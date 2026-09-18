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61 વર્ષનું થયું ગીર અભયારણ્ય; છેલ્લા 5 વર્ષમાં 33 લાખ પ્રવાસીઓએ કર્યા સિંહ દર્શન

1965થી લઈને 2026 સુધીના 61 વર્ષના ગીર અભયારણ્ય અને રાષ્ટ્રીય અભયારણ્યમાં આજે પ્રવાસનની વિપુલ તકો જોવા મળે છે.

ગીર અભયારણ્ય
ગીર અભયારણ્ય (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 11:45 AM IST

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જૂનાગઢઃ 18મી સપ્ટેમ્બર 1965ના દિવસે ગીરને ઉદ્યાન જાહેર કરાયું, જેના 1412 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તાર પૈકીના 258 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારને રાષ્ટ્રીય અભયારણ્ય જાહેર કરાયું. જેમાં સિંહ દર્શનની સાથે પ્રવાસન ગતિવિધિને શરૂ કરવામાં આવી. 1965થી લઈને 2026 સુધીના 61 વર્ષના ગીર અભયારણ્ય અને રાષ્ટ્રીય અભયારણ્યમાં આજે પ્રવાસનની વિપુલ તકો જોવા મળે છે. ગીરની સાથે ગિરનાર નેચર સફારી, આંબરડી સફારી પાર્ક, દેવળીયા સફારી પાર્ક અને હવે પ્રવાસનના પાંચમાં સ્તંભ તરીકે બરડા અભયારણ્યને પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ગીર અભયારણ્યને થયા 61 વર્ષ

વર્ષ 18મી સપ્ટેમ્બર 1965માં ગીર અભયારણ્યની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. 1412 ચોરસ કિલોમીટરના આ વિસ્તારમાંથી 258 ચોરસ કિલોમીટરના વિસ્તારને સાસણ સિંહ સદન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેને રાષ્ટ્રીય અભયારણ્ય અને પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે જાહેર કરાયું. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી ગીરમાં સિંહ દર્શનની સાથે પ્રવાસન ગતિવિધિ ઇકો ટુરીઝમ રોજગારી અને પ્રવાસનની સાથે જોડાયેલા અન્ય આયામોને ગીર અભયારણ્યની આસપાસ નવસર્જન થવા માટે અનેક તકો પ્રાપ્ત થઈ. 2004 સુધી એકદમ સામાન્ય અવસ્થામાં જોવા મળતા ગીર અભયારણ્યમાં પ્રતિ વર્ષ 50થી 60 હજાર પ્રવાસીઓની હાજરી નોંધાતી હતી. પરંતુ ત્યાર બાદ ધીમે ધીમે પ્રવાસન ગતિવિધિને વેગ મળ્યો. વન્યજીવ સંરક્ષણ ધારો લાગુ થતા જ ગીરમાં સિંહની સંખ્યા વધી અને તેના કારણે આજે પાછલા પાંચ વર્ષમાં 33 લાખ 15 હજાર 637 જેટલા પ્રવાસીઓએ ગીરમાં સિંહ દર્શન કરીને પ્રવાસનની મોજ માણી છે.

પ્રવાસનની સાથે રોજગારી અને ઇકો ટુરિઝમની તક

આજે ગીર અભયારણ્યને 61 વર્ષ પુરા થયા છે. આ સાથે જ ગીર જેવા જ ઇકો ટુરીઝમ ક્ષેત્ર ગિરનાર નેચર સફારી, આંબરડી સફારી પાર્ક, દેવડીયા સફારી પાર્ક અને હવે બરડા અભયારણ્ય ગીરથી વિસ્તરીને છેક પોરબંદર અને ધારી સુધી પ્રવાસનની સાથે વન્યજીવોના સંરક્ષણની એક મજબૂત મિશાલ કાયમ કરી રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી મોટા ઉદ્યોગ તરીકે આજે પણ પ્રવાસનને માનવામાં આવે છે, તેમાં પણ અભયારણ્ય પ્રવાસન તમામ પ્રવાસનની કરોડરજ્જુ માનવામાં આવે છે. જેને કારણે આજે પ્રતિ વર્ષ લાખોની સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ગીર અને રાષ્ટ્રીય વન્યજીવ અભ્યારણ્યની મુલાકાતે આવતા હોય છે.

ગીર અભયારણ્ય
ગીર અભયારણ્ય (ETV BHARAT GUJARAT)

1965માં સિંહોને સુરક્ષિત કરવા અભયારણ્ય જાહેર કરાયું

વર્ષ 1965ની 18મી સપ્ટેમ્બરે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એશિયામાં એકમાત્ર ગીરમાં જોવા મળતા સિંહોની સંતતિને સુરક્ષિત કરી શકાય, તે માટે ગીરના મુખ્ય ભાગને અભયારણ્ય જાહેર કર્યું અને પ્રવાસન ગતિવિધિને ધીમે ધીમે વેગ મળતો જોવા મળ્યો. 1972માં વન્યજીવ સુરક્ષા અધિનિયમ આવ્યા બાદ ગીરમાં સિંહોની સંખ્યા સતત વધતી જોવા મળી. અભયારણ્ય જાહેર થતાં જ જંગલ વિસ્તારમાં માનવીય ખલેલ અને હલચલ ઓછી જોવા મળી. જેને કારણે સિંહને પ્રાકૃતિક વિસ્તારમાં સંવર્ધન થવાની વિપુલ તકો પ્રાપ્ત થઈ. જેને કારણે આજે સિંહોની સંખ્યા 891ને પાર કરી ગઈ છે. આજે સૌરાષ્ટ્રના 11 જિલ્લામાં સિંહોની વસ્તી ફેલાયેલી નોંધવામાં આવી છે.

ગીર અભયારણ્ય
ગીર અભયારણ્ય (ETV BHARAT GUJARAT)

2005 પછી પ્રવાસનમાં થયો મોટો વધારો

વર્ષ 2004 સુધી ગીરમાં પ્રવાસન ગતિવિધિ અને સિંહ દર્શન ચાલુ હતું. પરંતુ તેમાં વેગ 2005 પછી જોવા મળ્યો. અમિતાભ બચ્ચન દ્વારા 'ખુશ્બુ ગુજરાત કી' અંતર્ગત ગીર અભયારણ્યનું માર્કેટિંગ કર્યું અને ત્યાર પછી ગીરમાં અને ખાસ કરીને સાસણમાં સિંહ દર્શન માટે દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓની જાણે કે ભીડ લાગતી હોય, તે પ્રકારના દૃશ્યો દર વર્ષે સામે આવ્યા. વર્ષ 2021માં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવ્યા હતા, જેના થકી વન વિભાગને સરેરાશ 09થી 10 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ હતી. પાછલા પાંચ વર્ષની વાત કરીએ તો ગીરમાં 33 લાખ 15 હજાર 637 જેટલા પ્રવાસીઓએ મુલાકાત કરી. તેમજ તહેવારોના સમયમાં પ્રકૃતિની સાથે રહેવા માગતા પ્રવાસીઓ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ગીરના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને વન્યજીવ પાર્કમાં આવતા જોવા મળે છે.

ગીર અભયારણ્ય
ગીર અભયારણ્ય (ETV BHARAT GUJARAT)

ગિરનાર નેચર સફારી

ગીર બાદ ગિરનાર નેચર સફારી પણ 26મી જાન્યુઆરી 2021થી ગિરનારમાં શરૂ કરવામાં આવી. ગિરનાર વન્યજીવ અભયારણ્ય 178.8 ચોરસ કિલોમીટરમાં ફેલાયું છે. જેને વર્ષ 2008માં અભયારણ્ય તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જ્યારે ભારત ગુલામ હતું, આવા સમયે ગીર અને ગિરનાર નવાબ અને અંગ્રેજોના શિકારના શોખ માટે પણ જાણીતુ હતું.

ગીર અભયારણ્ય
ગીર અભયારણ્ય (ETV BHARAT GUJARAT)

2017માં આંબરડી સફારી પાર્ક બન્યું

વર્ષ 2017માં ધારી ગીર પૂર્વના આંબરડી નજીક 365 હેક્ટરમાં ગીર પૂર્વના વિસ્તારમાં આંબરડી સફારી પાર્ક શરૂ કરવામાં આવ્યો. જેને ગીર પૂર્વના સૌથી મહત્ત્વના ઇકો ટુરીઝમ સ્થળ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અહીં પણ સિંહની સાથે અન્ય વન્ય જીવોને મુક્ત રીતે પ્રવાસીઓ જોઈને પ્રવાસનની મજા માણી શકે છે. તાજેતરમાં જ આંબરડી સફારી પાર્કમાં પતંગિયા પાર્ક પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. જે પણ પ્રવાસીઓને અભયારણ્ય તરફ ખેંચી લાવે છે. માનવો પર હુમલા કરવાના કિસ્સામાં જે સિંહો અથવા તો વન્યજીવ પ્રાણી જાહેર થાય, તેવા તમામ પ્રાણી માટે આંબરડી સફારી પાર્ક વિસ્તારના જંગલમાં અલગથી સુરક્ષિત વિભાગ બનાવવાની વિચારણા પણ સરકાર કરી રહી છે.

ગીર અભયારણ્ય
ગીર અભયારણ્ય (ETV BHARAT GUJARAT)

દેવળીયા સફારી પાર્ક

સાસણથી માત્ર ૧૦થી ૧૨ કિલોમીટરના અંતરે આવેલું અને 412 હેક્ટર વિસ્તારમાં સુરક્ષિત બનેલું દેવળીયા સફારી પાર્ક પણ પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે મહત્ત્વનું માનવામાં આવે છે. 2007માં બન્યા બાદ વર્ષ દરમિયાન બુધવારને બાદ કરતા તમામ દિવસોમાં ખુલ્લું રહેતું આ સફારી પાર્ક અન્ય અભયારણ્યોમાં જતા પ્રવાસીઓના ધસારાને ઓછું કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. અહીં પણ સિંહ દીપડા જેવા પ્રાણીઓ બિલકુલ મુક્ત રીતે કોઈ પણ પ્રવાસીઓ જોઈ શકે છે.

ગીર અભયારણ્ય
ગીર અભયારણ્ય (ETV BHARAT GUJARAT)

બરડા અભયારણ્ય

બરડા અભયારણ્ય ગુજરાતના વન્યજીવ અભયારણ્યનું પાંચમુ સંસ્કરણ માનવામાં આવે છે. અહીં 2022થી પ્રવાસન ગતિવિધિ શરૂ કરવામાં આવી છે. જેને આજે ચાર વર્ષ પુરા થયા છે. બરડા અભયારણ્યમાં પ્રોજેક્ટ લાયનને લઈને પણ કામ થઈ રહ્યું છે. વર્ષ 2025ની સિંહ વસ્તી ગણતરી અનુસાર બરડા અભયારણ્યમાં 17 સિંહ જેમાં નર માદા અને બચ્ચાનો એક આખો પરિવાર જોવા મળે છે. જે પણ પોરબંદર વિસ્તારમાં પ્રવાસન ગતિવિધિને નવું બળ આપી રહ્યું છે.

ગીર અભયારણ્ય
ગીર અભયારણ્ય (ETV BHARAT GUJARAT)

સાસણ ગીરમાં પ્રવાસનથી રોજગારીની તકો

સાસણગીર સફારી પાર્ક આજે સ્થાનિક લોકોને મોટા પ્રમાણમાં રોજગારી આપી રહ્યું છે. સાથે સાથે નાના-મોટા રિસોર્ટ, ફાર્મ સ્ટે હોમ, જીપ્સીના ચાલક, ગાઈડ આવા અનેક માધ્યમો થકી પણ સ્થાનિક નાના લોકો અને ઉદ્યોગકારોને રોજગારીની તક પૂરી પાડવામાં સાસણ સફારી પાર્ક સફળ રહ્યું છે. સાસણ સફારી પાર્ક 16 જૂનથી 15 ઓક્ટોબર ચોમાસાના સમયગાળા દરમિયાન તમામ પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે બંધ રાખવામાં આવે છે. 16મી ઓક્ટોબરથી વિધિવત રીતે પ્રવાસન ગતિવિધિ શરૂ થાય છે. જેમાં દિવસ દરમિયાન ત્રણ અલગ અલગ સમયે પ્રવાસીઓને જંગલ સફારીમાં જવા માટે 150 પરમીટ આપવામાં આવે છે. આ તમામ પરમિશન વન વિભાગની girlion.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન વેબ સાઈટ પરથી આપવામાં આવે છે. બિલકુલ આવી જ રીતે ગિરનાર નેચર સફારીનું પણ સંચાલન કરવામાં આવે છે. 26 કિલોમીટરના રૂટમાં દરરોજ સવાર અને સાંજ મળીને કુલ આઠ જીપ્સીની ટ્રીપ લગાવવામાં આવે છે. જેનું પણ ઓનલાઇન બુકિંગ વન વિભાગની વેબસાઈટ પર કરવામાં આવે છે.

ગીર અભયારણ્ય
ગીર અભયારણ્ય (ETV BHARAT GUJARAT)

આંબરડી સફારી પાર્ક

જે રીતે અન્ય સફારી પાર્કમાં પ્રવાસી માટે જીપ્સી પ્રવાસનના માધ્યમ તરીકે રાખવામાં આવી છે. જ્યારે આંબરડી સફારી પાર્કમાં બસ સફારી રખાઈ છે. જેની પ્રતિ વ્યક્તિ દીઠ ટિકિટ 150થી લઈને 180 રૂપિયા સુધી રાખવામાં આવી છે. પાછલા બે વર્ષમાં આંબરડી સફારી પાર્કમાં પણ 2,07,447 લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી. જેના થકી સફારી પાર્કને ત્રણથી ચાર કરોડની વચ્ચે આવક થઈ છે

ગીર અભયારણ્ય
ગીર અભયારણ્ય (ETV BHARAT GUJARAT)

બરડા અભ્યારણ્ય

બરડા અભયારણ્યની પરમીટ સ્થળ પરથી આપવામાં આવે છે. જેને કારણે બરડા અભયારણ્યની મુલાકાત જતા પ્રવાસીઓએ સ્થળ પરથી ટિકિટ મેળવવી પડે છે. ટૂંક સમયમાં બરડા અભ્યારણ્યની ટિકિટ પણ ઓન લાઇન થવા જઈ રહી છે. સાસણ સફારી પાર્કમાં જે રીતે પ્રવાસીઓની ભીડ જોવા મળે છે, તે પ્રકારની ભીડ બરડા જંગલ સફારીમાં જોવા મળતી નથી. જેથી ખૂબ જ શાંતિથી જંગલની સાથે વન્યજીવોને જોવાની ઈચ્છા ધરાવતા પ્રવાસીઓ માટે બરડા જંગલ સફારી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.

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GIR SANCTUARY
ગીર અભ્યારણ્ય
સિંહ દર્શન
GIR SANCTUARY TURNS 61

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