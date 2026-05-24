વિદેશી લોકોના દાઢે લાગી ગીરની કેસર કેરી, મહારાષ્ટ્રની આલ્ફોન્સોની પણ યુકેમાં વધી માંગ
યુરોપના ગ્રાહકોમાં પણ ભારતીય કેરીનો સ્વાદ લોકપ્રિય બન્યો છે.
By ANI
Published : May 24, 2026 at 2:34 PM IST
ગાંધીનગર : ગુજરાતની કેસર કેરી અને મહારાષ્ટ્રની આલ્ફોન્સો કેરી હવે વિદેશમાં પણ લોકોનું દિલ જીતી રહી છે. ઇંગ્લેન્ડમાં રહેતા ખરીદનાર દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલએ જણાવ્યું કે, જ્યારે લંડનના હીથ્રો એરપોર્ટ એરપોર્ટ પર ગુજરાતથી પહોંચેલી કેરીના બોક્સ ઉતારવામાં આવે છે, ત્યારે તેની સુગંધ આખા કાર્ગો વિસ્તારમાં ફેલાઈ જાય છે અને ભારતીય હોવાનો ગર્વ અનુભવાય છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, લંડન, લેસ્ટર અને બર્મિંગહામમાં રહેતા ગુજરાતીઓ અને ભારતીયો માટે આ માત્ર એક ફળ નથી, પરંતુ વતનની યાદ છે. લોકો કિંમતની ચિંતા કર્યા વગર કેરી ખરીદે છે. હવે યુરોપના ગ્રાહકોમાં પણ ભારતીય કેરીનો સ્વાદ લોકપ્રિય બન્યો છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, ભારત અને વિશ્વભરમાં કેરીની ઘણી જાતો ઉપલબ્ધ છે, ત્યારે ગુજરાતીઓ અને વિદેશીઓ કેસર કેરી અને મહારાષ્ટ્રની આલ્ફોન્સોના બંનેના અનોખા શોખીન છે. કેસરની માંગ ખાસ કરીને ઊંચી છે. ભારતના કેસર અને આલ્ફોન્સોમાં જોવા મળતી વિશિષ્ટ સુગંધ અને મીઠાશ વિશ્વમાં બીજે ક્યાંય અજોડ છે. દક્ષિણ અમેરિકા, બ્રાઝિલ અથવા પેરુની કેરીઓ બહારથી ખૂબ જ લાલ અને આકર્ષક લાગે છે, પરંતુ અંદરથી તે ઘણીવાર કોમળ હોય છે. તેનાથી વિપરીત, ભારતીય કેસર ખરેખર સ્વાદનો રાજા છે.
જાહેરનામા મુજબ કેરીની નિકાસ માત્ર Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)થી પ્રમાણિત બગીચાઓમાંથી ખરીદી કર્યા બાદ અને માન્ય હાઈ-ટેક પેક હાઉસમાં પ્રોસેસ કર્યા પછી જ કરવામાં આવે છે.
રાજકોટના કુવાડવામાં આવેલા APEDA માન્ય કુંજ કોલ્ડ વેર સોલ્યુશન પેક હાઉસના માલિક સમીર સાપરિયાએ જણાવ્યું કે, તેમના પેક હાઉસમાં કેરીની સંપૂર્ણ એક્સપોર્ટ પ્રક્રિયા થાય છે. અમેરિકા, યુકે, UAE, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, યુરોપિયન દેશો અને ગલ્ફ દેશોની જરૂરિયાત પ્રમાણે કેરીનું પ્રોસેસિંગ અને પેકિંગ કરવામાં આવે છે. અમારી કેસર કેરી જૂનાગઢ, તલાલા અને કચ્છમાંથી મેળવવામાં આવે છે, જ્યારે રાજાપુરી વલસાડથી આવે છે."
આ પ્રક્રિયા APEDAના હોર્ટિનેટ પોર્ટલ પર નોંધાયેલા કેરીના બગીચાઓમાં શરૂ થાય છે. એકવાર કેરી પરિપક્વતાના આદર્શ તબક્કામાં પહોંચી જાય, પછી વહેલી સવારના ઠંડા કલાકો દરમિયાન તેની કાળજીપૂર્વક કાપણી કરવામાં આવે છે. કામદારો ખાતરી કરે છે કે ફળો પર ઉઝરડા ન પડે અને દાંડીમાંથી ચીકણો રસ અન્ય કેરીઓ પર ન ફેલાય, કારણ કે આનાથી ત્વચા પર કાળા ડાઘ પડી શકે છે.
જ્યારે કેરીના ક્રેટ્સ APEDA-રજિસ્ટર્ડ પેક હાઉસમાં આવે છે, ત્યારે પહેલું પગલું એ છે કે કેરીને દૂર કરવી. કેરીને ખાસ કન્વેયર બેલ્ટ અથવા ટ્રે પર ઊંધી મૂકવામાં આવે છે જેથી બધો રસ સંપૂર્ણપણે બહાર નીકળી જાય. આ ફળની શેલ્ફ લાઇફમાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે.
પ્રકાશન મુજબ, નિકાસ માટે કડક ગુણવત્તા ધોરણો લાગુ કરવામાં આવે છે. તાલીમ પામેલા કામદારો અને મશીનો કેરીનું વજન, કદ, રંગ અને આકાર અનુસાર વર્ગીકરણ કરે છે. સડેલા, ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા ડાઘવાળા ફળોને અલગ કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા લણણીના 24 થી 36 કલાકની અંદર પૂર્ણ થાય છે. ત્યારબાદ, કાચી કેરીને ૪૮°C અને ૫૨°C વચ્ચેના તાપમાને ગરમ પાણીમાં લગભગ ૧૦ મિનિટ માટે બોળી રાખવામાં આવે છે. નિકાસ પ્રોટોકોલના આધારે, સમયગાળો અને તાપમાન દેશ-દેશમાં બદલાઈ શકે છે.
આ સારવાર એન્થ્રેકનોઝ - એક ફૂગજન્ય રોગ જે કાળા ડાઘ અને સડોનું કારણ બને છે - તેમજ અન્ય હાનિકારક ફૂગનો નાશ કરે છે. કેરીની છાલ નીચે છુપાયેલા ફળની માખીઓના ઇંડા અને લાર્વા પણ નાશ પામે છે, જે બગાડ અટકાવે છે.
ગરમ પાણીની સારવાર ફળના કુદરતી ઇથિલિન ગેસને પણ સક્રિય કરે છે, જે ખાતરી કરે છે કે બધી કેરી એકસરખી અને એકસાથે પાકે છે. તે દાંડીના વિસ્તારમાંથી લેટેક્ષ દૂર કરે છે, ત્વચા પર કાળા ધબ્બા અટકાવે છે. ગરમ પાણીની સારવાર પછી તરત જ, કેરીઓને હાઇડ્રો-કૂલિંગ કરવામાં આવે છે. પ્રક્રિયા કરેલા ફળોને સામાન્ય અથવા ઠંડા પાણીમાં 10°C અને 15°C વચ્ચેના તાપમાને લગભગ 10 મિનિટ માટે રાખવામાં આવે છે, ત્યારબાદ તેમને હવામાં સારી રીતે સૂકવવામાં આવે છે.
ગરમ પાણીની સારવાર પછી ઝડપી ઠંડું ન થવાથી, બાકી રહેલી આંતરિક ગરમી ફળને વધુ પડતું પાકવા અને અંદરથી વધુ પડતા નરમ બનાવવાનું કારણ બની શકે છે. ઠંડુ પાણી ઝડપથી આંતરિક તાપમાનને સ્થિર કરે છે. ઠંડુ થવાથી કેરીનો શ્વસન દર પણ ધીમો પડી જાય છે, જેનાથી તે બગડ્યા વિના લાંબા સમય સુધી તાજી રહે છે.
આ પ્રક્રિયા છાલને મજબૂત રાખે છે અને ફળ પાક્યા પછી આકર્ષક સોનેરી-પીળો રંગ વિકસાવવામાં મદદ કરે છે. ફક્ત ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી કેરીઓ જ નિકાસ માટે આગળ વધે છે.
આમ, ગીરના બગીચાઓમાંથી નીકળતી કેસર કેરી આજે રાજકોટના હાઇ-ટેક પેક હાઉસ દ્વારા વૈશ્વિક બ્રાન્ડમાં પરિવર્તિત થઈ છે. ખેડૂતોની મહેનત, ટેકનોલોજી સાથે મળીને, સાબિત થયું છે કે જો કોઈ ઉત્પાદન સાચી ગુણવત્તા ધરાવે છે, તો તે વિશ્વભરમાં ઓળખ મેળવી શકે છે.
ખેડૂત-ઉત્પાદક સંગઠનો (FPO) દ્વારા, ખેડૂતો હવે પરંપરાગત વચેટિયાઓને અવગણીને સ્વતંત્ર રીતે તેમની કેરીની નિકાસ કરી શકે છે, જેનાથી તેઓ સીધા વિદેશી ચલણ કમાઈ શકે છે.
જ્યારે ખેડૂતો એકસમાન ગુણવત્તા અને પ્રમાણિત ઉત્પાદન સ્કેલ પ્રાપ્ત કરવા માટે સામૂહિક જૂથો અથવા FPO બનાવે છે, ત્યારે સરકાર વિવિધ સબસિડી અને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. સપરિયા ભાર મૂકે છે કે તેમની સુવિધા સીધી નિકાસમાં સાહસ કરવા માંગતા કોઈપણ ખેડૂતોને સંપૂર્ણ તકનીકી માર્ગદર્શન અને કાર્યકારી સહાય પૂરી પાડવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
સ્થાનિક નિકાસકારોના મતે, વૈશ્વિક કૃષિ બજારમાં ગુજરાતનો પ્રભાવ ઝડપથી વિસ્તરવાનો છે. સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતી ચોમાસાની ઋતુના અંત પછી, આ પ્રદેશ પ્રીમિયમ શાકભાજીની નિકાસ માટે આ સમાન હાઇ-ટેક પેક હાઉસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે. પશ્ચિમી છૂટક બજારોને કબજે કરવા માટે G-4 લીલા મરચાં, ભીંડા, કારેલા, તીખા દૂધી અને સ્પોન્જ દૂધીના શિપમેન્ટને સમાન કડક વૈજ્ઞાનિક ધોરણો હેઠળ પ્રક્રિયા કરીને મોકલવાનું આયોજન છે.
પેક હાઉસના માલિક સમીર સાપરિયાએ જણાવ્યું કે, "જ્યારે કોઈ ઉત્પાદન વાસ્તવિક ગુણવત્તા ધરાવે છે અને આધુનિક ટેકનોલોજી દ્વારા સમર્થિત હોય છે, ત્યારે તે વૈશ્વિક સ્તરે ઓળખ મેળવે છે. ગીર અને કચ્છના બગીચાઓમાં ઉછરેલી કેસર કેરી , કોલ્ડ-ચેઈન ટેકનોલોજીની શક્તિ દ્વારા સફળતાપૂર્વક એક ઉચ્ચ સ્તરની વૈશ્વિક બ્રાન્ડમાં પરિવર્તિત થઈ છે."
