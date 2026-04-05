ગીર સોમનાથના રાજકારણમાં ગરમાવો: ભાજપના આ નેતાએ કોંગ્રેસને સમર્થન જાહેર કર્યું

સિધાજ ગામે યોજાયેલી કોંગ્રેસની મહત્વપૂર્ણ બેઠક આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં ‘ટર્નિંગ પોઈન્ટ’ સાબિત થઈ છે.

ભાજપના આ નેતાએ કોંગ્રેસને સમર્થન જાહેર કર્યું
ભાજપના આ નેતાએ કોંગ્રેસને સમર્થન જાહેર કર્યું (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 5, 2026 at 1:23 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પહેલા રાજકીય ચિત્ર ઝડપથી બદલાતું જોવા મળી રહ્યું છે. ભાજપ માટે મોટો ઝટકો સમાન ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં પાર્ટીના કદાવર નેતા અને પૂર્વ સંસદીય સચિવ જેઠા સોલંકીએ ખુલ્લેઆમ કોંગ્રેસને સમર્થન જાહેર કર્યું છે. આ પગલાથી તાલુકા તેમજ જિલ્લા સ્તરે રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે.

કોડીનાર તાલુકાના સિધાજ ગામે યોજાયેલી કોંગ્રેસની મહત્વપૂર્ણ બેઠક આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં ‘ટર્નિંગ પોઈન્ટ’ સાબિત થઈ છે. બેઠક દરમિયાન જેઠા સોલંકીએ મંચ પરથી જાહેરાત કરી કે તેઓ આગામી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને જીતાડવા માટે સંપૂર્ણ શક્તિ લગાવશે.

સિધાજ ગામે કોંગ્રેસની મહત્વપૂર્ણ બેઠક (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષો સુધી ભાજપ સાથે જોડાયેલા રહેલા નેતાનું આ બદલાવ પાર્ટી માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. માત્ર એટલું જ નહીં, તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય સુનીલ રાઠોડે પણ ભાજપને અલવિદા કહી કોંગ્રેસમાં જોડાવાની જાહેરાત કરી છે. પોતાના સમર્થકો સાથે લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયથી ભાજપના ગ્રામ્ય સંગઠનમાં મોટું ગાબડું પડવાની શક્યતા છે.

સિધાજ ગામે કોંગ્રેસની મહત્વપૂર્ણ બેઠક
સિધાજ ગામે કોંગ્રેસની મહત્વપૂર્ણ બેઠક (ETV Bharat Gujarat)

આ વચ્ચે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દ્વારા ઉમેદવારોના નામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સુનીલ રાઠોડને જિલ્લા પંચાયત માટે ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે જુવાનસિંહભાઈ અને મયુરભાઈ તાલુકા પંચાયત માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

સિધાજ ગામે કોંગ્રેસની મહત્વપૂર્ણ બેઠક
સિધાજ ગામે કોંગ્રેસની મહત્વપૂર્ણ બેઠક (ETV Bharat Gujarat)

રાજકીય વિશ્લેષકો મુજબ, ભાજપમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલો આંતરિક અસંતોષ હવે બહાર આવી રહ્યો છે. જેઠા સોલંકીનો દલિત અને પછાત વર્ગમાં પ્રભાવ હોવાને કારણે કોંગ્રેસને તેનો સીધો ફાયદો થઈ શકે છે. કોડીનારનું આ રાજકીય સમીકરણ હવે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ચૂંટણી પરિણામોને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

