ગીર સોમનાથ: પ્રભાસ પાટણમાં બોગસ ડોકટર ઝડપાયો, પોલીસની કડક કાર્યવાહી
લોકોની જિંદગી સાથે ચેડા કરતા બોગસ ડોકટરો સામે પોલીસ દ્વારા સખત પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
Published : April 17, 2026 at 8:58 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લામાં માન્ય ડિગ્રી વગર એલોપેથીક સારવાર આપી લોકોની જિંદગી સાથે ચેડા કરતા બોગસ ડોકટરો સામે પોલીસ દ્વારા સખત પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. તે અંતર્ગત પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક બોગસ ડોકટરને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
જુનાગઢ રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા ગીર સોમનાથના પોલીસ અધિક્ષક જયદિપસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. એસ.ઓ.જી. ટીમ વેરાવળ પ્રભાસ પાટણ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે મળેલી ચોક્કસ ખાનગી બાતમીના આધારે મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. હાર્દિક ગગલાણી સાથે મળી પ્રભાસ પાટણની સાઇન કોલોની નજીક રેઇડ કરવામાં આવી હતી.
રેઇડ દરમિયાન શબ્બીર દાઉદભાઇ ગોહેલ, ઉં.45 જે કોઈ પણ માન્ય ડિગ્રી કે સર્ટિફિકેટ વગર ડોકટરી પ્રેક્ટિસ કરતો હતો, તે ઝડપાઈ ગયો હતો. તે એલોપેથીક દવાઓ આપીને અને મેડિકલ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને પ્રાઇવેટ ક્લિનિક ચલાવતો હતો, જેનાથી લોકોની આરોગ્ય સાથે ગંભીર જોખમ ઊભું થતું હતું.
પોલીસે સ્થળ પરથી એલોપેથીક દવાઓ અને મેડિકલને લગતા 14 જેટલા સાધનો જેની અંદાજિત કિંમત રૂ. 6,206 કબ્જે કર્યા છે. આરોપી વિરુદ્ધ પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ કામગીરીમાં એસ.ઓ.જી. ઇન્ચાર્જ પી.આઇ. ડી.એમ. કાગડા, પો.સબ.ઇન્સ્પેક્ટર આર.એસ. સુવા સહિતની ટીમે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
પોલીસ દ્વારા જાહેર જનતાને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ સારવાર માટે માત્ર માન્ય અને નોંધાયેલ ડોકટરોનો જ સહારો લે અને આવા બોગસ ડોકટરો અંગે માહિતી મળે તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરે. આ કાર્યવાહીથી જિલ્લામાં બોગસ પ્રેક્ટિસ કરતા તત્વોમાં દહેશત ફેલાઈ છે.
