ગીર સોમનાથ: રાજલ બારોટની રાજકારણમાં એન્ટ્રી, ઉના નગરપાલિકાની બેઠક પર ભાજપે આપી ટિકિટ

રાજલ બારોટે ફોર્મ ભરતા પહેલા માતા-પિતા અને સાસુ સસરાના આશીર્વાદ લીધા હતા અને ત્યારબાદ સમર્થકો સાથે ઉત્સાહભેર ઉમેદવારી નોંધાવવા પહોંચ્યા

ઉના નગરપાલિકાની બેઠક પર ભાજપે રાજલ બારોટને આપી ટિકીટ
ઉના નગરપાલિકાની બેઠક પર ભાજપે રાજલ બારોટને આપી ટિકીટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 5:28 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના ઉના શહેરમાં સ્થાનિક રાજકારણમાં ભારે ચહલપહલ જોવા મળી. ઉના નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ હોવાને કારણે વિવિધ પક્ષોના પસંદગી પામેલા ઉમેદવારો મોટી સંખ્યામાં ફોર્મ ભરવા ઉમટ્યા હતા. શહેરમાં ચૂંટણીનો માહોલ જીવંત બન્યો હતો અને કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો હતો

આ દરમિયાન જાણીતા લોક ગાયક કલાકાર રાજલ બારોટે પણ વોર્ડ નંબર 7માંથી પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી રાજકારણમાં સત્તાવાર એન્ટ્રી કરી છે. પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા ટિકિટ મળતા તેઓ ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. પાર્ટી દ્વારા તેમની લોકપ્રિયતા અને સામાજિક જોડાણને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે આજે ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. રાજલ બારોટે ફોર્મ ભરતા પહેલા પોતાના માતા-પિતા અને સાસુ સસરાના આશીર્વાદ લીધા હતા અને ત્યારબાદ સમર્થકો સાથે ઉત્સાહભેર ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે પહોંચ્યા હતા. તે સમયે આખું વાતાવરણ ચૂંટણીમય બન્યું હતું.

રાજલ બારોટ પ્રખ્યાત લોકગાયક મણિરાજ બારોટની પુત્રી છે. સંગીતના વારસાથી પ્રેરાઈ તેમણે લોક ગાયકીના ક્ષેત્રમાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી છે. લોક ડાયરા અને સ્ટેજ કાર્યક્રમો દ્વારા તેમણે લોકોના દિલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. તેમની ગાયકીમાં પરંપરાગત લોક સંગીત અને આધુનિકતાનો સુંદર સમન્વય જોવા મળે છે.

તેમના પતિ અલ્પેશ બાંભણિયા ઉના નગરપાલિકાના પૂર્વ સદસ્ય રહી ચૂક્યા હોવાથી રાજકીય અનુભવનો પણ તેમને લાભ મળશે. રાજલ બારોટે જણાવ્યું કે તેઓ સેવા, વિકાસ અને જનહિતના મુદ્દાઓ સાથે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ઉના નગરપાલિકાની ચૂંટણી હવે વધુ રસપ્રદ બની છે. છેલ્લે દિવસે પસંદગી પામેલા ઉમેદવારો મોટી સંખ્યામાં ફોર્મ ભરવા ઉમટતા રાજકીય ગરમાવો શિખરે પહોંચ્યો છે. હવે તમામની નજર ચૂંટણીના પરિણામ પર ટકેલી છે.

