ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથ: ગેસ અછતથી કેટરિંગ ઉદ્યોગને સંકટ, હજારો લોકોના રોજગાર પર અસર

સોમનાથ કેટરિંગ એસોસિએશને આપ્યુંં કલેકટરને આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : જિલ્લામાં ગેસ સિલિન્ડરની અછતને કારણે કેટરિંગ ઉદ્યોગ ગંભીર સંકટમાં મુકાયો છે. લગ્ન સિઝન વચ્ચે કોમર્શિયલ ગેસ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી કેટરર્સને ઓર્ડર પૂર્ણ કરવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે. અનેક કેટરર્સે મજબૂરીમાં ઓર્ડર પણ રદ કરવા પડ્યા છે, જેના કારણે આર્થિક નુકસાન વધી રહ્યું છે.

સોમનાથ કેટરિંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ મિલન જોશીએ જણાવ્યું કે, "ગેસની અછતથી અમારા ધંધાને મરણતોલ ફટકો પડ્યો છે. વર્ષમાં માત્ર 120 થી 140 દિવસ ચાલતો આ વ્યવસાય હવે બંધ થવાની કગારે છે." તેમણે ચેતવણી આપી કે સમસ્યા યથાવત રહેશે તો ઉદ્યોગને ભારે નુકસાન થશે.

સોમનાથ કેટરિંગ એસોસિએશને આ મુદ્દે તીવ્ર રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. એસોસિએશને જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રાજ્ય સરકાર પાસે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે. ખાસ કરીને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર માટે અલગ ક્વોટા ફાળવવાની માંગ ઉઠી છે, જેથી કેટરિંગ વ્યવસાયને રાહત મળી શકે.

ગેસ અછતના કારણે હજારો મજૂરો બેરોજગાર બન્યા છે, જેના કારણે તેમના પરિવારો પર આર્થિક સંકટ ઊભું થયું છે. કેટરર્સનું કહેવું છે કે તાત્કાલિક ઉકેલ ન આવે તો પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે. સોમનાથ કેટરિંગ એસોસિએશને સરકારને તાત્કાલિક પગલાં લેવા અપીલ કરી છે જેથી ઉદ્યોગને બચાવી શકાય.

TAGGED:

GIR SOMANATH NEWS
SOMNATH CATERING ASSOCIATION
GAS CYLINDER SHORTAGE
CATERING INDUSTRY
GIR SOMANATH GAS CYLINDER SHORTAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.