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે. સ્થાનિક કાશ્મીર પોલીસનો પણ સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે. હાલ આ ત્રણેય લોકો પાસેથી કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નથી.
આ કાશ્મીરીઓને આશરો આપનાર ઉનાના નવાબંદર ગામની મદીના મસ્જિદના મૌલવી આજમમિયા બહારૂની ઉ. 60 રહેવાસી નવાબંદર વાળા વિરુદ્ધ પોલીસે જાહેરનામાં ભંગની ફરિયાદ નોંધી છે. આ કાશ્મીરીઓને આગામી સમયમાં ઉનાથી વેરાવળ અને બાદમાં કાશ્મીર રવાના કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...