ગીર સોમનાથ પંથકમાં કમોસમી વરસાદ સાથે કરા પડ્યા, ખેડૂતો ચિંતામાં
તાલાલાના ગુંદરણ, માધુપુર, ધાવા સહિતના ગામોમાં વરસાદ નોંધાતા સ્થાનિકોમાં આશ્ચર્ય સાથે ચિંતા પણ ફેલાઈ છે.
Published : March 20, 2026 at 7:18 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લામાં અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા જિલ્લાના તાલુકાઓમાં કમોસમી વરસાદ શરૂ થયો છે. તાલાલા પંથકમાં બપોર બાદ અચાનક વાદળછાયા છવાઈ જતા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધીમીધારે વરસાદ વરસવા લાગ્યો હતો. તાલાલાના ગુંદરણ, માધુપુર, ધાવા સહિતના ગામોમાં વરસાદ નોંધાતા સ્થાનિકોમાં આશ્ચર્ય સાથે ચિંતા પણ ફેલાઈ છે.
તાલાલા વિસ્તાર ખાસ કરીને કેસર કેરીના ઉત્પાદન માટે જાણીતો હોવાથી આ સમયનો વરસાદ બાગાયતી ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે. કેસર કેરીના પાક માટે હાલનો સમય અત્યંત મહત્વનો હોય છે, અને વરસાદ પડતા ફળના ગુણવત્તા તથા ઉત્પાદન પર અસર થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂતોમાં પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ વધી રહી છે.
બીજી તરફ, ઊના અને ગીર ગઢડા તાલુકામાં પણ કમોસમી વરસાદ શરૂ થયો છે. ઊના શહેર તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં ધીમીધારે વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. છેલ્લા બે દિવસથી હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો હતો અને હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ હવે વરસાદે દસ્તક આપી છે.
ઊના તાલુકાના નાઠેજ, સામતેર, ખાપટ, પાતાપુર સહિતના ગામોમાં વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે ગીર ગઢડા તાલુકાના નીતલી, વડલી, ધોકડવા, દ્રોણ અને જામવાળા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ શરૂ થયો છે. આ કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોએ ઉગાવેલા ઘઉં, ચણા, એરડા સહિતના પાકોને નુકસાન થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે.
