ETV Bharat / state

11 દિવસથી ઉના તાલુકાનું નવાબંદર ગામ પાણી વગરનું, લોકો વેચાતું પાણી લેવા બન્યા મજબૂર

પાણીની લાઇનમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ હોવાથી પાણી ગામ સુધી પહોંચતું નથી, જેને સુધારવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

ઉનાના નવાબંદર ગામમાં 11 દિવસથી પાણી સંપુર્ણ બંધ
ઉનાના નવાબંદર ગામમાં 11 દિવસથી પાણી સંપુર્ણ બંધ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 7, 2026 at 2:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : ઉના તાલુકાના દરિયાકાંઠે આવેલ નવાબંદર ગામે ભર શિયાળે ગંભીર પાણી સંકટ સર્જાયું છે. આશરે 22 હજારની વસ્તી ધરાવતા નવાબંદર ગામમાં છેલ્લા 11 દિવસથી પીવાનું પાણી બંધ રહેતા ગ્રામજનો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. દરિયાની નજીક હોવાના કારણે ગામમાં બોરવેલ કે કૂવામાંથી મળતું પાણી સંપૂર્ણપણે મોળું અને ખારું હોવાથી પીવા લાયક પણ નથી.

નવાબંદર ગામના મોટા ભાગના લોકો માછીમારીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. રોજિંદી મજૂરી પર નિર્ભર પરિવારો માટે પાણીની અછત જીવલેણ સમસ્યા બની છે. ગ્રામજનોને હવે 500 થી 700 રૂપિયા ખર્ચીને રિક્ષામાં પાણી મંગાવવું પડી રહ્યું છે, જ્યારે પીવાના પાણીના એક કેરબાનો ભાવ 20 રૂપિયા ચૂકવવો પડે છે. દિનદીઠ માત્ર 200 રૂપિયાની મજૂરી કરનાર લોકો માટે આ ખર્ચ અત્યંત ભારરૂપ બન્યો છે.

ઉનાના નવાબંદર ગામમાં 11 દિવસથી પાણી સંપુર્ણ બંધ (ETV Bharat Gujarat)

પાણી ન મળતા મહિલાઓ, વૃદ્ધો અને બાળકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. દિવસભર પાણી માટે વલખાં મારતી મહિલાઓના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. પાણી વગર રસોઈ, સ્વચ્છતા અને રોજિંદી જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવી મુશ્કેલ બની છે.

ઉનાના નવાબંદર ગામમાં 11 દિવસથી પાણી સંપુર્ણ બંધ
ઉનાના નવાબંદર ગામમાં 11 દિવસથી પાણી સંપુર્ણ બંધ (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર મામલે પુરવઠા વિભાગના નાયબ ઇજનેર કલ્પેશ સોલંકી સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે નવાબંદર ગામમાં છેલ્લા 11 દિવસથી પાણી નહીં આવવાની સમસ્યા અંગે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. પાણીની લાઇનમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ હોવાથી પાણી ગામ સુધી પહોંચતું નથી, જેને સુધારવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

ઉનાના નવાબંદર ગામમાં 11 દિવસથી પાણી સંપુર્ણ બંધ
ઉનાના નવાબંદર ગામમાં 11 દિવસથી પાણી સંપુર્ણ બંધ (ETV Bharat Gujarat)

ગામના સરપંચ, ઉપસરપંચ તેમજ કોળી સમાજના આગેવાનો અને સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા તંત્ર પાસે વહેલી તકે પાણી પુરવઠો પુનઃ શરૂ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. નવસારીમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાયો, 10 હજારથી વધુ ઘરો પાણી વિહોણા
  2. નવસારી પાણી પુરવઠા વિભાગમાં થયેલ કરોડોના કૌભાંડને લઈને મુકેશ પટેલે આપ્યું નિવેદન - Navsari water supply scam

TAGGED:

NAWABANDAR WATER SUPPLY
UNA VILLAGE
GIR SOMANATH COLLECTOR
WATER SUPPLY DEPARTMENT
GIR SOMANATH NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.